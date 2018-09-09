IDC：2018年第二季度全球企业WLAN市场保持适度增长势头

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2018年第二季度（2Q18）消费级和企业级WLAN市场同比增长1.9％，全球收入为25亿美元，其中企业细分市场同比增长2.6％，达到15亿美元。

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2018年第二季度（2Q18）消费级和企业级WLAN市场同比增长1.9％，全球收入为25亿美元，其中企业细分市场同比增长2.6％，达到15亿美元。对网络更新的持续需求、数字转型（DX）计划、依赖无线网络进行客户互动等，都是2018年下半年实现持续增长的积极风向标。

802.11ac标准现在占到企业细分市场依赖接入点单位出货量的85.2％，和从属接入点收入的94.5％，标志着该标准已经完全渗透到企业市场中。从2018年末开始到2019年初，这个市场将开始转向采用新的802.11ax标准。

与此同时，消费级WLAN市场收入略有增长，同比增长0.8％，达到10亿美元。该季度802.11ac标准占出货量的49.4％和收入的73.9％。802.11ac仍然是消费级WLAN领域的亮点，收入同比增长13.1％，出货量增长32.8％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“企业WLAN市场继续保持温和、稳定的增长，这强调了无线网络对全球各种规模企业的重要性。企业不断探索WLAN部署可以帮助连接工作人员、实现与客户互动以及改善业务流程的新方法。”

从区域来看，2018年企业级WLAN市场增长最强劲，其中日本同比增长23.0％，拉丁美洲同比增长8.9％。墨西哥是拉丁美洲最大的市场，同比增长24.5％，巴西同比增长30.1％。中欧和东欧（CEE）也实现了健康的增长率，收入同比增长6.3％。在值得关注的中东欧市场，俄罗斯同比增长7.3％，波兰增长12.9％。

其他地区的结果更趋近全球平均水平。亚太地区（不包括日本）（APeJ）地区同比增长3.8％，作为APeJ最大的市场，中国同比增长19.7％；印度同比增长17.9％。美国市场同比增长2.1％。中东和非洲地区几乎持平，同比下降0.3％。西欧同比下降2.9％。德国是西欧地区最大的市场，同比下降7.8％，法国增长7.9％。

IDC网络季度追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“虽然WLAN在美国是一个相当成熟的市场，但预计全球许多地区将增加对无线技术的投资，这将有助于推动来年全球市场的增长。与此同时，即将推出的802.11ax将为企业带来新一轮的更新周期，从今年晚些时候或明年初开始提供市场预期的推动力。”

重点企业级WLAN厂商亮点

2018年第二季度，思科的全球企业WLAN收入同比增长3.3％，环比增长12.5％，全球市场份额达到43.6％，与去年同期的43.3％持平。IDC认为，Meraki云管理的WLAN产品组合仍然是思科的主要增长动力之一。

Aruba-HPE（不包括其OEM业务）收入在该季度同比下降10.3％，但较第一季度增长了38.9％。Aruba-HPE该季度的市场份额为15.1％，低于去年同期的17.2％。

ARRIS/Ruckus在该季度继续表现良好，同比增长19.3％，环比增长1.5％。ARRIS/Ruckus目前占企业WLAN市场的6.7％，高于2017年同期的5.8％。

Ubiquiti在该季度又一次实现了强劲的增长，同比增长10.8％，在企业市场中占比5.7％，高于2017年第二季度的5.3％。

同样地，华为在该季度再次实现强劲增长，同比增长16.0％，环比增长42.8％，市场份额为5.1％，高于去年同期的4.5％。