多年实践积累 华为云全栈容器服务使能应用快速上云 简化运维

当下，已暗涌了三年的Kubernetes，如夹着暴雨的飓风一般向云计算的每个角落袭来。事实上，基于“容器+Kubernetes”的新型PaaS将成为云计算的主流。

当下，已暗涌了三年的Kubernetes，如夹着暴雨的飓风一般向云计算的每个角落袭来。事实上，基于“容器+Kubernetes”的新型PaaS将成为云计算的主流。Cloud2.0时代，随着更多大企业上云遇到挑战，以及在业务创新化、智能化诉求的驱动下，云计算和公有云服务正在发生一个质的变化，进入所谓的Cloud2.0时代，以容器技术为代表的新型基础设施带来的革命性便捷，，并避免系统被被某一技术及厂商锁定，帮助企业解决数字化转型的难题，突破更多技术壁垒，给企业与开发者带来更多云端创新的可能性。

Docker与Kubernetes对市场的冲击

现如今，容器技术已成为互联网公司的应用部署运维标配，同样也正受到越来越传统企业的青睐。容器化的应用将IT应用部署运维真正地敏捷、高效地送往云端，做到将企业应用从资源节流、到敏捷高效、再到解放运维，多个维度助力企业应用真正云化。

Kubernetes源自谷歌，在2015年正式被开源并成为CNCF（Cloud Native Computing Foundation）的首个孵化项目。作为开源的容器自动化编排管理平台，提供包括部署、调度和容器集群间的扩展支持，为容器提供了强有力的平台化支持。自其开源之后，Kubernetes便迅速成为整个云原生领域中最受关注的开源容器编排器之一。历经三年的市场拼杀，Kubernetes现如今已成为市场公认的、最权威的容器编排管理平台。

随着Docker+Kubernetes技术的不断成熟和发展，越来越多的传统领域已经开始加速上云的步伐。其中，以容器与微服务为代表的PaaS技术正在帮助企业加速实现云上应用开发、测试、部署等不同阶段的创新，并提供为生产环境匹配的消息、缓存、数据库等中间件服务，通过实现小时级部署、微服务组件拆分和容器化编排让应用轻松实现分钟级分放、秒级弹缩，为ICT行业带来巨大价值。

自身实践+持续贡献，社区积累稳居国内第一

华为作为CNCF的初创成员及白金会员，在Kubernetes项目创立初期，便加入其中，其笃定看好K8S的发展前景，并率先通过实践，对自身业务进行了改造。

作为全球最大的电信设备制造商之一，华为内部IT运维着遍布全球的八个数据中心，在100K+VM中运行800多个应用程序，使用虚拟机封装应用程序。利用Kubenetes技术，华为在非常短的实践中对自身IT系统进了容器化改造。华为基于自身业务的全球化属性给平台带来了混合云、跨地域、多DC部署方面的需求，同时又为社区做出了诸多关键贡献，在受益的同时，将自身遇到的实际问题与解决方案不断的贡献给社区，与社区成员一道推动Kubernetes的发展，在Kubernetes领域，积累深厚。

自Kubernetes成立以来，华为作为社区核心成员持续贡献，目前拥有 5 个 maintainer。在对 Kubernetes 社区的贡献中，华为整体贡献在国内厂商中持续位居第一。从 Commits 维度看，华为贡献国内排名第一，全球排名第三（数据统计来源 cncf.biterg.io）。在Kubernetes中参与调度、多集群联邦、架构、安全等SIG的贡献。同时，华为也是首批获得KSCPs（Kubernetes认证服务提供商）资质的厂商之一。

2017年，华为云获得了CNCF社区指导委员会席位（全球共13席，中国仅华为入选）；在2018年4月，华为云又获得了CNCF基金会的顶级席位——CNCF技术监督委员会席位，全球共9席，华为亚洲首家进入。至此，华为云将参与云原生领域的最高技术决策。同时这两个顶级席位同样也是亚洲厂商在CNCF基金会中收到的最高荣誉。

全栈容器服务领跑国内云容器市场

作为最早的采用者之一，华为自2013年起就在内部多个产品落地Kubernetes。这个过程中，华为积累了丰富的实践经验，并在历经自身亿级用户量考验的实践后，面向企业用户提供了全栈容器服务，帮助企业轻松应对Cloud2.0时代，应用上云的挑战。

