华为云助推陕西智慧旅游建设 重塑传统旅游新体验

陕西云创网络科技股份有限公司与华为云携手推进陕西智慧旅游建设，以智慧旅游为突破口，打造“互联网+智慧城市”产业生态圈，打通各景区的数据壁垒，运用互联网、大数据等技术手段，让传统旅游业焕发新生，让每个人的体验更加有趣。

作为我国历史文化名城，十三朝古都西安有着熠熠生辉的历史瑰宝、诗词歌赋、美食文化，一直是文化旅游的不二选择。伴随国民收入提升与旅游消费升级趋势凸显，陕西省旅游业也迎来了新的机遇。官方数据显示，2017年陕西旅游人次达5.23亿人次，并持续保持增长。

在陕西旅游业高速发展的进程中，有令人惊喜的成绩，也同样显现出了一些不容忽视的问题：景区数字化建设不完善，旅游信息存在严重的孤岛现象；缺乏安全监控和预警机制，存在一定的安全管理隐患等等。针对陕西旅游业的这些痛点，陕西云创网络科技股份有限公司（以下简称“云创科技”）与华为云携手推进陕西智慧旅游建设，以智慧旅游为突破口，打造“互联网+智慧城市”产业生态圈，打通各景区的数据壁垒，运用互联网、大数据等技术手段，让传统旅游业焕发新生，让旅游成为旅行，让每个人的体验更加有趣。

据云创科技总经理金岩介绍，与华为云的合作，源于西安市长安区古观音禅寺项目。作为西安城里的网红寺院，每到深秋时节，慕名者和回头客络绎不绝，游客单日峰值曾高达7万人，高客流量使得古观音禅寺亟需数字化转型。2017年7月，华为云专家团队与云创科技团队首次共建解决方案，将古观音禅寺的服务上云，打造了包括在线预约、智能门禁、客流识别等多项功能的智慧管理系统，开启千年古寺的智慧旅游新体验，赢得了禅寺官方与游客的认可。

金岩还介绍道，除传统景区外，与华为的合作还进入了智慧街区建设，其中与陕西著名的美食文化街区——回坊的合作堪称范例。事实上，回坊地理位置特殊，作为西安的一大旅游地标，由于地理空间等限制就很难在线下做一些改变。因此，华为云与云创科技从线上切入，通过电商、自媒体、线下支付等六码合一的改造，打造智慧回坊街区，形成良性的商业闭环。目前，智慧回坊街区已经接入了回坊120余家商户日常经营数据，极大的提升了商家的运营能力，将智慧街区的设想一步步变为现实。

目前，在全省景区智慧化提升改造的推进过程中，华为云还与云创科技开展了更深入的合作，采用云闸机、云票务等技术，将各种景区服务上云，帮助游客实现“一网知陕西、一机游三秦”，目前已有110余家A级以上景区进行改造升级，预计年内将实现全省A级以上，开启扫码一机游的智慧旅游新体验。华为云的助力不仅大大提升了游客的感受体验度，更帮助改善了陕西省旅游业的运营效率，降低了景区的建设、宣传成本。

目前，陕西省智慧旅游建设如火如荼，通过信息化建设打通旅游的便捷通道，增强用户体验，增加游客黏性。为陕西省旅游业的转型注入了新动能。但就全国范围内，上百个城市的旅游业，乃至各行各业的转型升级仍然面临着技术、资源、资本等多方面压力，亟待更加优质、领先的解决方案满足他们的数字化需求。

10月10-12日，华为全联接大会将于上海世博中心拉开帷幕。届时，华为云将首发全新AI战略与解决方案，更大范围地帮助政企解决“上云”难题。相信各行各业一定能在这场大会中找到推动实体经济与互联网、大数据、人工智能相融合的答案，依托华为云的技术、生态优势实现自身数字化转型升级。