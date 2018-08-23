华为云携手云庐科技，打造全球领先的工程安全监测平台

建筑工程的健康状况是一个城市的安全的基石，所以工程安全监测就显得十分重要。华为云携手云庐科技，通过技术合作，让工程监测变得更加轻而易举，做工程安全的“守护者”。

建筑工程的健康状况是一个城市的安全的基石，所以工程安全监测就显得十分重要。在过去，工程安全评估手段多是人工巡检，这不但需要耗费大量的人力、物力，而且准确性和精确度都较低。如今，华为云携手云庐科技，通过技术合作，让工程监测变得更加轻而易举，做工程安全的“守护者”。

北京云庐科技有限公司CEO王长欣

7月24日，北京云庐科技有限公司CEO王长欣在“华为云中国行系列活动北京站”的活动现场，讲述了云庐科技如何在华为云的帮助下成长为工程安全守护者的故事。

此前，云庐科技开发了“工程建设健康监测大数据分析云平台”（以下简称“工程健康监测平台”），通过在工程局部设置传感器，为诸多工程的安全性分析和危险性评估提供更为准确的数据支持。同时，该平台通过与人工智能和力学仿真平台的结合，能够根据传感器上的测量信息反演预测出整个建筑物的寿命情况。

据王长欣介绍道，“工程健康监测平台”从传感器的布设、数据采集、数据存储、数据分析，再到反过来优化传感器的布置，整个过程都采用了华为云平台的PaaS技术。其中，云庐科技的智能监测平台（YLIMS），采用华为云的云容器和微服务做开发和部署，且在数据分析里采用了华为云的大数据分析平台和深度学习服务进行解算。华为云的深度学习平台和云庐科技的力学仿真平台（YLSAS）是通过华为云的实时流计算功能进行交互，以便能得到建筑物的实时健康状态。对于大规模计算的过程，华为云的GPU加速技术担当了主角……这项技术目前已收获众多合作伙伴好评，大大提升了城市的建筑安全。

值得一提的是，云庐科技基于华为云平台做出的高精度北斗卫星定位解算系统，测量精度达到1mm以内，极好地满足了工程方面的需求，并且成本也远低于国外1毫米的解决方案就要花费几十万的高昂造价。

此外，云庐科技部署在铁塔、隧道、桥梁等地方的传感器，在华为云边缘计算技术的支撑下，不仅能够迅速处理庞大的数据，还可以节省采集模块的费用，除了处理效率明显提升，成本也是直线下降。

“建筑物十年后和刚建成时不是一个状态，通过人工智能的学习，结合它在外界荷载作用下的响应情况来监测出它现在的状态。”王长欣举例说，在华为云的支撑下，云庐科技的预测预警技术，成功预测了2017年12月青岛一项工程的倒塌事故的发生，从而避免了大量的经济损失和生命安全损失。

现在，站在云庐科技这个工程安全卫士背后的就是华为云。依托华为30多年在 ICT领域的经验，华为云厚积薄发，目前已经成为公有云领域的有力竞争者。而云庐科技，只是华为云众多“行业+AI”落地应用案例中的一例。未来，华为云还会持续扮演好云服务“黑土地”的角色，让各行各业都能享受到“用得起、用得好、用得放心”的“普惠AI”，为建设智慧城市添砖加瓦。

今年10月，2018华为全联接大会将在上海召开，届时也将有众多行业大咖与类似于云庐科技的合作伙伴齐齐亮相，发表“吓人的”观点和最新技术，惠及更多开发者，用人工智能洞见未来。想了解更多华为云全新动态，敬请持续关注2018华为全联接大会。点击了解华为云：https://www.huaweicloud.com/