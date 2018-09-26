华为云数据库MySQL内核新特性上线 彻底解决用户上云需改造应用问题

最新消息，搭载 HWSQL 内核的华为云数据库 MySQL，近期上线了几大关键特性。其中通过深入改造、去除社区版 GTID 约束限制的特性，更是首家彻底解决了用户上云需要对应用进行改造的问题。

最新消息，搭载 HWSQL 内核的华为云数据库 MySQL，近期上线了几大关键特性。其中通过深入改造、去除社区版 GTID 约束限制的特性，更是首家彻底解决了用户上云需要对应用进行改造的问题。

GTID，即全局事务标示符，是社区版 MySQL 5.6新增的特性，用以作为数据库实例事务的唯一标识，确保一个事务在每个实例上只执行一次。GTID 的存在，使得数据复制更安全、故障切换更简单。

但是，当社区版 MySQL 打开 GTID 时，数据库会受该特性固有的约束限制，无法执行部分命令，导致用户数据库迁移上云后需修改应用程序。华为云 MySQL 通过内核改造，去除 GTID 约束限制，首家彻底解决这一问题，让客户无需修改任何应用，便捷上云。

本次上线的关键特性，还包括引入备份锁、解决备份事务阻塞；配置超时事务，避开异常影响；支持动态开关线程池，以及支持 root 账号 kill 掉其他 user 线程等。

社区版 MySQL 使用传统备份工具进行物理备份时，需执行指定命令获取全局读锁；如果此前存在长事务运行未结束，读锁命令将持续处于等待状态，导致后续读写语句阻塞。华为云 MySQL 引入 backup lock，彻底解决备份事务阻塞问题，提高备份效率。

此前由于 RDS 没有授予 root 账号 super 权限，导致用户不能 kill 掉其他 user 的线程，这加大了线下用户数据库上云后的使用学习成本。华为云 MySQL 通过修改内核，允许 root 用户 kill 其他线程，做到线上线下完全一致，大幅提升用户体验。

此外，华为云 MySQL 支持配置长时间超时事务，可避免业务处理异常造成超长事务带来的系统影响。动态开关线程池，则是针对高并发、小并发不同场景下的不同状态选择，用户无需重启数据库即可切换。

早些时候华为云数据库 MySQL 已经上线了一系列优化特性。包括：

引入了线程池功能，支持更多连接，对于大并发性能提升明显。 对 MySQL 5.6 引入真正的多线程复制，大大降低复制延迟。 支持存储引擎 MyISAM 自动转换为 InnoDB，完全支持事务，同时避免表级锁，提高并发性，且兼容 MyISAM 语法，对用户完全透明。 支持 RDS权限控制，对能影响实例稳定运行的命令进行权限控制，保障实例稳定可靠。

此外，华为云数据库 MySQL 还推出了一些好用的小特性，例如查看每个线程的内存使用情况，增加 CPU、回滚段、表和索引等相关信息的统计等，满足用户日常运维需求。

值得一提的是，华为云数据库 MySQL 一系列特性的推出和优化，均围绕性能和安全展开，尤其是高并发场景下的性能提升。其搭载的 HWSQL 内核，大幅增强连接池特性，并发数达 5000 时性能稳定，QPS 超过 17万+，高并发性能较社区版提升 50% 以上。

华为云数据库 MySQL 免费试用，请移步官网：

https://www.huaweicloud.com/product/drs.html

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：

https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018