华为云SAP弹性云服务器在SAP性能测评中勇夺桂冠

近日，华为云SAP弹性云服务器m3.8xlarge.8打破了SAP两层标准销售和分销基准测试（以下简称SAP SD2 Benchmark）纪录，摘得全球桂冠。

近日，华为云SAP弹性云服务器m3.8xlarge.8打破了SAP两层标准销售和分销基准测试（以下简称SAP SD2 Benchmark）纪录，摘得全球桂冠。

*数据来源：https://www.sap.com/dmc/exp/2018-benchmark-directory/#/benchmarks/sd

华为云SAP解决方案能够获得如此佳绩，得益于华为和SAP双方在IaaS层调优工作中的紧密合作和极致追求，携手为企业用户提供最具性价比的SAP上云解决方案。

什么是SAP性能测评

SAP SD2 Benchmark主要衡量虚拟主机OLTP（On-Line Transaction Processing，联机事务处理过程）应用的性能。测试中将业务应用及数据库安装在同一个虚拟主机上，客户端安装Benchmark Tool进行Benchmark测试设置，测试结果会被标准化成 SAP SD应用模块的标准性能值SAPS（SAP Application Performance Standard），SAPS为一个独立于硬件的性能指标。100 SAPS值在SAP SD应用定义里等同于每小时2000笔商业处理订单项目，每一笔商业处理订单项目包含新订单生成、发货单生成、订单显示、改变发货内容、货品录入、列出订单及生成发票。从技术角度来说，等同于每小时2400笔SAP交易或每小时6000笔控制台改变对话和2000笔录入操作。

华为云弹性云服务器m3.8xlarge.8性能表现

本次华为云采用m3.8xlarge.8进行性能测试，m3.8xlarge.8在仅有32个vCPU的前提下，SAPS值跑出了56280，SAPS/vCPUs竟高达1758.75，创造了全球记录。

*数据来源：https://www.sap.com/dmc/exp/2018-benchmark-directory/#/benchmarks/sd?filters=4a9e824336e2837bf9081e423d57e4e2&id=98afe448-f7c9-4001-8a89-eaf0262ee521

华为云SAP解决方案

华为云SAP解决方案除了卓越的性能，还具有全栈认证、大规格、高可靠、高安全等优势。

l 全栈认证：华为云是业界唯一一家通过硬件、虚拟化、操作系统、数据库、SAP应用和SAP Operation认证的公有云服务商。

l 大规格：华为云提供内存高达1TB的弹性云服务器，和内存高达16TB的裸金属服务器。内存4TB的弹性云服务器即将上线。

l 高可靠：华为云SAP解决方案提供本地HA、备份/恢复、容灾保护构成的完整、多样化的可靠性方案。

l 高安全：全平台、全节点、全服务通过英国标准协会（BSI）的PCI-DSS认证。依托华为云全栈的安全服务，提高网络以及SAP系统的安全性，保障各种业务应用的可靠运行。

华为与SAP从2012年起建立了全球技术合作伙伴关系，在过去的数年中，通过结合SAP在软件方面的实力以及华为在云和基础设施解决方案的优势，成功为客户提供了多个成功的解决方案，服务了超过100多家客户。

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