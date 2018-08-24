新华三：十年新出发 该如何抓住产业互联网时代的未来？

随着互联网的成熟，它正由消费端向产业端发展，不论是美国提出的工业互联网、德国提出的工业4.0，亦或中国制造2025战略等，均将互联网发展方向引到了线下，目的为助推实体经济。

过去十年，中国消费互联网飞速发展，到今天，中国毫无疑问已是世界上的互联网应用大国，人们的衣、食、住、行、医等日常生活场景都与互联网密不可分。不过我们同时看到，随着互联网的成熟，它正由消费端向产业端发展，不论是美国提出的工业互联网、德国提出的工业4.0，亦或中国制造2025战略等，均将互联网发展方向引到了线下，目的为助推实体经济。

产业互联网是指传统产业借力大数据、云计算、人工智能等技术，实现传统产业与互联网的深度融合，提升内部效率和对外服务能力，助推经济脱虚向实，实现转型升级的重要路径之一。产业互联网拥有过去消费互联网百倍甚至千倍的市场空间，所以站在新的历史起点，中国是否能够再次成为产业互联网发展大国，需要产业界各方共同的努力。

新华三从成立之初就开始积极参与互联网行业的基础设施建设，到今天其已成为中国互联网行业最主要的基础设施供应商之一。近日，由紫光旗下新华三集团主办的一年一度的“互联网夏季论坛”在呼伦贝尔召开，今年已经是论坛召开的第十个年头，十年来，新华三见证了中国互联网的飞速发展，并与互联网企业携手一路创新。新的历史机遇下，新华三希望助力百行百业数字化转型。通过本次“第十届互联网夏季论坛”的主题“携手创新，共赴未来”可以看出，新华三希望在产业互联网时代与产业各方共赴征程。

互联网+百行百业的产业互联网创新

在新华三看来，产业互联网具备以下商业特点：设备联网；数据通过联网汇聚在一个平台上；利用平台上数据形成智能，创造价值；在平台上形成生态；向服务转型。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平在接受至顶网采访时表示，“产业互联网的兴起，意味着制造、农业、能源、物流、交通、教育等诸多传统领域相继都将被互联网所改变和重构，并通过互联网提高跨行业协同的效率，实现跨越式发展。”

新华三认为，消费互联网和产业互联网最大的区别在于主角不同，但其数字化技术是相通的。例如，在工信部近日印发的《工业互联网平台建设及推广指南》就指出，推动业务系统上云、推动平台间数据与服务互联互通等要求。《工业互联网平台评价方法》中指出工业互联网平台评价重点包括平台基础共性能力要求、特定行业平台能力要求、特定领域平台能力要求、特定区域平台能力要求、跨行业跨领域平台能力要求五个部分，其中包括软件应用管理、存储计算服务等等能力要求。

所以，产业互联网所代表的百行百业如何有效地跟互联网技术进行深度的融合，是业界在讨论的问题。

“新华三深入洞悉各个行业数字化转型需求，在用户语言和用户业务理解方面有深厚的积累，能够为行业客户提供桥梁，将互联网技术翻译成行业语言，并且能够在百行百业落地，实现真正的产业升级和企业数字化转型。”王燕平说。

新华三深刻认识到，创新技术正成为下一轮产业互联网迸发的新引擎。新华三集团副总裁、技术战略部总裁李立在论坛中指出，新技术正在成为产业融合、行业引领、企业竞争的重要战略力量，将会在数字经济领域具有广泛的影响和应用，并将深刻改变互联网产业格局。他强调，新华三已开始将以人工智能、容器&微服务、边缘计算、区块链等为代表的新技术全面融入数字化解决方案之中，这对于未来产业互联网的发展必不可少。

在航天云网，新华三利用一系列创新技术帮助其构建起了高性能、高可用和安全可控的云平台架构。最终使得航天云网工业互联网平台具备支持1000万注册用户访问，并开展协同设计工作，同时将能够为5000家中小企业提供基础计算、存储、网络以及云安全、云服务。

当然，类似的案例有很多很多，新华三服务于消费互联网企业、产业互联网企业的创新一直没有止步。

新华三与互联网企业共赴征程

过去十年，新华三服务了BAT、京东、360、大众美团、滴滴、今日头条、摩拜、ofo等中国领先的互联网企业。

王燕平强调，十年来随着移动互联网的兴起，新华三已经由设备提供商转变为互联网企业的战略合作伙伴，与互联网企业在人工智能、软件定义网络、NFV网络功能虚拟化、可视化运维、企业混合云等领域展开了联合创新与合作，共同推动了中国互联网的发展与进步。

以服务消费互联网企业为基础，王燕平进一步指出，下一阶段的重点则是在产业互联网方面的合作。“在消费互联网时代，我们的需求更多的是来自于互联网客户的推动，下一个阶段，产业互联网的落地首先是在工业领域。新华三将紧跟工业互联网信息化大潮，助力企业实现数字化转型。因为深耕企业级市场、洞悉产业需求是新华三的优势所在。”

新华三是国内少数拥有计算、存储、网络等完整新IT基础架构提供能力，以及云计算、大数据、网络安全与物联网等数字化解决方案的厂商，整体能力贯穿从数字化基础设施、数字化平台解决方案到基于生态合作的数字化应用解决方案，并为用户提供贴近应用场景的咨询设计、实施交付、运维服务和教育培训等方面的全方位支持。

对于未来的服务模式，王燕平透露，新华三现在已将IaaS基础架构作为服务，作为数字化解决方案实行整体交付。面对产业互联网企业，他们只需将需求提交给新华三，从最底层的端到端解决方案实施，新华三可以以服务的方式提供，用户不必关心底层基础设施，从而聚焦于业务创新。

现在，新华三正在将这种能力赋予百行百业，与互联网及产业互联网企业共赴新征程。