华为云首推客户端数据管理服务 可视化操作大幅提高工作效率

俗话说：人强不如家伙强，多做不如精做好；工欲善其事，必先利其器。云技术的发展和云市场的成熟，让各行各业上云势头如日中天。应用上云、业务上云，最终都离不开数据上云。

俗话说：人强不如家伙强，多做不如精做好；工欲善其事，必先利其器。云技术的发展和云市场的成熟，让各行各业上云势头如日中天。应用上云、业务上云，最终都离不开数据上云。那么，如何方便快捷的对云上数据进行管理呢？近期，华为云推出一款客户端数据管理服务，帮助用户实现数据可视化直接管理，大幅提高工作效率。

华为云数据管理服务（Data Admin Service），简称 DAS，是一款专业的简化数据库管理工具，提供业界领先的可视化操作界面，直接对数据结构进行查询、变更操作，旨在让数据管理变得安全和简单。

华为云数据管理服务 DAS

众所周知，在云上创建数据库后，云上管理关系型数据库（RDS）数据结构，经常会面临需要安装客户端，才可以访问 RDS 的问题。不但安装麻烦，而且使用不便，给用户带来不少困扰。

DAS 通过可视化界面连接和管理数据库，在云端专用通道管理数据，并且借助华为云的高安全机制，严格控制数据库访问。在云上管理数据库的同时，实现了云研发测试、快速部署和访问数据库，大大提升研发效率。

*DAS 系统架构图（目前支持引擎： MySQL、SQL Server）

三大场景，助推企业用好数据库

数据访问

DAS 提供了类似 Excel 的表格方式编辑数据，让不懂 SQL 查询语言的用户也能无障碍增删、改查表数据以及统计分析。此外用户还可以保存常用的 SQL，随时引用执行，使得工作效率更高效。

2. 结构管理

DAS 简化数据库结构设计，支持可视化的目录结构管理。例如导航树形结构，可清晰展示和管理各个对象，让数据管理更方便。此外，DAS 能在可视化页面实现 DDL 数据库模式定义，从而轻松完成数据结构变更。

3. 数据导入导出

DAS 提供了 Excel 或者 INSERT （用于向表格中插入新的行）语句类型的快速导出和导入数据功能，提供 SQL 模板，或自定义 SQL 窗口输入并执行计划，并根据输入的 SQL 语句导出记录，支持文档型、字符集数据导入。

值得一提的是，DAS 采用华为云专用的云端通道，严格控制访问，保障用户数据安全。在安全方面，华为云提供 VPC、子网、安全组、VPN、SSL 在内的一系列网络隔离与权限控制策略，搭配业界领先的DBSS数据库安全防护技术，多种行业安全合规、清晰的安全责任界定，安全架构可谓层层加固。

近期，DAS 上线了支持用户权限管理，用户连接、主机连接、数据库资源访问管理，事务管理，表结构DDL导出下载、表属性查看，表结构 DDL 对比等新功能。不但可在 Web 页面直接勾选，进行权限授权，而且可以对测试环境和生产环境进行差异比较，进一步满足用户的数据管理需求。

目前，DAS 已集成到华为云的管理控制台，用户创建 RDS 完成即可连接访问，实现可视化数据库管理操作。申请免费体验，请移步官网：

https://www.huaweicloud.com/product/das.html

配套数据库引擎免费试用请点击：

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福利时间：华为云产品活动月，数据库产品全场 3.5 折起，安全产品全场低至 1 折；不限新老用户，下单即享折扣！

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HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：

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