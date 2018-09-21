飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络

结合项目部的具体需求，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，同时考虑到项目部是临时的办公和住房，在项目结束后将拆迁，因此飞鱼星售前工程师为项目部提供了一套极具性价比，又符合实际应用环境的场景化无线网络解决方案。

客户介绍

中国中铁股份有限公司成立于1950年3月，总部位于北京，是一家集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资及运营、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团，也是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团。

客户需求

中国中铁杭州地铁七号线工程施工总承包土建4工区项目经理部办公地点位于浙江省杭州市萧山区新街街道三盈桥，该办公地点面积大约为3000平米左右，办公楼和员工宿舍共两层，一共有30余间，此外还有餐厅一间，房间结构为临时性办公和住房，现今为解决员工办公问题，同时，在员工劳累一天过后，能给予更多的关怀，中铁领导决定将为整个项目部提供优质的无线网络，具体需求如下：

1、 要满足150+的无线终端接入；

2、 办公室、员工宿舍以及餐厅要做到无信号盲点;

3、 要实现办公室、宿舍和餐厅之间的WiF自动切换，要确保移动办公不掉线。

方案介绍

结合项目部的具体需求，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，同时考虑到项目部是临时的办公和住房，在项目结束后将拆迁，因此飞鱼星售前工程师为项目部提供了一套极具性价比，又符合实际应用环境的场景化无线网络解决方案。

方案拓扑图

选用VEC20G作为出口网关，总带机量为200台，且自带AC控制器，可管理100个AP，管理AP数量和带机量都满足要求，而VS5326GP作为核心PoE千兆交换机，其强劲的性能可毫不费力的满足内网数据高效转发，实现数据之间的交互，同时，还为全网的无线AP集中供电；

针对30余间办公室和宿舍覆盖问题，采用VP310入墙AP进行全无线覆盖，将AP摆放在最佳的位置，实现每台入墙AP能覆盖2-3个房间，最大化的榨干产品无线性能和覆盖范围；

而在餐厅环境中，涉及到高密WiFi接入问题，因此采用VP750双频吸顶AP，将AP分别安装在餐厅的两端，有效的解决了员工在用餐期间使用无线的问题，在能抗住无线接入数的同时，也能确保网络无卡顿和掉线问题。

网关、PoE交换机和双频AP所在的位置

入墙AP在宿舍和办公区的位置

现场无线信号测试截图

方案效果

项目部的场景化解决方案由一台VEC20G作为主网关（带AC功能）、一台VS5326GP作为核心交换机（带PoE功能），两台VP750双频吸顶AP、十三台VP310入墙AP，实现了办公、住宿、餐厅的全区域覆盖，同时，AC+AP的组网模式，做到了所有网络设备的统一管理，全网使用一个SSID，员工无论走到任何一个区域，无线终端都无需重连，方案不仅满足了无线终端接入需求，同时确保了移动办公不掉线，满足日常办公需求。