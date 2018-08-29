虽然从调研结果显示用户对公有云的采用越来越多，但是从国内现状来看，对于真正的企业用户，并没有将很多的重要工作负载迁移到云端。

越来越多的企业使用云来加速数字化转型，不论是公有云还是私有云的采用量都在增加。根据RightScale的调查研究显示：

1.多云是企业的首选策略，81%的企业采用多个云来承载自己的业务。

2.96%的受访者已经使用了云。92%的受访者使用了公有云，75%的受访者使用了私有云。

3.2018年更多企业正在优先考虑公有云，并将公有云是为首要选择。这一数字从2017年的29%上升到2018年的38%。

4.企业有40%的工作负载运行在公有云上，39%的工作负载运行在私有云上。而私有云的这部分可能包含了传统虚拟化环境或其他类云环境。

5.云费用的浪费使优化成本成为最高优先级，研究显示用户发现低估了云上资源的浪费程度。受访者认为有30%的浪费，而实际可能超过35%。

虽然从调研结果显示用户对公有云的采用越来越多，但是从国内现状来看，对于真正的企业用户，并没有将很多的重要工作负载迁移到云端。云上更多的应用则是新业务/新应用，我们称之为“试点项目”。

所以在国内云的采用阶段还是处于较早期，虽然说起步晚可以借鉴成功经验，但是从接触到的用户来看，大家对于云的使用仍然存在很多不恰当的方式，这也是产生云资源和成本浪费的重要原因。同时就导致了上云后并没有产生成本上的明显下降，ROI不符合预期，甚至对云产生怀疑。

通过为多个用户提供的云费用优化服务后发现，大家使用公有云的方式仍然沿袭了传统数据中心/VMware虚拟化环境的资源使用方式，存在资源申请过多/超配，资源长期使用率低等情况，导致云上的费用产生了很多浪费。

ChinaMSP认为企业要想实现云上费用的真正节省，需要按照云的方式来使用云：即遵循按需使用、按量计价的方式。

首先就是要为资源分配足够的标签（Tag）。为所有云上资源打上丰富的标签，能够帮助运维人员理解每台资源的业务属性，提供给云费用优化平台更多的维度来进行费用分析，并能充分利用自动化工具来执行更灵活的资源编排。比如按成本中心/产品线/业务组，按开发/测试/生产，按应用名，按所有者打上各自的标签。

其次就是清理僵尸资源。在传统虚拟化环境中，由于企业需要一次性投入硬件与虚拟化平台，所以在日常的使用中一般都会尽量多的使用资源，超配资源的情况屡屡发生，对于公有云资源来说，只要被开启，就按照时间收费。因此要定期清理闲置/极低使用率的EC2，未挂载的EBS，重复备份的的快照，未使用的弹性IP。

第三，调整资源规格。资源规格需要跟随业务发生变化，要在监控使用率的情况下，结合业务需求选择合适的实例系列、及时更新到最新一代实例，并进行负载感知的资源规格自动升、降配。

ChinaMSP服务过的某互联网金融客户在AWS上CPU使用率低于30%的EC2占比高达87%（处于0-10%的EC2约占60%，10-20%的约占17%，20-30%的约占10%）。因此可以根据云费用分析平台输出的详细数据，结合业务情况，优先优化CPU使用率低于10%的EC2，考虑进行降配或关停。

以一台c4.2xlarge规格的EC2为例，如果是开发及测试环境，假设每天10小时，每周6天使用，则工作时间为60/168h，占比为不到36%，以全年为时间度量，再算上法定假日和年休假，则实际工作时间占比约为32%，如果能够在不工作的时候将设备暂停，则单台EC2成本可从3400美元降低到1000美元左右。

第四，调整存储资源使用。积极使用不同的存储服务来存储不同类型的数据，如冷数据、热数据分别使用不同服务，定期分析、调整，同时尽量聚合存储资源，利用阶梯计价来降低成本。

第五，调整采购价格模型。公有云不只是按需付费，也可以根据情况用较低的价格预采购资源，或者使用一些价格极低的竞价资源，因此用户要充分利用按需实例、预留实例、竞价实例来优化成本结构。

第六，优化出向流量。公有云仅对出向流量收费，对于静态内容较多的，考虑使用CDN等网络优化服务；对于同在公有云上的不同应用数据交换，使用内网地址等措施降低出向带宽消耗。

第七，要把资源利用率发挥到极致。云的按需属性给予了用户很高的灵活性，同时资源的使用，尤其是计算资源，对于大多数场景下是存在使用率的波峰波谷与周期性，而且对于业务连续性的要求并不高，对于这些资源，就可以对其执行根据工作时间执行启停、升降配等操作。

第八，优化应用架构。根据业务发展与技术需要，通过使用容器，微服务等技术，调整数据库架构来使用更好、更便宜的IaaS资源。

对于传统IT来说，云计算是一种范式转换（Paradigm Shift），因此要以全新的思维方式去考虑如何使用云，而不是用传统的方式去看，去用。

ChinaMSP作为新一代云管理服务商（CloudMSP），致力于为用户打造舒适云途，旗下CostVision云费用管理平台，已经帮助互联网金融、电力、广电、零售等行业用户建立起费用优化流程、给予费用优化建议，甚至自动执行优化动作，为用户成功节约数百万美元的云上开销。