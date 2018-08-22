华为云加速化学分析仪器后服务市场业务创新

检测家的研发团队通过使用DevCloud平台从重复低效工作中解脱出来，从而拥有了更多的时间去了解客户和业务，整个团队对于创新业务的成功充满了信心。今后，华为云DevCloud也将一直陪伴检测家，共同助力化学分析仪器后服务市场业务向前迈进。

“最初是抱着尝试的心态开始使用华为云DevCloud整体解决方案的。作为一家严格遵循敏捷开发流程的互联网公司，我们也在使用过程中与华为云DevCloud的支持团队保持了紧密的合作，提出了一些建议和需求。华为云DevCloud的支持团队对我们的反馈非常重视，快速响应。这个过程中，我们真切感受到了华为以客户为中心的企业文化。”---- 杭州携测信息技术股份有限公司 研发总监陈鸿

检测家：深耕化学分析仪器后服务市场的互联网先行者

杭州携测信息技术股份有限公司创建于2015年。旗下互联网平台“检测家”是中国首家科学检测行业一站式售后服务平台。检测家专注于检测行业，涉及环境保护、食品安全、生物医药等众多领域，服务于政府实验室、科研院所、各大高校、企业实验室等众多用户，努力解决检测行业售后服务市场中厂商垄断、信息不对称等痛点，为用户提供专业性、多样化、个性化、透明化的整体服务解决方案，帮助用户控制实验室运营成本。从2015年8月公测至今，检测家已聚集1万多家实验室，2000多个服务商，业务范围覆盖全国34个省市自治区。

检测家最新上线的新机租赁服务，更是从用户的根本关心点出发，解决了用户在分析仪器购买和使用成本高昂的行业痛点，并通过全程智能化服务为用户打造实验室“拎包入住”的全新体验！

业务创新带来的压力

近年，随着我国信息化建设高速发展，各个行业都在互联网+的大旗下不断产品创新，化学分析仪器行业也不例外。但相对于其他标准化程度较高的电商业态，化学分析仪器行业垂直领域市场相对较窄，整个市场的互联网化率还停留在10%左右，非标程度较高。为了大力推动国内的市场互联网化程度，检测家不断对业务模式进行创新重构，互联网业务的产品形态也相应不断地需要调整和升级。检测家的研发部门因此陷入了多线开发，不断交付版本的状况。但是在工作效率没有本质提升的情况下，产品的交付周期和成本变得无法接受，各种矛盾凸显。

u 业务逻辑复杂，变更频繁

对于非标业务进行逻辑梳理，将之改进为标化业务是个艰难的历程，也是检测家创新的核心价值之一。这其中无数次的业务讨论和需求变更给产品研发带来的是远远高于行业平均水平的需求变更频次。缺乏完善高效的自动化需求跟踪系统，无疑使得业务意图实现的过程变得艰难。

u 团队协作困难

从产品到设计，从代码开发到测试验收。不同的岗位人员使用相互隔离的多套管理系统，信息不流通，沟通和反馈成本高昂而且低效。

u 测试效率低

在原有的研发支撑工具上，接口规约和接口测试无法合二为一，更谈不上自动化测试。功能测试大量靠粗粒度的系统级黑盒来完成，缺少中间的自动化接口测试，无法进行高效的快速回归。因此后端实现在接口实现层面上往往不够健壮，大量问题隐藏在前端的正常化请求后面。

u 缺陷管理不集中

软件缺陷的发现是全流程的。从需求到设计、实现和测试，如果可以在各阶段都能有便捷的入口及时介入，那么软件的整体质量将有效提高，而发布周期也会大大缩短。但是原有的研发流程构架在多个分散系统中，这使得缺陷管理变得无法流畅闭环，效率低下。

华为云DevCloud给出答案

整整一年，因为上述的各种问题，研发团队不断的在行业内寻找更好的替代方案。华为云DevCloud作为集华为30年研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的一站式云端DevOps平台，一发布就展现了它在产品研发领域里强大的全流程支撑能力。这使得检测家毫不犹豫地放弃了现有的管理工具集，而选用它作为研发部门唯一的研发管理平台。在华为专家的帮助下，通过尝试和磨合，检测家利用华为云DevCloud内的服务组件解决了以下问题。

u 项目需求管理可视化低：利用ProjectMan，实现了可视化的需求到任务的全生命周期跟踪。

u 需求变更频繁，团队协作不通畅：所有需求和任务的变更都将第一时间通知到相关人员。

u 测试效率低下：利用流水线服务，将代码检查、编译构建、接口测试和部署这几个每次测试发布需要的重复步骤集成起来，实现全自动每日集成，大大缩短了测试流程所需要的时间。

u 缺陷管理不集中：利用代码检查服务，快速定位静态错误，同时程序员还能获得标准修复建议。利用代码托管服务，随时进行代码飞检，发现的缺陷也能直接提交给程序员。

使用体验

通过使用华为云DevCloud平台，检测家产品研发效能上了一个大台阶，开发效率品质均得到大幅提升，同时因为统一了整个研发流程的工具，使得管理效率和项目透明度的得到很大的改善。

u 产品、设计和编码人员的合作变得非常紧密，沟通流畅度和响应速度明显提高。

u 代码质量通过自动化检查和人工飞检，编码人员的工作量、测试前缺陷率和返工率大幅降低。

u 流水线服务的提供使得高速短迭代成为现实，用户需求的响应变得快速。

u 使用全流程的统一平台，整个研发团队的项目管理水平得到显著提高，敏捷开发的好处得以真正体现。

检测家的研发团队通过使用DevCloud平台从重复低效工作中解脱出来，从而拥有了更多的时间去了解客户和业务，整个团队对于创新业务的成功充满了信心。今后，华为云DevCloud也将一直陪伴检测家，共同助力化学分析仪器后服务市场业务向前迈进。

另外，据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，惠及更多开发者人群，“+智能，见未来”我们拭目以待。