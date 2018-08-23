华为携手鹰潭政府亮相深圳智博会 演绎智慧城市新发展

8月21日-8月23日，第四届中国智慧城市国际博览会（简称：智博会）在深圳会展中心召开。第四届智博会以“新起点、新征程—数字中国、智慧社会”为主题，推动中国智慧城市建设走向新阶段。

鹰潭市政府在大力发展移动物联网产业时，积极探索、大胆创新，率先提出了建设既能满足政府又能满足企业需求的物联网应用服务平台，以解决物联网系统建设周期长、开发成本高、数据共享难等问题。

鹰潭政府联合华为公司及江西三叉数信息科技有限公司，基于华为 OceanConnect 物联网平台，共同打造了面向新型智慧城市的鹰潭物联网应用服务平台。该平台可以实现城市物联感知设备和上层应用统一接入、城市设备分权分域管理及设备数据的跨应用授权共享，解决数据共享问题的同时实行严密的数据保护，并能够实时汇聚感知数据，支撑城市综合决策。同时，鹰潭物联网应用服务平台定位立足鹰潭、服务全省、辐射全国，使能工业企业物联网化转型，做到“一点接入、全球可达”。

鹰潭市物联网应用服务平台

鹰潭物联网应用服务平台是基于华为 OceanConnect 物联网平台进行的上层应用开发，由物联网应用服务系统和物联网可视化系统两部分构建。其中，物联网应用服务系统可进行：应用管理、设备管控、策略管理、在线设计、调度管控和事件管理；物联网可视化系统根据应用服务系统汇集的物联数据、业务数据，对其进行可视的展现和监测，包括运行监测、全息概况、报表统计、设备信息、可视化投放等功能。

当前，鹰潭已孵化智慧水表、智慧停车、智慧路灯、智慧消防等30 多个物联网应用场景，接入物联网应用平台的终端数近 15 万。

未来，鹰潭市政府与华为将携手开展基于物联网、云计算、大数据的研发与应用，为公众提供多层次、全方位的城市信息服务，进行鹰潭市智慧城市建设，共同提升鹰潭市物联网领域的创新应用水平。