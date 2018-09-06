新华三：以“平台+生态”战略打造面向未来的工业互联网架构

2018年9月5日——“2018(第三届)中国工业互联网大会·嘉兴峰会”在浙江省嘉兴市正式举办，来自全国的千余名政府代表、重点制造业企业代表以及众多互联网及IT界知名专家学者济济一堂，参与了这场工业互联网界的思想盛宴。

2018年9月5日——由中国互联网协会、浙江省经济和信息化委员会、嘉兴市人民政府共同主办的“2018(第三届)中国工业互联网大会·嘉兴峰会”在浙江省嘉兴市正式举办，来自全国的千余名政府代表、重点制造业企业代表以及众多互联网及IT界知名专家学者济济一堂，参与了这场工业互联网界的思想盛宴。会上，紫光旗下新华三集团副总裁李立发表了题为《拥抱工业互联网，助力转型升级》的主题演讲，分享了作为数字化转型解决方案领导者的新华三针对工业互联网建设的观点、解决方案及实践。

大会现场

工业制造业的转型升级是我国发展宏大历史进程中极其重要的一项，不仅关系到国家的未来，更关系到所有人的发展与福祉。在这次重要性不亚于工业革命的历史性转型升级中，建立完善可靠的工业互联网体系是其中的重中之重。

新华三致力于为百行百业的用户提供先进可靠的数字化转型解决方案。在新华三的聚焦行业中，工业制造业无疑是其中的重点。

新华三集团副总裁李立发表演讲

李立表示：新一代的工业互联网是在传统普杜模型基础上的一次重要创新。在架构上，工业互联网需要在广泛连接的各类生产、管理设备基础之上以ICT技术构建底层的IaaS，并基于这一IaaS层架构出一个可以实现管理、开发、新技术接入应用等功能的PaaS平台层。最后，形成一个能够连接企业、消费者、供应链、开发者及协作企业的工业创新应用层。总体来看，整个工业互联网平台是一个为工业制造业而生，且经过深度优化和改造的云平台，其核心要素就是网络化、平台化及安全可靠。

谈及新华三工业互联网平台建设经验时，李立表示：新华三针对工业制造业企业所构建的苏州工业云项目是新华三在工业互联网领域的特定区域工业互联网平台最佳实践之一。这一汇聚了新华三和50余家行业合作伙伴智慧及经验的平台提供了三大不同功能的PaaS平台、百余种针对性的工业SaaS应用，并且已经服务了全国上千家工业企业，帮助他们进行深层次的数字化转型。此外，新华三也在更多方向上探索工业互联网平台，包括跨行业跨领域方向的航天云网，以及国家电网、中海油等特定行业的工业互联网平台。

未来，新华三将继续携手广大的合作伙伴，为包括工业制造业在内的百行百业提供先进、成熟、安全的数字化转型解决方案，践行“融绘数字未来，共享美好生活”的发展愿景。