华为“黑土地”上长出怎样的“智慧”城市？

在深圳市的智慧交通建设中，华为提供了可同时抓拍4车道车辆、200张人脸的人工智能摄像机；专门用于智能分析，每天可处理上亿张图片的Atlas 人工智能服务器；上百种基于交通场景的人工智能算法等等。

“千城千面”的智慧城市到底要解决什么问题？顶层设计是否有规律可循？在2018年（第四届）中国智慧城市国际博览会上，记者试图通过华为展示的智慧城市案例寻找答案。

广东省深圳市，这里是全国车辆密度最高的地方，平均每公里510辆车，曾经部分路段高峰时速仅为10.7Km/h；如今，深圳平均车速提升了15%，在今年一季度全国城市拥堵排名第46，为一线城市排名最低。

在山东省青岛市，华为与青岛海水稻研发中心合作，为海水稻项目提供先进的ICT技术。通过部署在稻田地表下的传感器，可以感知土壤温度、光照、盐碱度以及农作物的生长态势，再通过人工智能等技术和专家诊断系统，对土壤精确的施肥、用药和质量监测，可以实现节水30%、节肥40%，经济收益提升20%。

在湖南省益阳市，农业人口占比高达80%，农林牧渔GDP占比仅为28.5%，通过利用物联网、大数据、互联网等新ICT技术，益阳农业从“一茶一渔一平台”开始，将使得农产品增产10-20%，农药化肥降低10-30%，百姓综合收益提升6-30%。

毋庸置疑，ICT已经成为城市数字化转型的使能器。不过，在智慧城市的建设中，有两个问题需要突破：一个是信息资源共享，如何实现跨部门数据交换共享和共用；另一个是，如何建立一套专业化的城市运营管理和服务的理念及实体。作为参与了全球40多个国家、120多个智慧城市建设的华为来说，对此有着更多的体会。

智慧城市“千城千面”

在深圳市的智慧交通建设中，华为提供了可同时抓拍4车道车辆、200张人脸的人工智能摄像机；专门用于智能分析，每天可处理上亿张图片的Atlas 人工智能服务器；上百种基于交通场景的人工智能算法等等。

深圳从过去的“车看灯，读秒数通行”，变成了现在的“灯看车，读车数放行”，这种变化不止发生在交通领域，物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等技术正在深刻地改变各行各业和整个城市。

对于智慧城市来说，正可谓是“千城千面”。从需求来看，一线城市需要城市大脑，需要智慧交通、电子政务；而在一些县级城市，需要的则是诸如智慧农业、污染治理，甚至更具体到矿山越界开采管理、大车超载治理这样更加具有地方特色的“智慧城市”建设。

综合来看，智慧城市的目的主要是为了解决三个层面的问题：

1

让城市管理更高效，通过城市中不同部门间数据的打通，让部门之间的业务更协同，给市民和企业提供更有效率的服务；

2

让城市运行更智能，基于无处不在的感知和数据的传输、处理、人工智能技术的应用，让以前需要人工干预的工作实现自动干涉；

3

让城市协同更便利，基于同样的社会平台、技术底座的标准，打造的智慧城市之间数据的打通、业务的协同。

在这样的背景下，华为将自己定位在打造智慧城市的神经系统，做智慧城市的使能者和推动者。对此，华为EBG中国区副总裁杨萍解释道：“智慧城市的神经系统是一个完整的系统，包括中枢神经系统和周围神经系统，不仅需要有城市的大脑，还需要从城市的各种状态，通过信息感知、上传、分析、处理、决策，再到行动的完成。指令的闭环是一个完整的，涵盖了感知、互联和智能的系统。”

华为EBG中国区副总裁杨萍

在这个框架中，华为提供了“沃土”数字平台，它可以实现物联网统筹、大数据统筹、GIS一张图统筹、视频云统筹，以及融合通信统筹这五大城市基础数字资源的统筹。“通过这五大统筹，使智慧城市的各类基础资源得以共享使用，并以最高效率向生态合作伙伴开放，共同服务于城市的治理与创新。”

通过“沃土”数字平台的建设，华为聚合并使能了大量合作伙伴，可以提供智慧城市建设所需要的顶层设计、集成、运营和业务应用等各个方面的能力，全方位地满足智慧城市的建设需求。“华为坚持‘平台＋生态’的战略，通过打造智慧城市的神经系统，为城市的转型提供数字化的底座，这是我们智慧城市的基本战略定位。”杨萍说。

智慧城市要“耐得住寂寞”

龙岗智慧中心是华为和深圳共同打造的智慧城市运行中心，为外界称道的是——龙岗区建设用地面积17748平方米，包括“一个中心，三个平台，N个应用”：一个中心即为智慧中心，三个平台包括基础信息平台、协同办公平台和公众服务平台，各种与城市相关的应用在系统中高效运行。龙岗因此成为了国内领先的智慧城市标杆区，在全国范围内实现了最多的业务应用场景。

而不被外人熟知的却是——华为和他的合作伙伴们在项目初期用了一年半时间，做整体的规划和数据的打通，而这段时间里并没有业务呈现。“只有扎实地在基础设施上做投资，包括在数据打通和融合方面做扎扎实实的数据治理工作，才能在最后真正实现向智慧城市的蜕变。”杨萍强调，“建设智慧城市不存在一蹴而就的捷径，建设基础设施、打通‘部门墙’、融合数据、复杂而繁琐的数据治理工作，这些都是必须要做的。”

有战略耐心、有在基础设施、数据治理方面投入的决心固然重要，但是，城市建设速度的要求又将如何兼顾呢？华为的做法是“边修路边跑车”。“我们在做顶层设计的时候，会根据当地的特色、根据客户的需求，边进行基础设施的修建，边进行数据治理的工作。同时加快适合当地特色、适合当前阶段基础设施能力支的业务上线。”杨萍表示，管理者们一些阶段性的信心很重要，这样会使大家对智慧城市的投入有更高、更大程度的共识和更好的战略耐心。

在过去的120年间，工业革命、电力革命和信息技术革命实现了人类文明的3次巨大突破，所释放出的生产力远超数千年文明所积累的总和。

在过去10年间，华为研发投入累计近4000亿元人民币，未来计划每年投入150亿到200亿美元的研发费用，并不断加大基础研究与前沿技术领域的探索。截至2017年12月31日，华为累计专利授权74307件，其中90%以上均为发明型专利。

“我们这些投入的成果都将通过‘数字化底座’向各行各业开放能力，与包括智慧城市在内的各行各业客户共同实现数字化转型。”杨萍说。