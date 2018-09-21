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飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络

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结合项目部的具体需求，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，同时考虑到项目部是临时的办公和住房，在项目结束后将拆迁，因此飞鱼星售前工程师为项目部提供了一套极具性价比，又符合实际应用环境的场景化无线网络解决方案。

来源：至顶网网络频道2018-09-21 10:36:06

关键字： 杭州地铁 中铁 无线网络 飞鱼星

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客户介绍

中国中铁股份有限公司成立于1950年3月，总部位于北京，是一家集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资及运营、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团，也是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团。

飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络

客户需求

中国中铁杭州地铁七号线工程施工总承包土建4工区项目经理部办公地点位于浙江省杭州市萧山区新街街道三盈桥，该办公地点面积大约为3000平米左右，办公楼和员工宿舍共两层，一共有30余间，此外还有餐厅一间，房间结构为临时性办公和住房，现今为解决员工办公问题，同时，在员工劳累一天过后，能给予更多的关怀，中铁领导决定将为整个项目部提供优质的无线网络，具体需求如下：

1、 要满足150+的无线终端接入；

2、 办公室、员工宿舍以及餐厅要做到无信号盲点;

3、 要实现办公室、宿舍和餐厅之间的WiF自动切换，要确保移动办公不掉线。

方案介绍

结合项目部的具体需求，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，同时考虑到项目部是临时的办公和住房，在项目结束后将拆迁，因此飞鱼星售前工程师为项目部提供了一套极具性价比，又符合实际应用环境的场景化无线网络解决方案。

飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络方案拓扑图

选用VEC20G作为出口网关，总带机量为200台，且自带AC控制器，可管理100个AP，管理AP数量和带机量都满足要求，而VS5326GP作为核心PoE千兆交换机，其强劲的性能可毫不费力的满足内网数据高效转发，实现数据之间的交互，同时，还为全网的无线AP集中供电；

针对30余间办公室和宿舍覆盖问题，采用VP310入墙AP进行全无线覆盖，将AP摆放在最佳的位置，实现每台入墙AP能覆盖2-3个房间，最大化的榨干产品无线性能和覆盖范围；

而在餐厅环境中，涉及到高密WiFi接入问题，因此采用VP750双频吸顶AP，将AP分别安装在餐厅的两端，有效的解决了员工在用餐期间使用无线的问题，在能抗住无线接入数的同时，也能确保网络无卡顿和掉线问题。

飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络网关、PoE交换机和双频AP所在的位置

飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络入墙AP在宿舍和办公区的位置

飞鱼星为中铁杭州七号线项目打造优质办公网络现场无线信号测试截图

方案效果

项目部的场景化解决方案由一台VEC20G作为主网关（带AC功能）、一台VS5326GP作为核心交换机（带PoE功能），两台VP750双频吸顶AP、十三台VP310入墙AP，实现了办公、住宿、餐厅的全区域覆盖，同时，AC+AP的组网模式，做到了所有网络设备的统一管理，全网使用一个SSID，员工无论走到任何一个区域，无线终端都无需重连，方案不仅满足了无线终端接入需求，同时确保了移动办公不掉线，满足日常办公需求。

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