纵观华为云容器服务的布局，可分以下几个方面：

1.容器化基础设施

华为云提供了通过CNCF官方认证的两种Kubernetes服务供用户选择，包括云容器引擎（CCE）与云容器实例（CCI）。CCE是用户专属Kubernetes服务，用户可以通过它控制整个Kubernetes集群，同时管理基础设施资源与运行在Kubernetes上的容器化业务；而CCI是Serverless Kubernetes服务，用户通过它只需要管理运行在Kubernetes上的容器化业务，无需感知Kubernetes集群而交由华为云自动管理，进一步降低Kubernetes落地门槛。

2.容器化交付流程

华为云容器镜像服务（SWR）提供了高性能、高容量、高安全性的企业级私有镜像仓库，并提供了镜像构建与发布流水线ContainerOps支持业务的自动化交付。同时，ContainerOps能够支持企业现有工具的接入，最大程度减小对原有交付流程的冲击，辅助企业业务平滑迁移。华为云应用编排服务（AOS）提供了自动化云设施管理工具，让企业可以通过预置的模板自动化地完成容器化的开发、测试、生产环境准备以及日常配置与变更工作，将企业从繁杂的基础设施管理工作中解放出来，聚焦到业务本身。

3.容器化运维流程

华为云提供了应用运维管理（AOM）与应用性能管理（APM）服务来辅助容器化业务运维，包括各类运维工具，不仅仅有基础的监控、日志与告警，还进一步面向故障定位与分析场景提供了全局应用拓扑展示、调用链跟踪等高级特性，使得运维人员能够随时了解应用健康状态并及时处理。

4.容器化架构转型

华为云云容器引擎（CCE）与微服务引擎（CSE）提供了Kubernetes生态的Istio以及Apache ServiceComb两种微服务框架供企业用来实施微服务架构转型。对于Java企业级应用，CSE基于ServiceComb提供了具备升降级、容错、熔断等完整服务治理能力的微服务框架，并且兼容Spring Cloud、Dubbo等开源接口，具备更高的服务吞吐性能。CCE也原生集成了Istio项目，并提供高性能ServiceMesh数据面，面向非侵入式场景提供Kubernetes-Native的微服务治理能力。

自2017年上线CCE以来，华为云容器服务就持续创新并引领市场，在当年年底全国首推裸金属容器服务，使容器可以直接运行在裸金属容器上，这为性能要求苛刻的游戏、大数据等场景带来了更优的选择。CCE一经推出便被应用在咪咕互娱的容器化改造上，助力其系统性能提升100%。

2018年，CCE又在国内率先推出了Windows容器，让海量Windows Server用户也像Linux用户那样，可以享受到容器化带来的益处。随后，华为云与传统老牌ERP软件商管家婆达成合作，帮助其进行传统.net应用的容器化改造。9月，华为云又在原有CCE服务基础上，相继推出了Istio服务网格特性，及为AI而生的GPU容器特性。革命性的Istio特性使微服务的改造变得轻松且平滑，而GPU容器助力AI应用在性能上实现巨大提升，彰显华为在硬件领域深厚的技术积淀。

双轮驱动，在创新的道路上持续奔跑

基于华为30年来的技术积累，华为云以领先的技术实力引领着产业的发展。秉承着“满足客户需求与持续创新“的双轮驱动理念，以客户需求为切入点，不断的进行技术创新及突破，以完美的解决方案满足客户的严苛业务发展需求。独特的双轮驱动模式源于华为对自身技术的极致追求，也同样源于对客户及市场的责任，在开源市场的投入上不但展现了华为前瞻性的技术洞察，更彰显了华为在推动软件产业发展上的决心和实力。

除Kubernetes的贡献度领跑国内外，华为在OpenStack 社区全球综合贡献排名第二，在OpenStack 用户调查报告中排名第一。在开源项目贡献方面，华为贡献给Apache社区的CarbonData成为国内首个被社区接受的顶级项目，微服务框架ServiceComb也与去年11月顺利进入Apache孵化项目不断打磨中。在如今已被引爆的区块链技术上，华为早在2016年就开始积极参与Linux基金会下的Hyperledger（又称“超级账本”）项目，该项目是区块链技术领域最具影响力的开源项目，并在两个热度最高的子项目Hyperledger Fabric和Sawtooth Lake中持续做出技术和代码贡献，同时被社区授予Maintainer职位，这也是国内仅有的项目Maintainer 职位。Hyperledger成立中国区技术工作组，华为获得工作组主席职位，为区块链开源社区在中国的发展和技术推广做出积极贡献，为社区贡献了区块链性能测评工具——Caliper 项目。

未来，公有云的竞争必将是一个全栈的竞争，基于华为多年的云化实践经验和软件开发积淀，华为云必将在未来的市场竞争的过程中为用户带来更大价值。

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。

欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018