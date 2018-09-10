华为云分布式缓存服务获ODF技术创新与突破奖

9月7日，2018 ODF（OPEN-SOURCE DATABASE FORUM）开源数据库论坛暨MariaDB中国用户者大会在北京隆重召开，指导单位相关领导、企业相关负责人和来自全国各地的数百名数据库领域的开发者和技术爱好者会聚一堂。

9月7日，2018 ODF（OPEN-SOURCE DATABASE FORUM）开源数据库论坛暨MariaDB中国用户者大会在北京隆重召开，指导单位相关领导、企业相关负责人和来自全国各地的数百名数据库领域的开发者和技术爱好者会聚一堂，华为云分布式缓存服务团队也受邀参与了本次盛会。Redis开源社区中国用户组特别授予华为云分布式缓存团队技术创新与突破奖，以表彰华为云分布式缓存服务在技术创新上取得的突破。

基于软硬件全栈新技术架构，业界领先的LibOS等核心技术，华为云将分布式缓存服务DCS Redis单节点性能提升了300%，实例创建时间由原来的8分钟优化为8秒，为用户提供性能更强劲、服务更可靠的分布式缓存服务。

Redis开源社区中国用户组（CRUG）主席张冬洪（左）为华为云颁奖

华为云分布式缓存服务DCS提供Redis和Memcached等多个引擎，满足企业应用高读写性能及快速数据访问的业务诉求。DCS友好的用户体验设计，帮助用户聚焦于业务本身，而无需过多考虑部署、监控、扩容、安全、故障恢复等方面的问题。那这次获得创新奖的到底是什么黑科技呢？跟小编一起看看吧：

1. 软硬结合，性能强劲

随着Redis生态的发展，越来越多的客户把数据放到Redis上处理，一方面提升了数据读写效率，另一方面，对Redis的性能也提出更大挑战。华为云分布式缓存服务取得突破性技术创新，基于软硬件全栈新技术架构，业界领先的LibOS等核心技术，将Redis单节点性能提升300%，实例创建时间由原来的8分钟优化为8秒，性能强劲，可以更好地满足高并发的用户操作场景。

2. 秒级创建，灵活敏捷

云服务最大的优势就是灵活，云服务可以根据不同客户的诉求，帮助用户最大限度利用资源。如资源的即买即用、灵活伸缩等。

·短短几秒，完成Redis实例创建

华为云全新一代的分布式缓存DCS Redis服务，底层采用轻量化Docker容器，让缓存实例更灵活，更敏捷，原来需要5-10分钟才能创建好的Redis实例，现在只需要8秒钟，就可以轻松拉起。特别适合游戏开服、电商抢购等需要动态创建大量实例的场景。

·灵活容量规格

Redis缓存实例完全支持平滑扩展，扩容过程业务零中断。可以根据业务实际需要定制实例，帮助客户最大程度利用资源，里面浪费。目前华为云Redis单机和主备实例规格支持2GB到64GB，集群实例规格支持64GB到1024GB。

·弹性伸缩

Redis缓存实例支持一键在线扩容，完全不影响上层业务。

3. 安全可靠，值得信赖

·双机热备的高可用架构

Redis主备缓存实例通过实时状态监控。在主节点故障时，备节点秒级自动升级为主机，应用不感知节点故障。

·数据高可靠

Redis缓存实例提供数据持久化、支持数据备份恢复，，用户可以根据自身需要下载备份文件。

·安全防护

提供用户身份认证、VPC、子网、安全组、审计日志等安全措施。华为云Redis满足电信级严苛的安全标准，确保用户的数据和操作安全。

在创新的道路上加速奔跑，我们会在缓存技术领域不断探索和追求，为用户提供高可靠、高性能、企业级的云缓存服务，帮助企业应用快速上云，从容面对数字时代的转型和挑战。

了解更多DCS服务的信息，请点击：

https://www.huaweicloud.com/product/dcs.html

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：

https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018