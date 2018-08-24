华为云携手伙伴发布企业核心上云迁移解决方案

8月22日，华为云携手湖南星伟文讯信息技术有限公司在湖南长沙展开针对中小企业业务上云议题的技术私享会，本次会议，50多余企业技术主管出席参加，对企业数字化转型、企业业务上云迁移等核心问题展开探讨。

8月22日，华为云携手湖南星伟文讯信息技术有限公司在湖南长沙展开针对中小企业业务上云议题的技术私享会，本次会议，50多余企业技术主管出席参加，对企业数字化转型、企业业务上云迁移等核心问题展开探讨。

“云”成为数字化革命的关键标志

相关分析报告指出，“企业要转型成为一个数字化的企业，才能具备“创新和敏捷”的业务能力，才能应对技术、需求和商业模式的变化”，数字化转型已经成为所有行业的企业发展趋势。如果说第二次工业化革命的标志是“电”，电力的广泛使用让动力得到延续，那么数字化革命的标志就是“云”，云计算的普及使得企业摆脱自建数据中心的运维，抽身专注于业务的创新以及扩张，使得企业的“动力”得到延续。

企业上云进程加速，业务范围从非关键应用到关键核心应用，从新应用到传统应用，随之而来的问题-- “一、如何因地制宜选择适合企业发展现状的云上方案，二、如何尽量减少企业上云带来的业务改造负担？”

量体裁衣，适合企业核心业务上云的解决方案

华为云企业核心业务上云解决方案，面向企业OA、CRM、ERP、教育、医疗、连锁以及金融等众行业，提供水平通用解决方案，结合行业属性以及企业现状进行方案定制化，打造出满足企业发展的最优企业核心业务上云解决方案。

针对企业核心业务上云的典型场景：云上部署--云上灾备--上云迁移--云上运维，华为云企业核心业务上云解决方案提供针对性的五大方案满足客户不同上云需求：

1、核心数据库云上部署：支持裸金属服务器BMS，支持共享盘，数据安全，物理隔离

2、核心数据库混合云灾备：支持专线/VPN等多种方式，传输更稳定，网络延迟低

3、核心数据库云上灾备：支持双AZ部署，AZ之间带宽稳定，时延低

4、核心数据库热迁移上云：业务中断时间短甚至无中断，具有详细方案规划，相关应用迁移上云

5、核心数据库冷迁移上云：业务中断时间短，迁移费用低，相关应用打包迁移

除此之外，针对企业客户对数据面合规、应用系统安全等问题华为云企业核心业务上云解决方案搭配专属云资源专属方案实现客户数据面的物理隔离部署，计算DCC、BMS以及存储DSS、DESS的独享性能；使用专属云全栈专属FCS方案实现客户线下业务架构1:1线上部署，物理网络完全隔离部署提供更高安全隔离要求；以及搭配使用等保合规安全解决方案为客户提供全方位安全合规的云上业务中心。

黑土生态，联合上云迁移解决方案

“独行快，众行远”，开放合作，携手伙伴建设丰富云生态。本次会上，华为云携手长沙最熟悉企业业务迁移上云的伙伴--星伟文讯联合发布上云迁移解决方案，帮助企业以最小的业务改造代价实现业务上云。联合上云迁移方案在混合云容灾、迁移上云等核心上云场景展开，针对数据库上云、应用系统上云等方面帮助企业业务快速上云。

华为云坚持“线上+线下”生态统一，让线下的伙伴跟华为一起到线上服务客户，让线上的伙伴跟华为一起到线下服务企业，延展扩大企业生态，共同助力企业数字化转型。

同时，华为云强力投资解决核心技术，打造平台，通过提供“连接+云平台”，让合作伙伴基于最领先的技术和提供服务的商业模式面向未来。携手伙伴，提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的云服务，与大家一起面向未来，一起满足快速变化的客户需求，使用新的技术、商业模式构筑竞争力，实现领先，提升竞争力，最终取得成功。

“独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮？”。

今年10月，2018华为全联接大会将在上海召开，发表“吓人的”观点和最新技术，惠及更多开发者，用人工智能洞见未来。想了解更多华为云全新动态，敬请持续关注2018华为全联接大会。点击了解华为云：https://www.huaweicloud.com/