华为云DevCloud微服务转型DevOps实践

8月16日，DevOpsDays上海站正式开启，数百位各行业开发者及DevOps的实践者们参会，华为云DevCloud专家受邀参加本次大会，做了《华为微服务转型DevOps实践》主题演讲，分享了华为在微服务转型DevOps上的实践。

8月16日，DevOpsDays上海站正式开启，数百位各行业开发者及DevOps的实践者们参会，华为云DevCloud专家受邀参加本次大会，做了《华为微服务转型DevOps实践》主题演讲，分享了华为在微服务转型DevOps上的实践。

践行DevOps理念，快速响应市场、用户变化

DevOps理念是Development+Operations的组合，旨在促进软件开发、技术运营和质量保障等部门间的沟通和协作，让开发团队具有5-10倍的TTM和效率优势。随着DevOps理念的发展，已经超越了一种研发模式的范畴，更是商业模式的变革。近年软件开发领域热点不断，服务化、云计算、大数据、微服务、人工智能、区块链等不胜枚举，对应于开发和运维的对象变化，研发模式也在逐步发生演进。通过践行DevOps，能够协助企业快速响应市场的变化、用户的诉求，提高企业软件交付效率，帮助企业IT实现数字化运营。

华为云DevCloud专家讲到，随着近几年的发展，华为的研发模式也经历了由持续集成、持续交付向微服务DevOps方向的演进。DevOps的核心实践包括三点：PPT（People，Process，Tool），包括他们正向交付价值，反向反馈结果，和持续的改进优化。华为云DevCloud专家从组织、流程、工具和实践四大方面，分享了华为在DevOps转型上的实践。组织上，以服务为单位组建全功能团队，流程上，敏捷迭代，小步快跑。工具上，合理布局工具阵型，全领域覆盖。实践上，打通代码提交到生产部署的通道，同时建立价值交付和数据反馈双向通道。

华为的微服务DevOps实践

华为在微服务DevOps实践上也进行了积极地探索并取得成果。2014年Martin Fowler与James Lewis共同提出微服务概念，华为从2015年开始有团队在业务中去实践微服务开发，2015到2016年微服务开发在华为内部形成了蓬勃发展的势头。一方面是华为众多产品线、业务线在实践和尝试实践服务化和微服务化转型，另外一方面，华为开始进军云端业务，正式成立了云BU（华为云），催生针对微服务的DevOps能力进一步优化和演进。

基于微服务DevOps，华为在工具层面做了两个重要的演化：一是工具云化，从最初实践持续交付时候的工具依赖本地化，到工具上云、环境上云，是一个重要演进。二是增加针对微服务的设计和创建、管理工具，微服务一般都是通过接口实现外在交互、同步、异步的，那么在微服务接口设计、依赖设计、框架创建标准化、微服务集中管理方面，工具做了一些有益的支持，提升创建、实现、管理微服务的方便性和效率。

在实践方面，华为对微服务进行了拆分，每个解耦出来的微服务都规范化接口定义，自己控制节奏，实现独立发布。使得特性交付周期大大缩短，最快的交付实践从代码修改到特性上线只需要1小时。效率和稳定性都大幅提高。

华为云DevCloud服务也通过微服务转型DevOps实现了多区域部署和灰度开关。华为云DevCloud在国内东北、华北、华东、华南都是有运营区域的，每一个微服务的上线，都是要同步全国多个区域发布运行实例，这个过程不可能通过手工来完成，华为对每一个区域的实例进行升级都是通过部署流水线来实现，实现无业务中断的版本实例上线过程。统一实现了特性开关机制，向目标用户推动新功能、新体验，在得到有效反馈、有效测试结果、有效运营数据支持之后才会逐步的将新特性放开，这样在保证用户体验的同时也保证了运营运维的稳定性

企业DevOps转型八步走策略

最后，华为云DevCloud专家向与会企业分享了DevOps转型8步走策略。DevOps转型的过程，也是依从DevOps的快速交付，快速反馈，快速调整的过程。首先梳理紧迫感，建立强大的变革领导联盟，设计愿景战略，沟通变革愿景，授权赋能，积累短期胜利，促进变革深入，成果融入文化。八个步骤严格顺序执行，夯实每一步，方可进入下一步。华为的价值观是以客户为中心，以奋斗者为本。长期坚持艰苦奋斗，长期坚持自我批判。华为云DevCoud也将这种文化和价值观渗透到了产品中，在产品、技术和服务上形成合力，助力企业成功转型DevOps。那么同样，任何组织，形成自我批判、持续学习和实验的能力，也将是DevOps成功落地的关键因素。

华为云DevCloud是华为云的组成部分, 是华为30余年研发实践和前沿理念的结晶，为开发者提供一站式、轻量级的DevOps工具服务，同时，也是帮助企业修炼内功的一大利器，可以有效支撑企业DevOps落地，实现项目的高效、高质量迭代。未来，华为云DevCloud也将携手各企业各开发者，精诚合作互通，及时响应反馈，更好的为广大开发者提供稳定可靠的DevOps工具，助力软件企业专注业务创新。

据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如“秦渲云”这样AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，惠及更多开发者人群，“+智能，见未来”我们拭目以待。