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匿名网友 怎么还没开始

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匿名网友 来啦

匿名网友 过点了？

匿名网友 怎么还不开始

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匿名网友 早上好

匿名网友 白皮书发布会

匿名网友 早

匿名网友 早上好

匿名网友 10点？

匿名网友 是今天吗

匿名网友 好期待

匿名网友 预祝《新华三数字化转型之道白皮书》发布成功！

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匿名网友 来了

匿名网友 数字化转型话题很热门!期待

匿名网友 才开始？

匿名网友 从HPE到H3C，新华三的变化真的很大

匿名网友 迟到了？

匿名网友 企业在做数字化转型时要注意哪些问题？

匿名网友 停了？

匿名网友 企业在数字化转型的不同阶段要怎样合理分配资源？

匿名网友 今天可以下载到这个白皮书吗 今天稍晚时间即可下载,敬请关注 ：H3C技术专家

匿名网友 白皮书不能下载？

匿名网友 不同行业的企业做数字化转型需求都不一样，如何有效规避转型中的风险？

匿名网友 五段论法适用于哪些场景或行业？

匿名网友 企业准备开始做数字化转型时有哪些必备的前提条件？

匿名网友 新华三也提AI？

匿名网友 云计算和数字化转型之间的联系是怎么样的

匿名网友 数字化与信息化有什么区别？

匿名网友 数字鸿沟

匿名网友 传统制造业在数字化转型中一般会遇到哪些问题

匿名网友 数字化转型的道路是很艰难的

匿名网友 现在大家都在说转型，数字化转型到底要实现什么效果

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匿名网友 现在在讲什么？

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匿名网友 来啦

匿名网友 案例

匿名网友 数字化业务转型？

匿名网友 AI在数字化转型中将扮演什么角色

匿名网友 新华三在智慧城市建设中做什么，和华为中兴什么区别？

匿名网友 分析企业自身的架构、业务这些呗

匿名网友 大换血

匿名网友 数字化转型有很多阶段，如何来评估企业到底处于哪个阶段

匿名网友 中小企业在数字化转型中有哪些比较成功的实施方式

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匿名网友 在企业中已经保有大量传统设备，再做转型时会不会阻力会很大 数字化转型更多是在业务和应用层面的转变,基础设施层没有根本的变化,原有设备都是可以合理利用的 ：H3C技术专家

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匿名网友 现在企业数字化转型还只是停留在办公系统的升级阶段把

匿名网友 数字化转型怎么才能做到和企业业务更紧密的结合 大家的问题将在门总讲解结束后,在线进行答疑,下午还有更多采访内容上线,敬请期待! ：H3C技术专家

匿名网友 转型意味着对传统的变革，传统企业要如何更平滑的切入到数字化转型的轨道

匿名网友 这就结束了？

匿名网友 数字化转型的未来有哪些值得关注的技术和趋势

匿名网友 期待

匿名网友 白皮书在哪能下载

匿名网友 这个网页下面有个下载按钮i,但是现在还不能下

匿名网友 能下载了