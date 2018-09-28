英特尔召开5G网络峰会 携手伙伴赋能云网端、共铸新生态

以“赋能云网端，共铸新生态”为主题的英特尔5G网络峰会今天在北京召开。英特尔携手业界领先的电信运营商、芯片制造商、设备制造商、系统集成商、服务提供商以及广泛的技术开发者等中国5G产业生态链的重要成员出席了此次活动。

以“赋能云网端，共铸新生态”为主题的英特尔5G网络峰会今天在北京召开。英特尔携手业界领先的电信运营商、芯片制造商、设备制造商、系统集成商、服务提供商以及广泛的技术开发者等中国5G产业生态链的重要成员出席了此次活动，共同展示了面向5G云网端的领先技术、产品与解决方案，并公布了一系列最新的5G业务进展以及5G产业合作计划。

最全面的5G产品组合，赋能云网端

如今，数据洪流正在驱动着行业的创新，塑造一个万物智能互联的崭新世界。在这样一个全新的时代，5G将成为像水电煤、高速公路那样的基础设施，为各行各业构建一个全新的创新平台。

在开场演讲中，英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐表示：“从自动驾驶、无人机，到智能工厂、视频服务等，各行各业产生的海量数据将通过5G网络进行传输、处理和分析，从而产生新的价值。作为一家数据公司，英特尔致力于在既有的数据处理实力之上，关注全新的数据形态，构建端对端的、不断延伸的数据处理能力。面向5G未来的基础网络转型，英特尔将携手产业合作伙伴从云到端赋能5G部署，共铸5G新生态。”

英特尔公司高级副总裁兼网络平台事业部总经理Sandra Rivera发表了题为“加速通向 5G之路：创新技术、携手合作”的主题演讲，她在演讲中强调：“5G不仅仅是下一代的通信技术，更是构建未来创新的DNA和平台。它意味着无缝的连接和近乎无限的计算力。我们坚信，5G通信将颠覆和重塑网络，成为赋能新发明、新创造的颠覆性力量。技术是英特尔5G的基础，但技术本身是不够的，还需要强大的行业合作和生态系统。英特尔正和广泛的行业伙伴一起合作，加速5G就绪。”

在英特尔看来，2G实现了语音通话，3G带来了数据传输，4G则代表了更快的速度和更丰富的数据应用。虽然5G也将带来更快的速度和更广泛的覆盖，但5G的威力将远不止于此。5G将会促使整个行业产生新的用例，包括增强型移动宽带（例如虚拟现实/增强现实、高清视频等），海量机器间通信（例如智慧城市、智慧工厂和智能家庭等），超可靠和低时延通信（例如无人驾驶、工业控制等）等。为了应对物联设备、数据的爆炸式增长，以及多样化用例的需求，迫切需要打造一个高度灵活、可扩展、可编程和可组合的网络基础设施，以满足未来创新的需求。

Sandra Rivera认为，5G不仅关乎更快的个人设备和网络，更是一场遍及云、网络和终端的跨行业革命，具备重塑和推动整个行业向前迈进的巨大潜能。凭借在通信和计算领域的深厚积累，英特尔正在围绕5G无线技术创新和基础设施构建，不断推动技术研发和产品交付，全面赋能5G云网端。目前，英特尔已经建立起业界最全面的、从云到端的产品组合。

Ÿ面向终端，英特尔推出了业界首款全球通用的5G调制解调器，彻底颠覆了无线连接方式；

Ÿ面向网络和云，包括全新英特尔至强可扩展处理器在内丰富的产品组合，能够支持新兴数据密集型5G工作负载。一方面，铸就了无线扩展能力，推动网络边缘智能化发展。另一方面，在可实现最高能效的位置上，实现了快速迁移数据、存储和处理信息。

Ÿ英特尔提供的FPGA、存储、安全解决方案和优化软件，对于确保端到端的兼容性、互操作性以及实现更高速度和更低时延的优化同样至关重要。

携手最广泛的合作伙伴，共铸5G新生态

作为一场跨越各行各业的变革，5G必须依靠整个生态系统的合力推动。为此，英特尔正在与业界领先的厂商和组织机构广泛协作，共同推动制定和实施新标准，不断定义、原型验证、测试并交付下一代的5G技术，探索全新应用模式并推动用例落地，让5G在云网端真正成为现实。截至目前，英特尔已经携手广大合作伙伴，围绕5G新标准成功开展了超过25项5G无线技术试验，以加速推动5G就绪。

面向5G芯片研发领域，英特尔和紫光展锐一直保持着紧密的合作。在今天的峰会上，紫光展锐分享了其在中国中端Android智能手机采用英特尔5G调制解调器以及在全球范围内使用其应用处理器ROC1的计划。紫光展锐首席技术官仇肖莘介绍说：“自去年伊始，我们与英特尔开启了围绕5G的合作。目前，双方的合作进展非常迅速，我们提供的解决方案受到了OEM合作伙伴的广泛关注。这些合作伙伴期待采用我们的解决方案，以满足中国乃至全球市场的需求。”英特尔公司副总裁兼通信设备事业部总经理Cormac Conroy博士表示，随着5G规模的发展，英特尔将基于当前LTE调制解调器的强大发展势能，瞄准广泛的全球市场。

