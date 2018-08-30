华为云数据库自研黑科技 助推企业成本再降 50%

在大城市，我们饱受早晚高峰堵车的煎熬，如果道路可以根据车流量自行拓宽和收缩，那该有多好？当然，这在现实中绝无可能，但是，你的业务却可以！

有个笑话，说某日下班后，某君带着一只宠物乌龟开车回家，在北京二环路上遭遇堵车高峰，半天走不了几步。乌龟耐不住性子，坚持要先爬回家去，主人只好由它去了。不知过了多久，主人在车里听见有敲门声，打开一看，只见乌龟满头冒汗，气鼓鼓地说：“你忘了给我家门钥匙 ……”

在大城市，我们饱受早晚高峰堵车的煎熬，如果道路可以根据车流量自行拓宽和收缩，那该有多好？当然，这在现实中绝无可能，但是，你的业务却可以！

日前，华为云数据库推出 MongoDB 社区增强版，具备超强的弹性伸缩能力，可根据实际业务需求自动调整弹性计算资源，扩容能力提升 100 倍，助推企业成本再降 50%！

所谓弹性伸缩，是指根据客户购买计算资源的负载情况，来决定是否增加或者减少计算资源，以满足客户实际业务需求的功能。

需要用到弹性伸缩的常见典型业务场景：

场景1：

某直播公司的《**直播》APP 刚上线，无法预估业务负载情况。直播业务具有不稳定性特点，一夜爆红则千万级流量涌入，支持各种礼物消费、互动、保障直播清晰不卡顿等都需要底层支撑，因此后端需要根据实际用户访问负载量调整配置扩容支撑业务。

场景2：

某游戏公司推出一款游戏超火，每天晚上 6 点到 12 点东南区挤爆。但是大量玩家同时在线、高并发读写请求让后端苦不堪言。请求超时无法登录、服务器爆满导致卡顿、掉线等问题层出不穷，这时候就需要对数据库定时扩容以释放业务高峰压力。

场景3：

某公司提供车联网服务，接入大量终端产品后，每天有海量数据并发接入需要处理。公司一般会按照业务峰值来计算出需要的数据库配置和规模，但大多时候，业务并不需要这么高的配置就能满足，因此造成浪费。

那么，华为云MongoDB 社区增强，是如何做到根据实际业务需求自动调整弹性计算资源的呢？

Cloud Native文档数据库，计算存储分离黑科技

在传统存储与计算混合的架构方式下，节点扩容伴随数据的迁移，当数据量越大，耗时就越长，无法及时响应突发的业务高峰。

华为云 MongoDB 社区增强版使用计算存储分离架构，将数据库节点无状态化，实现数据和计算节点分离，去掉了数据强归属于某个计算节点的限制，数据被所有计算节点共享。

华为云 MongoDB 社区增强版架构（将计算、存储分离）

新增计算节点时，无需物理上的数据迁移，集群可以根据节点负载情况快速均衡，性能在短时间内即可得到扩容带来的效果提升。当减少节点时，删除的节点上的业务也会迅速被其余节点接管。整体弹性伸缩性能较社区版提升了 100 倍以上。

华为云 MongoDB 社区增强版的弹性伸缩功能逻辑很简单：随着业务的变化，集群规模也是在不断变化当中。业务变化最终会反应到各节点的负载情况。位于集群管理面的弹性伸缩控制器动态收集集群各节点的负载信息，以此判定是否需要新增或者减少集群节点。DNS 的目的是让应用程序可以不感知 Mongos 数量变化，Mongos 增减时，会及时更改DNS。

华为云 MongoDB 社区增强版为企业带来的价值主要有三：

1. 不用按照业务峰值性能要求申请集群规模，低性能期间降低集群规模，端到端可节省 50% 以上的成本。

2. 根据实际业务量匹配集群规模，可以自动的及时响应突发业务高峰。

3. 简化申请集群的配置，勾选使能Auto Scaling功能，一键扩容方便又快捷。

纵观历史，降低成本始终是每一次巨大变革的第一要务。第一次工业革命，机器代替手工劳动，降低了人力成本；第二次工业革命，电气代替蒸汽，降低了生产成本。放眼世界，云时代的到来早已是大势所趋。而抓住每一次降低成本的机会，将成为企业立足之本。

2018 华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如“秦渲云”这样AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，惠及更多开发者人群，“+智能，见未来”我们拭目以待。

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