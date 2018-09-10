2018开源数据库论坛开幕 华为云携最佳实践方案出席

日前， ODF 2018 开源数据库论坛暨 MariaDB 用户者大会在北京圆满结束。活动为期两天，是开源数据库垂直领域的顶级峰会。大会旨在建立一个平台，促进开源数据库产品发展和技术交流，帮助越来越多的企业了解和使用开源数据库。

日前， ODF 2018 开源数据库论坛暨 MariaDB 用户者大会在北京圆满结束。活动为期两天，是开源数据库垂直领域的顶级峰会。大会旨在建立一个平台，促进开源数据库产品发展和技术交流，帮助越来越多的企业了解和使用开源数据库。华为云作为领先的云服务提供商，也为本次大会带来了最佳数据库实践方案。

众所周知，开源数据库系统以其免费、开源、透明等特点，在广大互联网公司中广为应用；在被视为第二次信息革命的云计算和大数据浪潮中，具有举足轻重的地位。随着互联网产业的蓬勃发展, 开源数据库技术也逐渐步入了传统企业的视野，为传统企业所接受。

中国信息通信研究院数据显示：41.18%的金融机构已经应用云计算技术，46.80%的金融机构有计划应用云计算技术。在方向上， 70.61%的金融机构选择开源技术与闭源技术相结合的应用方式，10.45%的金融机构选择仅使用开源技术，仅 18.94%的金融机构使用闭源技术。

在9月8日的金融及区块链专场分享会上，华为云技术专家带来《基于云场景架构设计的分布式数据库》主题分享，并提出“云 + 开源 + 闭源 = 开源的生态 + 低成本 + 商业级的可靠性和性能“这一观点。

对于企业而言，选择云，是为了为给公司“减负”；无论是人力、物力还是财力。开源予你以自由，但要用好开源山遥路远；闭源予你以方便，但意味着你要为此付出其它代价。那么，企业如何在二者间找一个平衡点呢？

开源 MySQL 在华为云上的最佳实践

作为全球最受欢迎的开源数据库 MySQL，在各行各业的应用不可谓不广。但是，社区版在云上和线下受技术局限性影响，并不能完全满足用户的需求。

首先，要配置一个高可用的 MySQL 数据库集群，对大多数中小型企业而言本身就是一个艰巨的任务。他们不但需要花时间了解 MySQL的复制机制，比如配置主备实例、只读副本，浮动IP地址等，而且还要特别关注诸如安全和备份策略等问题。这使得企业将为此耗费大量时间和精力。

此外，开源 MySQL 还面临诸多挑战。例如扩容受限、高并发连接时查询性能降低；半同步复制无法完全保证覆盖所有事务、在 HA 监控未知的情况下退化成异步复制；高负荷情况下复制延迟加大，主实例故障时备实例需要重放日志，接管缓慢、服务暂时不可用、甚至在备实例接管时可能会导致数据丢失等，导致用户数据库在可靠性和可用性上无保障。

那么华为云是如何解决这些问题的呢？另一位技术专家带来的主题演讲：《华为云数据库 MySQL 增强版 3 倍性能提升的最佳实践》，给大家揭晓了答案。

华为云数据库 MySQL 增强版，即华为内部研发版本的 HWSQL。源于 MySQL 5.6 社区版，并对其进行了持续优化。

当前，华为云数据库 MySQL 增强版发布了四大关键能力：

高性能

原有社区版本的基础上有 3 倍的性能提升。

提升可扩展性

支持更多的数据库客户端稳定运行,更多的并行事务 以及 更大规格的服务配置

可靠性增强

半同步下的 loss-less 以及通知能力的增强，提升了系统可靠性，避免了备机升主后数据丢失的可能。

故障下的快速恢复

复制能力的增强极大地减少故障恢复的时间以及可读副本与元主机数据的延误程度。

华为云 MySQL 增强版的问世，正是在开源与闭源、成本与性能上寻求平衡的最佳实践。尤其是在可靠性、可用性方面，聚焦关键技术能力实施，切实解决用户关心的可靠性，可用性问题。其中包括：

l 大并发下， 挖掘性能负载同时保持性能平滑度，充分发挥大规格 RDS 并发潜力。

l 解决主备间复制滞后问题，极大缩短双机模式下 RTO 时间，显著提升系统可用性；（当备实例切换为主实例时，可用性恢复时间显著降低， 由小时级别到秒级别。）

l 解决半同步复制下的数据丢失问题， 确保数据一致性，主备实例互换事业务数据丢失的风险。

经过优化后的华为云 MySQL 增强版，每秒查询率（QPS）超过 MySQL 社区版5.6的3倍、5.7的1.5倍；且在在大规模的连接下，保持更平稳的性能体验。

大规模连接下社区版MySQL以及华为云 MySQL 增强版（HWSQL）的性能表现

值得一提的是，华为云 MySQL 增强版将于近期上线一系列新特性，把性能和功能进一步强化，持续满足客户高性能、低成本的多样化需求。

免费试用 华为云 MySQL 增强版，请移步官网：

https://activity.huaweicloud.com/free_test/index.html

了解华为云数据库最新活动请点击：

https://activity.huaweicloud.com/rds_september/index.html

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：

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