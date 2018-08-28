华为云国内首发Istio服务网格，再次引领云原生领域风向标

8月28日，华为云中国行成都站召开，华为云国内首家推出了Istio服务网格产品，该产品与CCE容器引擎深度整合，提供非侵入、智能流量治理的应用全生命周期管理方案，增强了华为云容器服务全栈能力。

8月28日，华为云中国行成都站召开，华为云国内首家推出了Istio服务网格产品，该产品与CCE容器引擎深度整合，提供非侵入、智能流量治理的应用全生命周期管理方案，增强了华为云容器服务全栈能力。

在云原生的Cloud 2.0时代，容器技术解决了应用快速部署、上线、升级与弹性伸缩等运维效率问题，但应用运行时的灰度发布、流量治理与健康管理等方面仍存在诸多难点。Istio是云原生Cloud Native生态的重要一环，通过提供完整的非侵入式的微服务治理解决方案，能够很好地解决云原生应用的管理、网络连接以及安全管理等应用网络治理问题。

华为云在云容器引擎CCE中深度集成了Istio最新版本，并在易用性、可靠性、可视化等方面进行了一系列增强，为客户提供开箱即用的上手体验，业界标准化的金丝雀、A/B测试等灰度发布最佳实践，以及包括应用全景拓扑、可视化流量治理、智能路由、弹性流量管理等技术在内的全面应用治理能力。胡维琦表示，华为云持续创新，为政企客户提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务，携手客户与伙伴，助力四川各行各业快速发展。

一键启动，与容器引擎无缝整合

区别于业界公有云由用户自行安装的做法，华为云容器引擎CCE已实现Istio的深度集成，只需在创建集群时做一次简单勾选，即可在集群和应用中启用完整的Istio服务网格，实现了开箱即用。

内置多种灰度发布流程，确保应用平滑升级

当应用上线以后，运维面临的一大挑战是如何在不影响已上线业务的情况下进行升级，华为云Istio服务网格内置了金丝雀、A/B Testing等多种灰度发布策略，完美地解决了这一难题。用户还可自定义配置，实现更多复杂流量策略。

基于请求内容/浏览器/OS的分发：

基于流量比例分发：

图形化应用拓扑，让流量治理可视化

华为云Istio服务网格提供了可视化的流量监控，异常响应、超长响应时延、流量状态信息拓扑等一目了然；同时，结合华为云AOM/APM服务，提供了详细的微服务级流量监控、异常响应流量报告以及调用链信息，实现更快速、更精准的问题定位。

智能路由与弹性流量管理，让流量治理更轻松

华为云Istio服务网格支持根据微服务的流量协议，提供策略化、场景化的网络连接、安全策略管理能力，支持基于应用拓扑对服务配置负载均衡、服务路由、故障注入、熔断容错等治理规则，并结合一站式治理系统，提供实时的、可视化的微服务流量管理。应用无需任何改造，即可进行动态的智能路由和弹性流量管理。

目前Istio服务已在华为云的云容器引擎CCE中开展公测，您可以访问以下地址申请试用： https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?region=cn-north-1#/app/istio/istioPublicBeta

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner