华为云助推陕西智慧旅游建设 重塑传统旅游新体验

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作为我国历史文化名城，十三朝古都西安有着熠熠生辉的历史瑰宝、诗词歌赋、美食文化，一直是文化旅游的不二选择。伴随国民收入提升与旅游消费升级趋势凸显，陕西省旅游业也迎来了新的机遇。官方数据显示，2017年陕西旅游人次达5.23亿人次，并持续保持增长。
在陕西旅游业高速发展的进程中，有令人惊喜的成绩，也同样显现出了一些不容忽视的问题：景区数字化建设不完善，旅游信息存在严重的孤岛现象；缺乏安全监控和预警机制，存在一定的安全管理隐患等等。针对陕西旅游业的这些痛点，陕西云创网络科技股份有限公司（以下简称“云创科技”）与华为云携手推进陕西智慧旅游建设，以智慧旅游为突破口，打造“互联网+智慧城市”产业生态圈，打通各景区的数据壁垒，运用互联网、大数据等技术手段，让传统旅游业焕发新生，让旅游成为旅行，让每个人的体验更加有趣。
据云创科技总经理金岩介绍，与华为云的合作，源于西安市长安区古观音禅寺项目。作为西安城里的网红寺院，每到深秋时节，慕名者和回头客络绎不绝，游客单日峰值曾高达7万人，高客流量使得古观音禅寺亟需数字化转型。2017年7月，华为云专家团队与云创科技团队首次共建解决方案，将古观音禅寺的服务上云，打造了包括在线预约、智能门禁、客流识别等多项功能的智慧管理系统，开启千年古寺的智慧旅游新体验，赢得了禅寺官方与游客的认可。
金岩还介绍道，除传统景区外，与华为的合作还进入了智慧街区建设，其中与陕西著名的美食文化街区——回坊的合作堪称范例。事实上，回坊地理位置特殊，作为西安的一大旅游地标，由于地理空间等限制就很难在线下做一些改变。因此，华为云与云创科技从线上切入，通过电商、自媒体、线下支付等六码合一的改造，打造智慧回坊街区，形成良性的商业闭环。目前，智慧回坊街区已经接入了回坊120余家商户日常经营数据，极大的提升了商家的运营能力，将智慧街区的设想一步步变为现实。
目前，在全省景区智慧化提升改造的推进过程中，华为云还与云创科技开展了更深入的合作，采用云闸机、云票务等技术，将各种景区服务上云，帮助游客实现“一网知陕西、一机游三秦”，目前已有110余家A级以上景区进行改造升级，预计年内将实现全省A级以上，开启扫码一机游的智慧旅游新体验。华为云的助力不仅大大提升了游客的感受体验度，更帮助改善了陕西省旅游业的运营效率，降低了景区的建设、宣传成本。
目前，陕西省智慧旅游建设如火如荼，通过信息化建设打通旅游的便捷通道，增强用户体验，增加游客黏性。为陕西省旅游业的转型注入了新动能。但就全国范围内，上百个城市的旅游业，乃至各行各业的转型升级仍然面临着技术、资源、资本等多方面压力，亟待更加优质、领先的解决方案满足他们的数字化需求。
10月10-12日，华为全联接大会将于上海世博中心拉开帷幕。届时，华为云将首发全新AI战略与解决方案，更大范围地帮助政企解决“上云”难题。相信各行各业一定能在这场大会中找到推动实体经济与互联网、大数据、人工智能相融合的答案，依托华为云的技术、生态优势实现自身数字化转型升级。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。