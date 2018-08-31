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央视焦点访谈：华为云以一站式云端平台让企业开发降本提效

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近日，中国国际智能产业博览会（简称“智博会”）在重庆国际博览中心隆重召开，华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商精彩亮相智博会。

来源：至顶网网络频道2018-08-31 16:30:36

关键字： 华为云

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近日，中国国际智能产业博览会（简称“智博会”）在重庆国际博览中心隆重召开，华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商精彩亮相智博会。


 

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