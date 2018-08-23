益阳智慧城市成果显著 喜获“2018中国城市治理智慧化优秀奖”

8月21-23日，由国家发展和改革委员会中国城市和小城镇改革发展中心、深圳市人民政府以及智慧城市发展联盟主办的2018（第四届）中国智慧城市国际博览会（以下简称“智博会”）在深圳举办。

8月21-23日，由国家发展和改革委员会中国城市和小城镇改革发展中心、深圳市人民政府以及智慧城市发展联盟主办的2018（第四届）中国智慧城市国际博览会（以下简称“智博会”）在深圳举办。华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题，携手智慧城市生态圈合作伙伴亮相本届智博会，共同展示了创新领先的智慧城市解决方案，同时分享了丰富的实践经验。

在智博会首日举办的“2018智慧城市最佳实践案例发布”大会颁奖典礼上，华为参与建设的益阳市，因智慧城市建设的突出成效，荣获了“2018中国城市治理智慧化优秀奖”。益阳市人民政府副市长黄东红出席了本次活动，并上台领奖。

益阳市人民政府副市长黄东红上台领奖（左三）

益阳，位于湖南省中北部，背倚雪峰山、怀抱洞庭湖，东接长沙、北靠长江。益阳历史悠久、资源丰富，素有“鱼米之乡”、“楠竹之乡”、“黑茶之乡”等美誉。2017年以来，益阳市携手华为，以“善政、兴业、惠民”为目标，扎实推进新型智慧城市建设，着力打造全国新型智慧城市标杆市，做到了“三个坚持、三个强化”。

作为智慧城市实干家，华为结合益阳的城市基因，为益阳提供了新型智慧城市发展建设顶层设计和端到端解决方案，打造出了独特的益阳智慧城市。

三亮点：

1、政务服务，五一五统

在实践中摸索出了一单统表、一厅统管、一窗统受、一网统办、一号统揽的“五一五统”的“益阳模式”。政务服务水平得到进一步提升；承诺件办理时间压缩55%，并联审批办理时间压缩50%。益阳市44家委办局共计591个事项实现“复杂事项只跑一次，简单事项网上办理”。

2、智慧农业，一茶一渔一平台

从“一茶一渔一平台”开始，逐步打造“一县一特”农业产业升级，探索一条靠新ICT技术、靠“绿水青山”带动益阳整体发展的新道路，农产品增产10~20%，农药化肥降低10~30%，百姓收益提升6~30%。

3、智慧医疗，二加二十四医院

以医疗大数据为核心的面向百姓的业务平台，覆盖“2+24”家主要医院（2家三级公立医院，24家二级公立医院）。通过医联体、远程影像、远程超声、电子胶片、手机二次问诊、随身电子病历，统一挂号平台、权威微信公众号信息发布、跨院病人数据调度等业务，为老百姓提供方便快捷、低成本、高质量的医疗服务。同时针对留守老人儿童、重性精神病患者、慢病患者特殊人群，利用物联网技术提供关爱和医疗服务。

三坚持：

1、“一张图”规划

出台《益阳市新型智慧城市顶层设计方案》，着力解决因重复投资、多头建设而导致的平台五花八门、数据条块分割、信息孤岛林立等问题，整体规划了信息基础设施、统一支撑平台、民生服务、产业支撑、城市管理等五大类51个项目，估算总投资55.8亿元。

2、“一盘棋”推进

统筹编制新型智慧城市具体项目的建设实施方案，确保各个项目建设标准统一、接口相通、数据共融、信息共享。

3、“一体化”管理

成立由市委书记和华为轮值董事长任顾问、市长任组长的高规格新型智慧城市建设领导小组，加强对新型智慧城市建设的组织领导和协调督促，凝聚工作合力。

三强化：

1、强化智力支撑

携手华为和湖南城市学院，成立了湖南新型智慧城市研究院，着力攻克一批关键问题、关键技术，为益阳、湖南乃至全国的新型智慧城市建设提供全面系统的解决方案和人才支持。

2、网络支撑

充分发挥我市作为宽带中国示范城市、宽带乡村工程国家信息惠民试点市、国家电信普遍服务试点市的有利条件，加快信息高速公路建设，目前全市行政村光网覆盖率突破99%，4G覆盖率达到100%，中国电信、中国移动NB-IoT物联网基本实现全覆盖。

3、数字经济发展

高标准规划建设数字经济产业园，统筹推进 “一中心三基地”建设，即数字经济创新孵化中心，中南电子商务互联网产业基地、智能制造示范基地和芙蓉云算谷。引进了软通动力、58集团、芙蓉兴盛、彩生活、拓维信息等企业落户。

一年来，益阳新型智慧城市建设取得瞩目的成绩，随着“互联网+政务”服务、智慧农业、智慧城管、智慧教育、智慧医疗等一系列平台的陆续上线，益阳智慧城市建设雏形开始展露，益阳智慧城市建设正在深刻改变了益阳的政务服务、社会治理和经济发展。而未来，益阳将更加凝心聚力，把智慧城市的建设推上一个新的台阶！