华为云高速成长的达芬奇密码：直面痛点与技术赋能

从一个新玩家，到进入核心玩家圈，成为TOP玩家需要多长时间？在Gartner 2018年的《Market Guide for Cloud Infrastructure as a Service, China》报告中，中国云市场核心玩家圈中出现了一个陌生又熟悉的名字——华为。

从一个新玩家，到进入核心玩家圈，成为TOP玩家需要多长时间？在Gartner 2018年的《Market Guide for Cloud Infrastructure as a Service, China》报告中，中国云市场核心玩家圈中出现了一个陌生又熟悉的名字——华为。

凭借全栈技术能力，华为云在报告中，成为Cloud IaaS的第一梯队“Hyperscale”云厂商。根据华为官方数据，截至今年上半年，华为云收入增长超7倍，合作伙伴数量增长超45%。为什么华为云作为后来者，能迅速进入核心玩家圈，并大有后来居上的势头？在2018年8月17日举行的华为云中国行杭州站中，华为中国区总裁鲁勇向我们揭示了华为云疾速前行的达芬奇密码。

在巨头云集的云服务市场，华为云为何如鱼得水？

鲁勇在演说中提及，直到2017年5月，华为才把华为云业务独立出来，真正成为了华为的战略方向之一，开始坚决地构筑以云服务为核心的云生态。

为什么华为云可以那么快地成长？我们不妨先看一下云市场的近期的变化——根据Gartner的分析，只有能覆盖云使能、行业云/托管云、超大规模公有云和云平台功能增强四大诉求的云平台，才有资格进入第一梯队的行列。而华为云虽然是后来者，但却是能做到公有云、行业云、园区云等云商业模式的全面市场覆盖的，为数不多的玩家之一，能为客户提供基于统一平台的全栈云服务。而且，在新技术运用，特别是像GPU增强、裸金属等系技术上，华为拥有极强的实力。

同时，随着云计算，大数据，人工智能，物联网和5G等新技术逐渐开始普及，企业上云变得十分迫切，因为基于云的大数据确实会促进企业的生产效率，甚至会成为基本生产资料。但很多企业盲目上云的前车之鉴就在眼前，如何又快又好地上云，避免上云成为一种形式，能让云真正适应复杂的业务流程，为全新的业务创新提供坚实保证？鲁勇在演讲中说，华为能真正做到端、管、云三位一体的协同，构筑起从芯片、终端、网络、云平台到数据中心的协同的云服务生态，可以给客户提供稳定可靠、安全可信并且可以持续演进的云服务。

华为云之所以增长快速，除了用户层面以及大环境的变化外，鲁勇也指出了两点华为云不一样的地方：第一，是华为持续在云的投入上有资金保障，华为去年的研发投入是897亿，在全球范围内都排得上号；第二，是华为拥有30多年的技术积累，一旦明确方向后的高强度投入，会让华为云的发展非常快。因此，我们就可看到，后来者华为云把全栈能力转化为出色增长速度。

华为云的成长秘诀：全栈技术赋能

云厂商一度多如牛毛，大大小小的厂商都能做，从大的互联网巨头，到不少服务器生产商，都参与到竞争中来，为什么作为一个通信行业的老牌厂商，华为能成为成长速度突出的“黑马”呢？当下云竞争的关键，是技术赋能能力的比拼，是用户痛点解决和做出最终选择的要点。过去很多云服务商，提供的服务相对原始，并没有把各种服务链条打通，把很多任务都交给了用户自行解决。这就会导致很多迫切需要上云的用户，在上云后，很快就跟不上业务的发展需要，各个部门都在用云，但是信息却无法分享，变成孤岛，更别说像AI、区块链等新技术的顺畅应用了。

当下云厂商的核心竞争要点在于赋能，企业不具备驾驭云的技术实力？没关系，云服务商早已把软件和硬件、从芯片到应用各个链条都打通，并且把像容器技术、AI技术、区块链技术、大数据技术等都融合进来，只要企业有需求，很快就能完成部署，企业再也不会陷入“上云却无法驾驭云”的痛苦之中，而华为云，则是提供这种全栈服务赋能的佼佼者，这就是华为云快速成长的密码。

而华为云之所以可以在全栈云如鱼得水，其实和华为一贯以来的品牌调性密不可分。比起移动互联网公司的“浮夸”，华为给人的印象一直是最踏实的IT基础设施厂商，最大的标签就是“技术”。对于大众来说，华为巨大研发投入体现在终端手机上，无论是自研海思芯片还是莱卡摄像头，都是技术的结晶。而对于云用户来说，选择华为，则意味着选择了30年的技术积淀，选择了一个在技术和效率上均卯足了劲干的公司。鲁勇说：“云的选择不仅是技术选择，更是公司理念的传承”。这句话点出了华为云为什么能如此迅速成长的秘诀另一面——在众多华为业务中都有体现——那就是深入骨髓的技术基因和紧抓用户痛点的驱动力。从这个层面看，华为云能在竞争如此激烈的云市场，实现别树一帜的全栈能力，并能紧握用户痛点，就不足为奇。

未来云竞争：在资金和技术层面先掉队者先出局

IDC曾预测，到2021年，全球云计算的收入将达到5540亿美元，年增长率将会保持在两位数。随着国内企业上云的需求越发迫切，国内云厂商的竞争必将趋于白热化。而未来云市场的竞争，关键点还是在技术赋能和痛点把握上，谁在这方面更为出色，谁就能笑到最后。

而技术赋能和痛点把握，是需要深厚的技术积淀、持续的大量的研发投入，以及对客户需求的敏锐嗅觉和快速响应能力。从这几个关键点来看，市场竞争的格局会变得相对明朗——那些无法在全领域对用户进行技术赋能的小型云服务商，生存将会越发艰难。而像华为云这样既有全面技术覆盖，又能把握用户痛点，还拥有深厚底蕴的云服务商，对其未来的发展还是非常乐观的。

华为2017年报数据显示，2017年研发费用支出为人民币897亿元，约占总收入的14.9%。近十年累计投入的研发费用超过人民币3940亿元，累计获得专利授权74,307件；其中，90%以上专利为发明专利。华为是中国科技企业研发投入最多的厂商，没有之一。而且，在前不久，华为云发布了国内首家完整的公有云容灾备份解决方案。这个名为Multi Cloud混合云灾备解决方案，是国内首个涵盖跨云备份、跨云容灾以及云上容灾三大场景，提供完整公有云备份容灾能力的解决方案，而这种混合云的灾备方案，正是切中了大量用户业务复杂，需要混合云的痛点。可见，华为在技术上的投入，正在获得持续的回报。

基于上述原因，我们不妨大胆预测一下——未来中国云市场会是两强争霸的格局，而其中一强会是华为云。而另外一强，则属于阿里云，因为阿里在研发资金的投入上同样强劲。在我看来，华为云大举进入云服务市场，将构成未来中国乃至世界云服务市场最大的变量，单纯依靠规模效应显然已经无法成为统治市场的要素，未来的云服务必须渗透进千行百业，用技术赋能来推进各行各业的数字化转型进度，所以未来云服务也必将从价格战走向价值战，未来云服务市场的大赢家，会是带给用户更多价值的那一个。我非常期待华为云与阿里云未来上演的龙争虎斗，不管战况如何激烈，都将加速中国步入数字化、智能化的新时代。