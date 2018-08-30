华为云EI大数据三重豪礼大放送 内含72小时1对1专家服务

效率的提升将很大程度地释放企业的利润空间，所以随着大数据技术的成熟，它逐渐成为了企业智能升级的核心诉求。何时驶入大数据这条“快车道”，考验了leader的嗅觉，决定着企业的兴衰。

大数据是为了效率而生的产物。

效率的提升将很大程度地释放企业的利润空间，所以随着大数据技术的成熟，它逐渐成为了企业智能升级的核心诉求。何时驶入大数据这条“快车道”，考验了leader的嗅觉，决定着企业的兴衰。

诉求是硬核的，但在数据种类越来越多，产生速度越来越快，数据量越来越大的当下，许多企业正面临技术与设备的限制，大数据的技术壁垒已浮出水面。华为云EI近年推出的全栈大数据解决方案，已经成功让众多企业从数据获利。

从出生时便自带“黑科技”标签的EI将在8月强势登陆，以限量抢购的形式为企业和个人用户带来前所未有的福利！ EI大数据三件套由三款核心服务组成：Map Reduce(Hadoop)、云搜索服务(Elasticsearch)和数据仓库服务。8月29日—9月25日拉开限时抢购活动！

预热期：8月29日—9月11日

抢购期：9月12日--9月25日

礼包一领取时间有限，礼包二特惠名额有限，一定仔细阅读别错过。

第一重礼包：预热期抢券=金额直减

预热期前7天（8月29日—9月4日）报名参加活动的用户，可在活动页面领取100元代金券；预热期后7天（9月5日—9月11日），可在活动页面领取50元代金券。

代金券可在开放抢购时，购买Map Reduce(Hadoop)、数据仓库服务（DWS）、云搜索服务(Elasticsearch) 、“大数据三件套”产品。每日仅发放20张，抢完即止。活动预热期间，每人最多领1次代金券。

预热期代金券使用规则：自领取日起有效期为30天，仅可购买以上三款产品。

第二重礼包—极具竞争力的价格，超专属的服务

无论您是个人开发者，还是初具规模的企业客户，华为EI大数据都能给您专属的套餐服务。活动中，您可以购买MapReduce(Hadoop)、云搜索服务(Elasticsearch)和数据仓库服务的单品服务，或购买“大数据三件套”大礼包打包套餐。不同的套餐内容，相同的优惠惊喜，EI给您足够惊喜的优惠力度！

（1）“大数据三件套”大礼包特惠：

“大数据三件套”大礼包每日限量5个，购完即止。

“大数据三件套”大礼包套餐在包月购买7折的基础上，赠送800元通用代金券可下次使用。套餐开放购买的首日（9月12日）成功购买，可获得2张800元通用代金券。

“大数据三件套”大礼包套餐在包年购买6.5折的基础上，赠送2张1500元通用代金券可下次使用。

（2）单品服务特惠：

三款单品套餐每日共计限量15个，购完即止。

单品体验套餐在包月购买7折的基础上，赠送200元通用代金券可下次使用。

单品商用套餐在包年购买6.5折基础上，赠送800元通用代金券可下次使用。

通用代金券使用规定：自领取日起有效期为1年。

第三重礼包—获赠72小时1对1大数据专家服务

（1）1对1大数据专家服务

抢购成功的用户将被“华为EI小助手”直邀，即刻加入“华为EI大数据尊享”用户群，获得华为技术大咖技术支持与指导。消费金额达到1万元的用户，可获赠72小时1对1专家服务，手把手教你玩转大数据。

（2）华为大数据技术开放日

前10名成功抢购大数据产品套餐的用户，直邀参与2018年9月8日（北京）华为大数据技术开放日活动，与世界级大数据专家交流，全面掌握大数据产业地图，席位有限，先来先得。

（3）大数据企业实战课程

抢购成功的用户可享受价值3000元的超值课程--21天大数据企业应用实战营。通过企业应用八大场景的剖析与分享，让大数据真正赋能企业，助力企业数据化转型。席位有限，先来先得。

解决自行搭建数据库所面临的一切问题，是数据上云的价值所在。而这完全依赖于底层积累和持续构建的技术体系，硬实力决定了产品的实战可用性。“借技术起势能”，最大限度地挖掘数据的价值，是企业竞逐的目标。

这次，更好的服务、更快的数据决策、更有竞争力的价格，是华为云EI能给企业的。

限时活动详情请戳链接：http://t.cn/RF7lHSX