持续创新满足客户需求——华为云的一场无限游戏

由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2018可信云大会”于2018年8月14日~15日在北京国际会议中心召开。华为云荣获三项大奖，其中C3ne云服务器获“2018可信云技术创新奖”。

由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2018可信云大会”于2018年8月14日~15日在北京国际会议中心召开。华为云荣获三项大奖，其中C3ne云服务器获“2018可信云技术创新奖”。

在此不久前，华为云在2018首届中国高性能云计算创新大赛上，云服务器C3获得“性能表现优异奖”、GPU P1型云主机获“性能优秀奖”，裸金属服务在中国IT市场年会获得“2017-2018中国公有云市场年度影响力产品”。

从C3到C3ne，从P1到裸金属服务，华为云屡获殊荣，是华为深厚技术实力的实至名归——分布于全球数以万计的研发人员，每年百亿美元级别的研发投入，让华为多年以来在ICT领域，从芯片到硬件再到系统，积累了全生命周期的强大综合业务能力。这种能力的积淀，在Cloud2.0时代让华为云得心应手，游刃有余，为客户提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云基础设施和解决方案。

关注需求，持续创新

和水电煤一样，云计算让IT资源变成新时代的基础设施，企业随需取用，不必关心后台，计算、存储、网络等资源完全交由云服务商组织和管理。随着新型互联网业务的发展，客户对云计算服务提出了AI、大数据、DevOps等服务的需求，华为云凭借多年来的技术积累，迅速推出系列强大的云服务器、GPU+FPGA异构计算服务、高规格的HPC解决方案以及专属云等产品和解决方案。

在AI、游戏、视频直播、社交/短视频、Web商城等业务中，经常出现的高并发场景，对服务器的计算性能提出了考验，针对这一需求，华为云推出了云服务器C3，搭载Intel全新一代CPU，结合KVM虚拟化技术深度优化，计算性能高于友商同类产品15%，一度成为销售爆款。继而推出的C3ne除了继承C3强大的计算性能之外，还搭载华为自研双25GE智能高速网卡，结合集成流表卸载架构、Virtio-Direct、无缝热升级等软件技术，突破性能瓶颈，将单服务器网络包转发能力提升至千万级别，在高并发应用场景中表现更加优秀。

在高清视频、图形渲染、科学计算、基因工程、生物制药等业务中，计算量极其巨大，华为云推出集成华为Atlas硬件平台的异构GPU，FPGA实例，为客户的关键业务提供海量的并行计算资源以及高性能的存储系统。具有资源池化、异构计算、秒级部署三大“杀手锏”的智能云硬件平台Atlas，模块化解耦设计，模块化拓扑编程，将GPU、FPGA等异构计算发挥到极致，按需提供硬件资源，统一编排调度，资源利用率提升50%，同时降低客户使用成本。

政府、金融企业等客户十分重视敏感数据的保护，并对可监管、可追溯提出要求。华为云结合私有云安全独享以及公有云弹性扩容的优势，采用BMS裸金属服务和DEC专属云服务，为客户开辟一块专属空间，独享计算、存储资源，通过物理和VPC网络等实现高隔离性，满足客户特定业务性能、应用场景以及安全合规要求。华为云裸金属服务旗舰型实例KunLun服务器采用华为云自研的开放架构，最大规格768核物理CPU，32T的超大内存，搭配自研SSD全闪存本地存储，相比企业型标准规格性能提升了3倍。通过自研NC芯片突破了传统x86 8路互联极限，创新地实现了32颗CPU高速互联，凭借这项独家横向扩展技术，HANA数据库在后续扩容无需重新升级设备，只需横向购买新裸金属服务器即可，实现企业云端的可持续发展。

华为云专属分布式存储服务，以服务化的方式提供独享的物理存储资源，且可灵活对接ECS、BMS以及DCC等多种不同类型的计算服务，让企业在享有公有云便利性的同时，能够确保业务安全合规，性能无抖动，获得“鱼与熊掌可以兼得”的专属体验。

为保证业务不中断，数据不丢失，灾备从来都是企业IT建设不可或缺的一环。而进入云时代后，传统数据中心容灾方案成本高、建设周期长、数据同步策略复杂、灾难恢复效果有限等问题开始突显，企业业务借助云进入高速发展的“2.0”阶段同时，灾备建设却停留在传统的“1.0”阶段。

对此，华为云开放十余年华为自身灾备实践经验以及3000+企业级私有云灾备技术积累，联合国内外灾备领域专业合作伙伴如Veritas、英方等，推出国内首个完整的公有云容灾备份解决方案——华为云容灾解决方案。方案涵盖跨云备份、跨云容灾以及云上容灾三大场景，帮助企业快速构建基于公有云的高可扩展、企业级灾备能力，同时结合裸机、专属云等服务，最大程度节省企业灾备上云IT改造成本，并联合伙伴构建完整的云灾备生态，覆盖具体细分场景，让“云容灾”触手可及，助力企业灾备迈入“2.0”阶段，加速企业数字化转型步伐。

随着客户业务的快速演进，云存储的价值已经不再只局限于保存海量的数据，更需要被赋予数据应用和AI的属性，存储与计算的边界进一步的模糊。华为云的OBS 3.0 “超智存储”就是面向下一代云应用，AI智能、车联网等新兴应用，响应快速变化业务诉求，使用简便的和广泛兼容性的云存储系统。让各种存储协议包括OBS API、NFS、CIFS、HDFS、MPI可以通过AI技术轻松实现自己数据处理，抹平存储协议和数据类型的区别，将数据世界变平，让AI充斥在数据处理的流程中。

5G时代和万物互联时代即将来临，华为云为客户提供IPv6解决方案，帮助客户快速升级到IPv6基础架构，迎接海量连接新时代。华为云联合运营商实现客户业务合规跨境，构建了通达全球的极速骨干网，网络覆盖全球170+国家，帮助客户实现业务出海，支撑业务全球化部署。

放眼长远，突破边界

詹姆斯·卡斯（James P. Carse）在《有限与无限的游戏》一书中对比描述了“有限游戏”和“无限游戏”的不同——有限游戏具有空间、时间和心理上的界限，而无限游戏的参与者更喜欢在视界（horizon）中游戏，视界会在你接近它的时候扩展，就像地平线那样，总在前方，这会让游戏者更加关注长远，而不只是眼前。

“眼睛盯着客户、盯着趋势，别盯着对手。”这是华为副总裁、华为云BU总裁郑叶来向团队提出的要求。作为云计算这场“游戏”的玩家，华为云深谙“无限游戏”的真谛——与竞争对手的博弈是有限游戏，受到此时此地边界和规则的局限，而满足客户需求却是一场可持续的无限游戏。

自华为成立以来，一直坚持“以客户为中心”的理念，在此理念的指引下，华为云深切关注客户需求，放眼长远，不计一时得失，扎实练好内功持续创新，相信将成为这场游戏的最后赢家。

今年10月，2018华为全联接大会将在上海召开，发表“吓人的”观点和最新技术，惠及更多开发者，用人工智能洞见未来。想了解更多华为云全新动态，敬请持续关注2018华为全联接大会。点击了解华为云：https://www.huaweicloud.com/