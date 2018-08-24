IDC：2022年网络功能虚拟化基础设施（NFVI）收入将达到56亿美元

通信服务提供商（CSP）正面临着变革其运营商网络基础设施（CNI）以创建新的业务网络服务、创造新收入流并提高运营效率的挑战。在此背景下，通信服务提供商正在利用软件定义网络（SDN）和部署网络功能虚拟化（NFV）。

至顶网网络频道 08月24日 编译：通信服务提供商（CSP）正面临着变革其运营商网络基础设施（CNI）以创建新的业务网络服务、创造新收入流并提高运营效率的挑战。在此背景下，通信服务提供商正在利用软件定义网络（SDN）和部署网络功能虚拟化（NFV）。今天，运营商网络基础设施包括物理和虚拟的网络基础设施，利用NFV和SDN。IDC公布的一项新报告引入了新的运营商网络基础设施类别——网络功能虚拟化基础架构（NFVI）——并提供了第一个NFVI收入预测。

因为这是一个新兴市场，所以IDC估计2017年全球NVFI收入仅为5.64亿美元。但随着通信服务提供商加速网络转型，预计2017年到2020年预测期内该市场将实现58.1％的复合年增长率，到2022年收入达到56亿美元。

在定义NFVI时，IDC与欧洲电信标准协会（ETSI）提出的架构保持一致，该架构确定了该运营商网络基础设施的五个细分领域：软件定义的计算、网络、存储、管理和编排。IDC预计，由于需要在日益复杂的网络功能（包括物理和虚拟网络）中动态编排网络服务，因此需要在多个垂直领域中进行编排，因此软件定义编排这个细分领域将是增长最快的。软件定义网络也会有显著增长，这主要是由于响应动态市场和应用/用例环境（在电信云数据中心和多个电信云部署之间管理服务流）以编程方式管理网络流量的需求不断增长。

从域的角度来看，无线基础设施是目前NFVI预测的最大贡献者，并将继续成为整个预测中的最大贡献者，其次是路由。5G将成为无线基础设施NFVI增长的重要推动力，迁移至在边缘和接入用例中的虚拟路由，将让路由NFVI的增长速度超过整体市场。

IDC运营商网络基础设施研究主管Rajesh Ghai表示：“全球通信服务提供商认识到，需要对网络基础设施进行数字化转型，并构建更多以客户为中心的业务模式。采用软件定义的网络原则，并以虚拟化的形式部署网络功能是战略需要，不仅是对投资未来的运营商而言，还有为市场提供这些解决方案的厂商而言。NFVI是这一愿景的基石，这项预测也是IDC首次评估这一具有重要战略意义的运营商网络基础设施市场。”