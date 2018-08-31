善政、兴业、惠民，华为云让数字技术赋能城市

作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为于8月28日成功举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”成都站活动。

作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为于8月28日成功举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”成都站活动。在本站活动上，华为重点分享了如何将数字化能力通过云服务的形式开放出来，助力城市智能化转型，加速实现“善政、兴业、惠民”。同时，华为云还重磅推出了全新的GPU共享型AI容器和Istio服务网格，这是容器领域的又一次技术突破，将惠及政企行业和城市居民。

华为云持续创新，为城市赋能

川蜀之地，素有“天府之国”的美誉，既有历史文化积淀，又重前沿科技创新。四川省人民政府副秘书长牛晓峰在致辞中表示，华为在助力四川省加快发展大数据、云计算、物联网、人工智能等产业方面做出了积极贡献，并重点参与到培育城市数字经济新业态和推动城市产业智能化转型升级中，目前已经取得了较为显著的成效。

四川省人民政府副秘书长 牛晓峰

华为公司副总裁、华为云BU总裁郑叶来在致辞中表示，华为在全球170多个国家提供服务，业务覆盖运营商、企业、消费者三大业务，华为坚定投资云服务，一方面是出于自身业务发展的考虑，也是来自广泛的外部客户诉求。华为云“有技术、有未来、值得信赖”，恪守业务边界，坚持“上不做应用、下不碰数据、不做股权投资”，提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务，致力于做做智能世界的“黑土地”。同时，郑叶来指出，Cloud2.0时代，企业要更加关注自身生态的建立、保护客户隐私安全与自身品牌的打造，实现可持续发展。

华为公司副总裁、华为云BU总裁 郑叶来

华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦在主题演讲《做有信仰的云，在创新的路上加速奔跑》中重点介绍了华为云的两款重磅新品——GPU共享型AI容器和Istio服务网格。GPU共享型AI容器是全球首款支持共享GPU的高性能容器产品，在业界首家实现了多容器共享GPU资源，大幅降低了AI计算的成本，并在AI计算性能上比通用方案提升了3-5倍以上。同时，华为云在国内首发的Istio服务网格产品，与CCE容器引擎深度整合，提供非侵入、智能流量治理的应用全生命周期管理方案，提升容器服务全栈能力。胡维琦表示，华为云持续创新，为政企客户提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务，携手客户与伙伴，助力四川各行各业快速发展，为城市智能化转型赋能。

华为EBG中国区行业云拓展部部长 胡维琦

善政：华为政务云助力城市管理智能化

以云计算、大数据、物联网、AI为代表的数字技术创新，正在加速城市管理的数字化转型。眉山市人民政府副市长罗毅谈到，大数据产业是眉山市重点发展的战略性新兴产业，眉山携手华为共建大数据中心，并上线华为眉山政务云。以此为基础，眉山将搭建“眉山市数据资源管理平台”、“眉山地理信息公共平台”、“眉山政务办公自动化系统”、“企业信用信息共享服务平台”等多个云平台，实现政府部门数据资源的集中存储和资源共享，为政企单位统一提供全市基础地理信息数据支撑，为城市的智能化管理提供高效的协同应用。

眉山市人民政府副市长 罗毅

兴业：华为云推动城市产业升级转型

创新驱动城市发展。成都高新区党工委委员、管委会副主任赵继东表示，目前成都高新区面临产业升级的发展机遇，与华为合作在高新区落地华为成都软件开发云创新中心。利用华为云DevCloud（软件开发云）平台，助力高新区软件企业实现软件项目在云端的协同开发，提升软件研发效率，降低开发成本。

成都高新区党工委委员、管委会副主任 赵继东

除了以软件开发为代表的高新技术产业，传统产业也在积极寻求智能化转型的道路。四川长虹电器股份有限公司副总工程师阳丹表示，新一轮科技革命催生出了制造行业的新产品、新业态和新模式。长虹致力于转型为服务型制造企业，依托华为云IaaS基础设施的支撑，打造了工业互联网平台，将长虹的研发能力、制造服务能力和供应链能力开放给其他制造业企业，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源的弹性供给和高效配置，推动区域产业的可持续发展。

四川长虹电器股份有限公司副总工程师 阳丹

惠民：华为云打造更美好的城市生活

科技改变城市，而城市发展的最终落脚点在于为市民提供更美好的生活。在会上，就云计算、大数据、AI、物联网等数字技术如何给城市生活带来深刻改变进行了圆桌讨论。

民以食为天，饮食消费一直是城市生活的基础。客如云大数据产品群高级总监彭瑞刚谈到，为了给中小餐饮企业提供精准的营销、供应链以及咨询服务，客如云搭建了软硬件一体的智能门店系统，通过海量订单数据的收集和大数据分析，为商家提供包括选址、用户画像、经营风险等全生命周期的规划建议，提升商家的整体竞争力。

五粮液集团表示，五粮液在转型的过程中也积极探索利用数字化技术提升产品和服务能力。五粮液构建了商品流通追溯系统，通过商品上的防伪码，利用物联网技术和智能视频监控终端，实现对商品的追踪和物流状况的实时监控，一方面提高了物流效率，另一方面从出厂到收货的全流程保证商品质量。

随着消费升级，城市居民对文化消费有了更高的要求。嗨翻屋科技有限公司联合创始人、首席科学家尹学渊博士表示，嗨翻屋致力于用数字技术解决音乐行业面临的问题。针对版权问题，嗨翻屋利用AI和大数据技术，对音频进行版权识别，为音乐人和音乐公司提供维权工具；嗨翻屋还提供智能经纪服务，通过大数据分析，提供用户画像、评论分析等服务，为音乐人、音乐公司的精细化运营和决策提供数据支持；同时，嗨翻屋推出的智能音乐助手，实现AI作词和AI作曲，激发音乐人的创作灵感。

成都鱼说科技有限公司董事长岳鹏也谈到，文化是重要的资源，城市、县域或是企业，都可能是文化的市场主体。在成都，鱼说携手华为云，将文化主体的文化场景信息上载到云端，并通过二维码的方式开放给市民。未来，鱼说将对各地的文化市场主体部署文化运营，通过多元合作构建文化云生态，利用数字技术让文化得到保护的同时也发挥最大的价值。

思想盛宴，精彩无限

下午，围绕创新游戏、数字企业、智慧教育、云生态展开的4场分论坛，为相关行业的客户与伙伴带来了华为云最新的应用实践分享，并与众多行业领袖、生态精英、跨界大咖共探行业趋势，呈现了4场观点激荡的思想盛宴。

作为活动的“重头戏”，华为在会场搭建展厅，携手合作伙伴，展示了业界领先的联合创新成果。展厅内特别设置华为云技术体验专区，浸入式的场景化体验，吸引了众多嘉宾驻足参观。

华为致力于以云服务的形式将数字技术和能力开放给政企客户和伙伴，与客户和伙伴一道，用数字技术打造“善政、兴业、惠民”的美好城市！