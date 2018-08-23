华为云专家当选可信区块链推进计划BaaS项目组组长

近日，可信区块链推进计划BaaS（Blockchain as a Service）项目组成例会召开，华为云区块链服务首席架构师当选BaaS项目组组长。

近日，可信区块链推进计划BaaS（Blockchain as a Service）项目组成例会召开，华为云区块链服务首席架构师当选BaaS项目组组长。

区块链作为一个新兴技术，以其独特的技术优势、创新的价值理念、广阔的应用前景，被认为是具有极高价值的技术前沿领域。然而，区块链尚处于发展初期，面临着行业标准缺失、底层技术尚不成熟等诸多问题，在资本的追逐下市场乱象丛生。

针对区块链行业发展中的“痛点”， 在中国信通院的牵头下，包括华为在内的全国159家单位合力打造“可信区块链推进计划”，旨在推动区块链基础核心技术研究和行业应用落地，加快可信区块链标准的更新迭代，支撑政府决策，促进区块链行业良性健康的发展，致力于提升我国区块链的国际影响力。

区块链技术通过分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成，具备了多中心化、共识、可信、不可篡改、可追溯等特性，可以帮助企业解决数据流转过程中的可信性难题，携手企业共建可信社会，这与华为云服务的宗旨一致。因此，华为很早就投入到区块链技术，致力于区块链技术的研究和推广。

华为积极参与开源项目，在区块链技术领域最具影响力的Linux基金会下的Hyperledger（又称超级账本）项目中，华为在两个热度最高的子项目Fabric和STL中持续做出技术和代码贡献，同时被社区授予Maintainer职位，也是两个项目中唯一来自亚洲的Maintainer。

华为还积极参与推进国内区块链产业发展，特别是可信区块链推进计划BaaS。华为认为，该计划促进相关技术标准和业务标准的制定，推动各参与单位之间的合作，为区块链平台的规范化发展提供依据和保障，同时探索和推动一些示范合作项目和业务的落地，对于区块链产业的健康成长有着重要的作用。

华为将继续在区块链底层技术上如高性能共识算法、共识安全、安全隐私（如同态、零知识证明等）、跨链和链上链下等领域做深做强，同时打造区块链生态，围绕场景构建有竞争力的“区块链+“解决方案，释放出区块链技术真正的价值。

华为云区块链服务，专注做链圈中的使能者。