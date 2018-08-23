华为智慧城市神经系统闪耀智博会

8月21日-23日，2018（第四届）中国智慧城市国际博览会（以下简称“智博会”）在深圳会展中心盛大召开。华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题，携手智慧城市合作伙伴亮相本届智博会，共同展示了创新领先的智慧城市解决方案。

8月21日-23日，2018（第四届）中国智慧城市国际博览会（以下简称“智博会”）在深圳会展中心盛大召开。华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题，携手智慧城市合作伙伴亮相本届智博会，共同展示了创新领先的智慧城市解决方案，分享了丰富的实践经验；同时华为还参加了“2018中国智慧城市（国际）创新论坛”、“市长论坛——深圳智慧城市国际圆桌研讨会”、“院士讲堂：新型智慧城市顶层设计”分论坛、“未来城市，聚数生智——新型智慧城市与特色小镇产业生态专题研讨会”、“第二届中韩智慧城市研讨会”等专场活动，积极与各城市的客户和相关合作伙伴互动，共探智慧城市发展之道；此外，主办方还邀请来自全国各地以及海外的参展嘉宾，参观了华为和深圳市共同建设的龙岗智慧中心。

打造智慧城市黑土地，使能城市数字化转型

在2018中国智慧城市（国际）创新论坛上，华为EBG中国区副总裁杨萍在主题演讲中谈到：进入行业数字化时代，以物联网、云计算、大数据、人工智能、5G为代表的ICT技术已经不仅仅体现为效率的提升， ICT已经成为行业数字化转型的使能器。

在市长论坛——深圳智慧城市国际圆桌研讨会上，杨萍分享了华为对智慧城市的理解、华为在智慧城市的定位，以及华为在助力城市数字化转型过程中积累的实践经验。

华为EBG中国区副总裁 杨萍

首先，杨萍通过青岛海水稻开发、深圳智慧交通、益阳智慧农业的案例，说明ICT已经成为城市数字化转型的使能器。华为与青岛海水稻研发中心合作，为海水稻项目提供先进的ICT技术。通过在稻田的地下地表部署很多传感器，来感知土壤温度、光照、盐碱度以及农作物的生长态势，再通过人工智能等技术和专家诊断系统，就可以实现精确的施肥和用药，土壤质量的监测，病虫害防治以及自动测产。该项目实现节水30%、节肥40%，同时经济收益提升20%。

中国有15亿亩盐碱地，如果我们能够在这15亿亩的盐碱地当中，通过这些技术手段，改造出1亿亩的耕田，那么它所产生的粮食相当于湖南省一年的粮食总产量，可以多养活8000万的人口。

第二、在智慧城市建设中，华为的定位是提供ICT基础设施的软件和硬件平台，同时这个平台是基于“云、管、端”协同的平台。

第三、华为的战略是“平台+生态”，华为聚焦于ICT基础设施，联合生态伙伴共同为客户提供新型智慧城市整体解决方案。华为智慧城市生态圈目前已经有30家合作伙伴，包括投融资、集成运营、顶层设计以及上层业务应用开发。

第四、华为总结了智慧城市成功的四个要素：一把手工程；需要政府扎扎实实的投资，包括资金和战略耐心；强有力的执行力团队；有引领作用的数字化伙伴。

打造平台，携手并进

在“院士讲堂：新型智慧城市顶层设计——智慧城市的前世、今生与未来”活动上，华为EBG全球智慧城市业务部总裁郑志彬发表了“打造平台，携手并进”主题演讲，他认为：技术不能解决所有的问题。科技和信息化的力量，是一股强大的使能和推进的力量，真正的解决之道，是发自内在的推动。数字化转型是双轮驱动的，包括业务和技术这两方面。具体来说，是V字模型，两条主线，一条是CBA（Customer-Business-Architecture），回归业务本质，为市民、经济发展创造价值。以此为基础确定架构牵引技术方向。另一条线是ABC（AI+BigData+Cloud），用一个标准化的技术架构，来支撑业务的发展。举例而言，当人工智能的技术应用于不同的场景，会产生截然不同的价值，我们需要把技术应用于价值最大化的场景。

华为EBG全球智慧城市业务部总裁 郑志彬

同时，郑志彬强调，“平台+生态”的策略是必须的。城市需要构造一个健康的可持续发展的生态。如果把一个城市的生态对比一个智能手机的生态，城市的ICT基础设施就是手机的硬件（性能强大，计算资源充足，存储资源丰富，网络连接高速等），城市的数字平台就是手机的操作系统（开放的，标准化的），城市的应用系统应当是百花齐放，发挥出全社会的力量，采用符合市场规律的自然选择机制，才能把全社会的创新力释放出来。

建设智慧城市生态圈，和合作伙伴共同成长

在“未来城市，聚数生智——新型智慧城市与特色小镇产业生态专题研讨会”上，华为EBG中国区智慧城市业务部副总裁王伟表示：近年来中国的智慧城市建设已经进入到一个扎扎实实的繁荣期，无论是“北上广深”等一线城市，还是湖南益阳、山东高青等地级市（区县），越来越多的城市管理者，真正地愿意拿出资源和资金来投入智慧城市建设。华为以“技术创新与客户需求”双轮驱动，构建智慧城市“黑土地”，通过平台开放能力，使能伙伴，在助力客户成功的同时与合作伙伴共同成长。

华为EBG中国区智慧城市业务部副总裁 王伟

建设智慧城市，发展数字经济

在第二届中韩智慧城市研讨会上，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎发表了题为”建设智慧城市，发展数字经济”的演讲。姚健奎表示，以智慧城市为特征的数字经济竞赛在全球同步上演，驱动城市可持续发展，数字经济通过“培育”产业，“转换”动能，“内生”智慧等路径正在成功驱动转型城市。例如在天津滨海，华为与泰达联袂设计并打造国内首个“AI+智慧城市”，以AI技术和“幸福泰达指标体系”为双“引擎”，按照“1+4+N”的总体框架，计划利用未来3年时间，建设一个城市大脑IOC中心和聆听民声、感悟城市、关爱民众和服务企业四大AI汇聚平台，以及一批AI创新示范应用。华为依托在信息通信领域的领先优势，积极践行全球智慧城市建设，为全球40多个国家，120多个城市建设智慧城市。在智慧城市领域，华为“行胜于言”，主动构建智慧城市生态圈，共同为客户提供智慧城市整体解决方案。

华为EBG中国区智慧城市总工 姚健奎

打造智慧城市神经系统，做智慧城市实干家

龙岗智慧中心是华为和深圳共同打造的智慧城市运行中心，建设用地面积17748平方米，项目包括“一个中心，三个平台，N个应用”： 一个中心即为智慧中心，三个平台包括基础信息平台、协同办公平台和公众服务平台，各种与城市相关的应用在系统中高效运行。

嘉宾参观龙岗智慧中心

在以华为为代表的诸多企业支持下，龙岗区计划用3-5年时间构建大平台、大数据、大系统，推进技术、业务和数据的全面融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，率先建成国内领先的新型智慧城市标杆区。