英特尔还在与合作伙伴不断探索新体验和新应用，让5G走出实验室，进入真实世界。在今天的活动中，英特尔公司高级副总裁兼网络平台事业部总经理Sandra Rivera、北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会技术部部长喻红、中国联通公司市场部副总经理杜永红共同登台，宣布在2022年北京冬季奥运会上联合打造全新5G体验的计划，携手将这届冬奥会打造成“科技之光闪耀的冬奥会”。面向2022年冬奥会这一舞台，英特尔领先的5G技术、调制解调器以及灵活而敏捷的网络基础设施平台，将有助于创造一系列革命性的奥运体验。

为了实现5G网络就绪，电信行业已经形成共识，迫切需要将固定功能的硬件替换为软件定义计算平台，并将智能推向网络边缘。通过这种方式，电信运营商将将有效降低成本，提供更好的网络控制和自动化，并在最需要的地方进行计算。英特尔架构提供性能与灵活性的理想组合，为智能、无处不在的网络提供了动力，在5G部署所需的网络转型中发挥着关键作用。在今天的峰会上，中国移动、中国电信和中国联通的代表分享了各自与英特尔共同加速5G网络转型的最新合作成果。

中国移动研究院院长张同须介绍说，在过去几年，中国移动一直与英特尔保持着紧密的合作关系，共同加速5G进程。值得一提的是，英特尔是最早加入中国移动5G联合创新中心的成员之一。目前，双方的合作主要围绕四个方面展开：一是针对核心网实现独立组网，双方实施了大量优化工作；二是共同启动并支持面向电信应用的开放IT基础设施项目——OTII；三是面向服务器的集采，从模型制定到测试的各个环节提供全面支持；四是英特尔积极参与并支持ORAN联盟，共同推动新一代无线接入网络的开放水平。

中国电信研究院总工程师、中组部千人计划特聘专家毕奇博士在演讲中阐述了如何通过5G技术引领垂直行业的创新与发展。在他看来，运营商在5G时代迫切需要寻找新的盈利模式和应用领域，而发展垂直行业则是未来5G发展的重要组成部分。毕奇认为，推动垂直行业的发展，需要变革思维，聚焦于大数据、人工智能等个性化服务。能否提供个性化的服务，将是决定未来5G成功与否的钥匙。5G发展垂直行业的过程，就是实现个性化服务的过程。只有聚焦个性化服务和垂直行业，才能在5G领域打开局面。中国电信与英特尔在MEC方面有比较好的合作，除此之外，还在固网、多接入平台方面与英特尔广泛合作，推动5G的发展。

中国联通网络技术研究院院长张涌分享了在5G研究方面的最新观察。张涌认为，5G技术对芯片提出了新的需求，从云网端的整个链条来看，在云端和终端侧都有大量多样化的需求。面对这些需求，专用芯片的解决方案将是发展的重点。未来，将很难想象用单一芯片去解决所有应用场景的终端问题。因此，未来5G的创新不仅仅是网络的创新，还是芯片的创新。我们看到英特尔在5G的云网端拥有丰富的解决方案，相信这将成为未来5G应用创新的基础。

目前，整个中国业界正在朝着5G商用的目标加速冲刺。由IMT-2020（5G）推进组领导实施的5G技术研发试验是中国5G发展进程中的关键环节，将为2020年中国5G商用奠定基础。英特尔是唯一全程参与并出色完成三个阶段试验的芯片厂商。在今天的峰会上，华为技术有限公司无线网络5G产品线副总裁甘斌、英特尔技术与系统架构及客户端事业部副总裁兼标准与下一代技术部门总经理Asha Keddy共同登台，介绍了在推动5G标准化和技术测试方面的最新进展。华为宣布与英特尔联合完成了基于2018年6月份以来最新的3GPP R15协议的SA（Stand Alone）架构的首个数据呼叫，从而完成了3GPP R15协议的全部流程（NSA和SA），这标志着双方的IODT合作正式从研发测试走向了商用测试。该测试是IMT 2020（5G）第三阶段试验的一部分。未来，两家公司将继续合作推动国际电信联盟（ITU）标准的完成。

英特尔和百度共同宣布，将成立5G+AI边缘计算联合实验室，加速多接入边缘计算（MEC）技术在中国的开发。英特尔公司数据中心事业部副总裁兼5G网络架构部总经理林怡颜、百度系统部执行总监侯震宇一起登台，为这一实验室的成立揭牌。围绕此次合作，双方将充分发挥在技术和应用开发领域的优势，共同致力于人工智能、车联网、5G、边缘计算、搜索、在线翻译、VR/AR、物联网等方面的技术、产品和商业模式的探索与创新。

面向即将到来的5G时代，中国将在全球5G技术研发和产业融合的进程中扮演前所未有的关键角色。为此，英特尔将与中国5G产业合作伙伴紧密协作，共同推动5G技术在中国的落地，推动实现5G标准化和商用部署，加速5G就绪。