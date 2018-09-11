入场一周年，华为云是进步最快的云吗？

在一年时间里，华为云业绩增长速度可用“突飞猛进”来形容，考察其高速增长背后的深层原因，以及其对整个云计算市场带来的影响，都具有一定的借鉴和指导意义。

“云”市场硝烟弥漫，具有战略眼光的ICT服务商纷纷入场。

在竞争最为激烈的公有云市场，一家云服务提供商进步最快，表现不俗——2018年上半年收入同比增长700%，凭借强大的实力吸引了深圳交警、哈药集团、九州通、贝瑞基因等知名政企组织，纷纷将核心业务转移到其云上，这家服务商就是2017年正式成立的华为云。

2017年3月，华为Cloud BU宣布成立；

2017年7月，华为云品牌发布；

2017年8月，Cloud BU被升级为与三大BG相同的一级部门；

2017年9月，Cloud BU正式亮相2017年HC大会，并在会上发布了EI企业智能。

此后至今，在一年时间里，华为云业绩增长速度可用“突飞猛进”来形容，考察其高速增长背后的深层原因，以及其对整个云计算市场带来的影响，都具有一定的借鉴和指导意义。

智能世界“黑土地”定位：有所为有所不为

2017年底，华为创始人、总裁任正非给华为提出了全新愿景与使命：“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。”替代沿用多年的“丰富人们的沟通和生活”，成为指引华为这艘巨舰的灯塔，在未来相当长的时间内，为其引导航向。

智能世界，云为底座，万物互联，起始于云。华为云被寄予厚望。

然而，在潜力巨大的云计算市场，国内外厂商早已各抱地势，割据一方，如何结合华为云自身优势定位，开拓差异化市场，成了华为云发展的关键。

任正非形象地用“黑土地”来定位华为云：“云计算方面，其实华为没有做业务内容，我们只是做一个基础平台。这个基础平台就像东北的黑土地，上面谁都可以来种庄稼，‘大豆’、‘高粱’、‘平安城市’、‘汽车’……其实华为云是千万家内容的集合。”“黑土地”的定位，明确了华为云在公有云市场发展的方向和边界——有所为有所不为。

华为云的有所为是，将华为公司30年来在ICT基础设施的技术积累和创新以云服务的方式提供给客户，为企业提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务。“是让各个伙伴的内容、应用、云在上面生长，形成共同的力量面向客户。”华为云的有所不为是“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”，表明了华为云的边界意识和对客户数据的敬畏。

“黑土地”的定位非常重要，表明了华为云做“生态”的态度。所谓生态，就是共生共荣，正如华为副总裁、华为云BU总裁郑叶来所说：“你的是你的，我的是我的，我们决不强迫把你的变成我的。我们一起创造未来，分享利益；我们一起努力节省投资和费用，共同收益。”

“黑土地”生态理念是华为云能够快速发展的重要原因之一。

面向Cloud2.0的加速创新

华为最早从2010年开始进入云计算领域。2016年，华为率先提出Cloud2.0概念。

在Cloud1.0时代，“生于云的一代”的互联网公司，成为云计算的天然尝鲜者和受益者，利用云计算和大数据，创造出颠覆性的商业模式。今天，云计算快速步入2.0时代，越来越多传统大中型企业和机构迎来上云的需求。郑叶来在2018华为全球分析师大会上说：“Cloud1.0时代以计算、存储、网络等资源型服务为主，Cloud2.0时代，云计算服务商开始从资源型服务向能力型服务转型，广泛提供容器、AI、大数据、DevOps等服务，华为云努力成为Cloud2.0时代的创新者。”

恰如郑叶来在“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”活动上的演讲那样，一年以来，华为云“在创新的道路上加速奔跑”，成为进步最快的云。

在计算领域，华为云全新推出网络增强型云服务器C3ne，使云计算进入千万级网络转发时代 ；在云安全方面，在国内首家全平台、全业务、全节点通过PCI-DSS安全认证，高分通过公安部网络安全等级保护4级测评；2018年4月，华为云全球首发云电脑服务，把华为桌面云服务集成到PAD和手机终端，面向消费者推出的一种全新云服务产品。

截止目前，华为云已上线16大类超过120个云服务，以及制造、医疗、电商、车联网、SAP、HPC、IoT等60多个解决方案，产品研发创新能力不容小觑。

以华为云EI为抓手，实现普惠AI

在华为云看来，AI要和企业需求结合起来，才能让AI“用的好”，因此华为的AI叫作EI（Enterprise Intelligence），即企业智能。

Cloud 2.0时代，EI成为华为云创新发展的重要抓手。

为推动EI在行业应用场景落地，华为云力推“普惠AI”，致力于让用户“用得起、用得好、用得放心”。相继推出EI智能体以及深度学习、图像搜索、EI智能视频等系列服务。

