华为云K8S全栈容器服务助力企业云化创新

这个夏天，台风接二连三，但无论它如何卖力，都没有吹走容器的热度。近日，华为云中国行来到了美丽的杭州西子湖畔。在嘉里中心，华为云容器服务总监给众位容器的粉丝带来了一场精彩的分享。

这个夏天，台风接二连三，但无论它如何卖力，都没有吹走容器的热度。近日，华为云中国行来到了美丽的杭州西子湖畔。在嘉里中心，华为云容器服务总监给众位容器的粉丝带来了一场精彩的分享。

Docker引领容器技术

Docker容器自诞生以来，一直到业界广泛的关注，据Dockercon在2017年Q3公开的数据显示，Docker镜像的下载量已从2015年的1亿已发展到2017年的240亿，如此爆发性的增长可见容器技术已得到市场的充分验证及认可。

Docker受到如此的青睐，主要还是得益于它在这几个方面具有较大的优势：1.更快速的交付和部署，环境一致性。开发者可以使用一个标准的镜像来构建容器，并且快速迭代容器应用。Docker秒级启动可以大量地节约开发、测试和部署时间。2.更高的资源利用率。Docker是通过内核虚拟化技术来提供容器的资源隔离与安全保障，不需要类似虚拟机额外的操作系统开销，资源利用率得到提升。3.自动弹性伸缩。Docker的秒级启动的停止为弹性伸缩提供了很好的基础，用户几乎可以实时地根据应用的需要去扩展/缩小容器规模，这在应用负载多变的场景中及其重要。

华为云在Kubernetes上的创新与实践

容器编排管理平台Kubernetes在实践两年多后，市场主导地位被正式确定，随着首批认证服务商的宣布，围绕着容器的应用编排部署服务已然成熟，Kubernetes开始在商业场景为企业创造价值。华为云在Kubernetes领域是最早的践行者及实践者，是Kubernetes社区的初创成员以及白金会员，拥有1个SteeringCommittee席位和5个Maintainer席位，在Kubernetes社区贡献度全球排名第五，国内第一，并在2017年中国唯一获得了首届Kubernetes指导委员会席位，同时华为云还是全球首批通过了Kubernetes认证的服务商之一。

华为云PaaS服务以K8S为核心，推出了CCE云容器引擎，贯穿完整的应用开发、交付与运维流程，为客户提供完整的一站式云上应用生命周期管理方案。云容器引擎（CCE）于2016年上线，基于Kubernetes和Docker社区，深度整合华为云超强计算、存储、网络能力，自研推出的高性能、高可靠公有云容器全栈解决方案。

主要功能有：

1.裸金属容器。华为云结合自身硬件与操作系统优势，推出国内业界首发的物理机容器部署特性，通过OS内核级加强，保证了在裸金属物理服务器上运行的容器足够安全、可靠、稳定，完美支持对高性能有要求的AI、深度学习、游戏等行业。

2.iCAN容器网络。华为云有深厚的网络技术积累，网络可以做到协议层的优化。Flannel是K8S原生所带的网络插件，对比而言华为云iCAN性能可以提升20%以上。

3.Fuxi容器存储。华为云自研Fuxi存储管理模块，能够对接后端多种华为云存储，例如块存储EVS、对象存储OBS、文件存储SFS，在有状态应用场景下有广泛应用。

4.Windows容器。国内首发的Windows容器，专为企业遗留应用上云打造。据统计，大约80%以上企业仍使用Windows Server运行应用。CCE推出基于K8S的Windows容器，支持有状态/无状态应用模型，让遗留应用也能享受容器带来的好处。

5.GPU容器。基于华为云GPU服务器推出GPU容器，支持高性能GPU，提供GPU直通/GPU虚拟化方案，支持Tensorflow、Caffe等主流深度学习框架。

何为K8S全栈容器服务

CNCF基金会提供的云原生技术全景图将服务划分为七大类别，包括：开发与集成、编排与管理、运行时、资源与镜像、云基础设施层、平台层和监控分析。华为云容器及相关服务已覆盖了除基础设施层以外的所有类别，包括云容器引擎CCE，云容器实例CCI，应用编排服务AOS、镜像仓库服务SWR、应用运维服务AOM等。

云容器实例CCI是华为云推出的全球首款基于Kubernetes的无服务器容器，为企业及开发者提供无服务器化的运行时全托管的解决方案，无需管理集群和服务器即可在CCI上快速创建和运行容器负载，使容器应用零运维，使企业聚焦业务核心，为企业提供了Serverless化全新一代的体验和选择。

AOS应用编排服务，可以对华为云上的应用、云中间件、传统的和容器化的计算、存储、网络资源进行统一的部署管理，并通过编排引擎，让用户可自行定义资源、应用间的依赖关系、引用关系等，实现一站式云资源开通和云应用的部署。

SWR容器镜像服务，是一种支持容器镜像全生命周期管理的服务， 提供简单易用、安全可靠的镜像管理功能，帮助用户快速部署容器化服务。SWR同时也提供了镜像流水线功能，用户可以方便地从代码直接构建容器镜像，加速应用云化流程。

AOM应用运维服务，多层次一站式运维监控平台，可以实现对云主机、 存储、网络、WEB容器、docker、kubernetes等应用运行环境的深入监控并进行集中统一的可视化管理。AOM通过应用的角度看业务，满足企业对业务的高效和快速迭代的需求，使企业更好的达到其战略目标并实现IT资产调优。

华为云容器服务帮助企业做了啥

华为云容器服务凭借其业内领先的竞争力，上线后便迅速受到市场关注，服务于游戏、生物信息、电商、ERP、互联网等众多行业。 某游戏运营公司，已经使用了CCE裸金属容器业务。最大的受益就是容器所带来的DevOps快速发布上线的流程，以及容器在线快速弹性伸缩。游戏业务有明显的流量高峰和低谷，在流量高峰期，业务自动扩容，保证服务提供，而在凌晨等时段，游戏在线用户减少时就会自动缩容，这样大大提高了业务响应率和资源利用率。该企业资源利用率提升100%，系统升级时间从2小时提升至5分钟，基于裸金属容器的部署助其性能提升了三倍。某生物科技公司，使用应用编排服务AOS和CCE云容器引擎，云上自定义基因测序流程，基于容器自动化调度基因测序任务，使其SaaS服务效率提升60%以上。

一睹CCE云容器引擎风采，点击

https://www.huaweicloud.com/product/cce.html

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据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，惠及更多开发者人群，“+智能，见未来”我们拭目以待。