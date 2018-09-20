2018云栖大会开幕 锐捷6大创新方案驱动数字未来

作为阿里巴巴集团重要的合作伙伴，锐捷网络在数据中心、专有云、IOT、集团办公、菜鸟物流等多个领域与阿里进行了深入合作。同时，锐捷网络已经连续第四年为云栖大会提供基于SuperWi-fi方案的现场无线网络支撑服务。

9月19日，盼望已久的2018杭州·云栖大会隆重召开，云栖小镇再度成为刷爆朋友圈的最潮地标。本届大会以“驱动数字中国”为主题，涵盖了金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多创新领域的前沿峰会，现场云集超过6万人，汇聚了全球最出色的开发者、创新创业者们，一展数字中国的魅力。

（2018杭州·云栖大会）

作为阿里巴巴集团重要的合作伙伴，锐捷网络在数据中心、专有云、IOT、集团办公、菜鸟物流等多个领域与阿里进行了深入合作。同时，锐捷网络已经连续第四年为云栖大会提供基于SuperWi-fi方案的现场无线网络支撑服务，在打造万人Wi-Fi极致体验的同时，以“场景创新，驱动数字未来”为主题，全面展示锐捷网络在数据中心、移动互联、新零售、工业物联、城市物联、大数据和AI等领域的技术创新成果。

（锐捷网络展区现场）

“SuperWi-Fi” 四度护航 树立无线服务标准

作为全球顶级科技盛会，云栖大会已累计吸引超过十万人现场参与，数千万人在线参与。而作为“万人Wi-Fi”专业户，云栖大会三年的“铁杆”服务提供商， 2018年杭州云栖大会又一次选择了锐捷SuperWi-Fi一站式会场无线即时服务。

场景创新，是锐捷创新的“源动力”，在无线领域表现的尤其突出。本届大会共有7个区域覆盖无线，针对主会场、展区、会议室、户外等不同上网需求和人流密度，通过现场环境观测和点位图分析，为音乐节、视频直播、无人驾驶、论坛互动不同需求融合方案设计。从方案设计、实施部署到调试优化，锐捷用了不到10天的时间。云栖大会开幕后，工程师现场实时保障，确保随时随地满格信号，优秀的无线体验也获得了与会嘉宾的高度认可。

6大创新场景亮相云栖 全面诠释技术实力

本次大会上，除了现场无线四度护航，“幕后英雄”锐捷更是惊艳亮相展区，携数据中心、移动互联、新零售、工业物联、城市物联、大数据“6大场景”全面展现技术实力，为数字中国的蓝图提供有力支撑。

· 数据中心：锐捷携全球最强性能、最高密度、最低时延的核心交换机闪耀钱塘江畔。依靠精确的拥塞流识别、动态拥塞水线设定和快速反压机制等多项创新技术，以及支撑RDMA业务的超低延时能力，锐捷25G/100G数据中心网络解决方案将为数据中心用户提供深度学习、高性能计算及存储等新业务场景的基础网络支撑，共赢人工智能时代。

· 移动互联：本次锐捷还将现场展现万人Wi-Fi背后的无线黑科技。WIS作为业界最大的无线AI云平台，目前已经服务3亿Wi-Fi用户，更为本届大会带来了全新的AI网优、自动诊断、智能反馈等功能，为用户提供一个可度量、可预测、可信赖好Wi-Fi。此外，代表业界最高速率设计，可实现有线无线双10G接入的三射频802.11ax无线AP也在会场首次公开亮相，吸引了众多行业用户和创新创业者的目光。

· 新零售：锐捷基于新零售场景带来全新打造的无人智能柜与门店网络自动化解决方案。基于AI的无人智能柜通过视觉图像和辅助重力感应的算法精确识别购买物品；门店网络自动化方案提供面向业务全生命周期的管理流程平台，形成了从开通到交付的完整闭环。此外，锐捷网络将与阿里云事业部开展“云网一体，敏捷入云”的合作，全面降低新零售的IT成本。

· 工业物联：锐捷物联网智慧工厂方案，通过可确保部件质量的智能视觉检测、可自主建图导航的智能运动机器人、可靠稳定无限回传的工业网关，以及保障生产安全的资产人员管理方案，为工业物联场景提供极简管理。

· 城市物联：通过LoRa基站、LoRa模组、NB模组三大核心技术的创新突破，锐捷形成了针对智慧城市管理细分场景的全面支撑，包括智慧停车、智慧垃圾桶、智慧井盖、智慧烟感、智能灯控等场景的子系统，以及城市多场景多设备状态的实时监控和数据同步。

· 大数据：大数据技术为企业和行业敲开了DT世界的大门，为此，锐捷推出了大数据解决方案，实现对海量数据的万源归一，将数据的价值可视化，全面推动从网络数字化到数据智慧化的转型升级。

不断深入应用场景 创新驱动数字未来

作为全球科技的风向标，一年一度的云栖大会通过描绘技术发展的最新趋势和蓝图，展现了云计算、大数据、人工智能等蓬勃发展的科技生态全景。4年前，锐捷牵手云栖大会，以高品质无线支撑现场最新科技体验，同时成就了万人Wi-Fi实力派。

在数据通信领域，锐捷网络持续深耕，针对互联网数据中心、办公网、商业Wi-Fi、云办公和新零售等场景推出方案并实现规模应用。截至目前，锐捷已服务超300家互联网企业，赢得客户信赖与认可。

今天，锐捷人在这里，以业界领先的“黑科技”全面展现技术创新的实力，不断深入应用场景、驱动数字未来！