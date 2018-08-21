不把鸡蛋放在一个篮子里，华为云数据库多策略灾备方案保障数据可恢复

数据是企业核心竞争力，也是公司的软实力，因此一旦数据受损，影响可想而知。数据传输、存储、交换、软件故障、硬盘坏道等，都有可能产生数据故障。如果没有数据备份和数据恢复手段与措施, 就会存在数据丢失的风险。

数据是企业核心竞争力，也是公司的软实力，因此一旦数据受损，影响可想而知。数据传输、存储、交换、软件故障、硬盘坏道等，都有可能产生数据故障。如果没有数据备份和数据恢复手段与措施, 就会存在数据丢失的风险。

没有了数据，应用再花哨也是镜中花水中月。

为保障数据的可用可靠可恢复，华为云数据库都做了哪些工作呢？

不把鸡蛋放在一个篮子里，多策略数据备份保障高可靠

每天自动备份并上传到 OBS

创建实例时，华为云数据库服务默认开启自动备份策略，实例创建成功后，用户可对其进行修改，并根据配置自动创建数据库实例备份。此外，平台每天自动备份数据，上传到对象存储服务（Object Storage Service，简称OBS）。备份文件免费保留732天，支持一键式恢复。用户可以设置自动备份的周期，还可以根据自身业务特点随时发起备份，选择备份周期、修改备份策略。OBS 对象存储，可靠性高达99.999999999% （ 11个9）。

按备份集和指定时间点的恢复。

在大多数场景下，用户可以将 732 天内任意一个时间点的数据恢复到华为云关系型数据库当前实例或新实例上，数据验证无误后即可将数据迁回华为云关系型数据库主实例，完成数据回溯。

双机架构的主备实例部署模式实现服务高可用

根据用户的选择设置，主数据库实例可以通过异步或半同步方式将数据复制到备数据库上。一旦主数据库实例发生故障导致不可用，即可在很短时间内将服务切换到备用数据库实例上，继续提供数据库读写服务，在此之后主备数据库实例的数据复制角色互换。可以选择 AZ 内高可用或者跨 AZ 高可用。

存储层三副本冗余保障数据可靠性

华为云数据库使用 EVS 云硬盘分布式块存储，单实例的存储层均支持三副本冗余，数据可靠性高达99.9999999%（9个9）。

量体裁衣，多场景下的数据库灾备迁移方案

为解决不同场景下的服务不可用问题，华为云提供了多种数据库灾备迁移方案，用户可通过对象存储 OBS（冷备）、数据复制服务 DRS（热备）方式，构建云上灾备中心、异地灾备中心、两地三中心等。

数据库灾备上云解决方案，解决本地数据中心的服务不可用

华为云数据复制服务 DRS 支持本地 IDC 作为业务中心，华为云作为灾备中心的数据同步。通过对象存储服务 OBS 将备份文件下载，在本地恢复系统。当本地数据中心发生故障时，直接将业务流量切换到云上灾备中心，立刻恢复服务。

数据库灾备上云解决方案

数据库云上灾备解决方案，解决地区故障导致的服务不可用

DRS 支持云上数据库跨云热备到备份中心，或通过 OBS 服务实现云上数据库冷备到备份中心，通过 OBS 备份文件恢复系统。当业务中心发生地区故障时，直接将业务流量切换到灾备中心，立刻恢复服务。

数据库云上灾备解决方案

数据库两地三中心解决方案，跨 Region 容灾

为提高服务高可用性，通过同城双 AZ 主备，对象存储OBS（冷备）或者数据传输服务DRS（热备）构建异地灾备中心，实现两地三中心。当发生故障时，直接将业务流量切换到灾备系统，立刻恢复服务。

数据库两地三中心解决方案

我们正处于数据驱动型经济中，数据是企业的安身立命之本。给数据库一次灾备的机会，让数据进有所仰，退有所依。

彩蛋：华为云文档数据库 MongoDB 社区增强版盛大公测！计算存储分离黑科技，助力10倍故障重构能力、10倍备份恢复能力提升。免费试用：https://activity.huaweicloud.com/dfv_mongo/index.html

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