在2018年6月深圳举办的“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”首站活动上，华为云推出了面向各行业的智能化解决方案——华为云EI智能体。

华为云对“EI智能体”的解释是：“通过智慧大脑、智能边缘、无处不在的感知，将物理世界的人与人、物与物、人与物的大数据综合分析、回传，将复杂物理世界的海量信息和行业智慧，经过华为云EI智能体的计算分析反馈作用于物理世界。”

简单来讲，华为云EI智能体是用于解决各个行业问题的细分场景，也就是面向各行业的智能解决方案，帮助企业提升生产效率，精细化运营，商业模式创新等，让行业变得更智能。

在工业生产场景，华为云的工业智能体贯穿“研发设计-智能产线-工业管理-物流-营销”全流程，融合数据，打通端到端的业务全流程，把大量重复的需要人从事的工作由机器替代，让成品率大幅度提升。

在城市交通场景，华为云和深圳交警深度合作，通过联合创新共建城市交通智能体，致力于探索更为高效的交通管理技术体系架构，解决城市交通拥堵的难题，让城市畅快流动。

技术创新和客户需求双轮驱动

一年时间里，众多政企客户青睐华为云，将核心业务、核心数据迁移到华为云上，截止2018年上半年，华为云收入同比增长700%，合作伙伴增长45%，已发展云服务合作伙伴6000家，云市场新增上架应用872个。

哈药集团将核心业务搬迁上云，借助华为云X86服务器-Kunlun，实现了32颗CPU高速互联，将原本3天生成的智能报表生缩短至3小时。东风汽车旗下东风新能源的车联网项目，基于华为云提供的方案，可以支撑亿级海量车连接，稳定可靠，保障车企未来业务平滑扩展。在华为云的支持下，咪咕视频的多个主业务在世界杯开赛前顺利上云。6月14日至7月15日，在华为云的保障下，咪咕视频圆满高质量完成了世界杯全部64场高清直播。

华为云帮助中小企业财务软件领导者管家婆快速完成架构转型，将传统.NET应用完成Windows容器化改造。为恺英网络提供高可用“两地三中心”部署方案，避免因地质灾害等因素可能导致的业务中断问题，全面提升游戏业务的稳定性和可靠性。在基因检测行业，华为云容器服务助力图灵生物开发了GenoStack生信云平台，使单条基因测序结果的处理速度提升了30% 以上。在电商行业，华为商城（Vmall）部署在华为云上，多次平稳保障华为爆款手机的新品发布和抢购活动，华为商城已进入电商领域龙虎榜前二十名。

坚持“以客户为中心”价值观的华为云，以技术创新和客户需求双轮驱动，带动公有云业务的快速发展。

全球布局

除在国内市场的扎实表现，华为云做的每个业务，从一开始就全球化布局。

在中国大陆华北、华东、华南3大数据中心区域外，2018年3月华为云中国香港节点开服，向亚太市场提供云服务；俄罗斯数据中心在莫斯科中心区域设立。2018年，华为云和德国电信、中国电信、西班牙电信、Orange法国电信等伙伴公有云密切合作，基本完成全球布局，目前已服务欧洲、拉美等13个国家和地区。

华为云的快速市场增长和全栈服务能力得到了第三方权威机构的认可。

2018年3月，华为云凭借全栈技术能力被Gartner评为IaaS的第一梯队“Hyperscale”云厂商。2018年7月，Forrester对中国主流公有云厂商从战略、产品和市场三个维度全面评估，华为云凭借领先的技术实力和全栈产品能力、优秀的本地化服务能力和完善的生态体系进入了领导者象限。

Cloud1.0时代，以AWS等互联网厂商为主导的云计算市场形成一定平衡格局，在Cloud2.0时代，随着华为云等非互联网厂商的进入，犹如当年黄石公园的“引狼入园”，原有的平衡关系被打破，新的生态关系正在悄然建立。

云计算市场的未来格局，充满不确定。

但确定的是，在Cloud 2.0时代，用户对云计算提出了更高的要求——从芯片、硬件，到软件、解决方案全栈协同的能力型服务。与互联网起步的公有云服务提供商不同，从硬件发展起来的华为云，凭借30年的深厚技术积累，共生共荣的“黑土地”理念，将走出一条自己的创新之路，得到市场承认。

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。

欲了解更多详情，请参阅：

https://activity.huaweicloud.com/hc2018/index.html