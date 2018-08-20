+AI时代，华为云助力数字经济快速发展

华为于8月17日举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”杭州站活动。来自各个领域的嘉宾齐聚西湖之滨，与华为共话数字经济的未来。

作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为于8月17日举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”杭州站活动。来自各个领域的嘉宾齐聚西湖之滨，与华为共话数字经济的未来。同时在本站活动上，华为云通信服务的新成员——CloudLink WorkPlace数字化办公云服务正式宣布公测，这是华为首次公开分享自身的IT办公平台和实践经验，并以云服务的方式对外提供公测，希望为企业带来全新的数字化办公体验。

AI上数字经济，用科技力量引领产业发展

近年来，以云计算、大数据、物联网、AI为代表的数字技术创新，正在加速各行业的数字化转型，同时正在驱动数字经济和实体经济进一步增长。华为中国区总裁鲁勇在开场致辞中谈到：“2017年，华为正式成立Cloud BU，致力于为企业提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务，做智能世界的“黑土地”。华为云是领先的云服务品牌，持续为企业客户打造最佳体验的混合云，帮助企业客户加速实现数字化转型和商业成功。浙江的数字经济发展非常快，去年提出‘十万中小企业上云’，今年又提出了‘数字产业化、产业数字化’以及全面实施数字经济的一号工程。华为将浙江作为战略高地进行投入，提供数字化转型的服务。”

华为中国区总裁鲁勇

鲁勇还表示，面向未来，华为云将恪守边界，同时保护好企业的数据安全，为越来越多的企业客户、中小互联网公司的数字化转型保驾护航。

作为互联网经济的发源地，浙江在数字经济发展方面同样走在了前列。浙江省经济与信息化委员会副主任马锦跃在致辞中谈到：“近年来，浙江省着力推进云计算、大数据、人工智能与实体经济的深入融合，大力发展以互联网为核心的数字经济。今年，浙江省委省政府又将数字经济列为一号工程，要求加快构建以数字经济为核心的新经济为引领的现代化经济体系。而‘企业上云’就是浙江省数字经济一号工程里面的重要内容。”

马锦跃认为，推动云计算产业发展和应用，需要构建一个开放共赢的产业生态体系，也需要各类云服务企业的积极参与。他说：“去年2月份，浙江省政府与华为通过优势互补，资源共享，在数字经济的各个领域开展广泛而深入的合作。在今后的一个时期，希望华为进一步强化在浙江的业务布局，加大资源投入的力度，充分发挥技术优势，提供数字化转型的丰富经验，在助推浙江数字经济发展中做出更大的贡献。”

华为云是华为倾力打造的云服务品牌。在《做有信仰的云，在创新的路上加速奔跑》主题演讲中，华为Cloud BU数据库服务产品部部长苏光牛谈到：“自Cloud BU成立以来，华为在公有云领域不断深化投入，在创新的道路上加速奔跑。华为在容器与微服务领域释放威力，让企业应用上云更简单高效；同时提供架构级灾备解决方案，保障企业数据资产安全。”

华为Cloud BU数据库服务产品部部长苏光牛

“华为云致力于普惠AI，共建行业智能体生态圈。”苏光牛举例谈到：“如城市+AI，打通城市神经网络，让出行更美好；工业+AI，让机器拥有智力，迈入能效新时代；工业+AI，让机器拥有智力，迈入能效新时代；互联网+AI，乐享智慧视界，实现互联网再进化等等。”

持续进步，靠的是持续创新。在本站活动的现场，华为还正式启动了数字化办公云服务公测，希望通过分享自身的成功经验，为企业用户提供全新的数字化办公体验。

华为数字化办公云服务公测正式启动

杭州是浙江发展数字经济的排头兵，同时正在积极推动智能制造产业发展。据杭州市经济和信息化委员会副主任杨晓勇介绍，杭州发展智能制造的核心是要推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在制造业当中的深度应用。而除了“数字产业化、产业数字化”，我们还提出了“城市数字化”，即“三化”的新概念。

杭州市经济和信息化委员会副主任杨晓勇

谈及未来的愿景，杨晓勇说；“我们希望打造数字经济第一城，加快推进‘三化’融合，带动浙江数字产业的发展，同时把杭州的能力和模式辐射到长三角，进而推动全国数字产业发展。”

AI上DevCloud，激发企业新动能

数字经济是推进产业转型升级的重要抓手，软件产业则是数字经济的重要组成部分。华为已连续16年蝉联中国软件业务收入第一名。云时代，华为通过开放自己的软件业务能力，助力中国软件产业转型升级、提质增效。其中在浙江省，华为已在杭州拱墅区、宁波市落地了软件开发创新中心。

杭州市拱墅区副区长余荣升发表主题演讲。今年5月，华为杭州软件云创新中心在拱墅区北部软件园落成，专家技术团队同步入驻。通过技术分享会、华为云进企业等系列活动，企业得以了解认识华为云DevCloud平台并基于该平台开展研发实践，有效解决了异地协同不畅、无法快速迭代等问题，得以节约精力和成本，聚焦自身主业发展。

杭州市拱墅区副区长余荣升

AI上IOT，联接智能新世界

物联网等数字技术的飞速发展，为智能制造产业带来了新机遇。“电梯老化、乘梯不文明、监管人力有限是当前电梯管理的痛点。”浙江新再灵科技股份有限公司首席科学家方黎明在演讲中谈到：“新再灵打造的新一代智慧电梯安全管理系统，可以实现困人事故智能识别，提高救人效率；电梯维保效果客观评价，并对不文明的乘梯行为进行智能识别；并对电梯隐患提前预警，让损失降到最低。”

浙江新再灵科技股份有限公司首席科学家方黎明

据方黎明介绍，这样的平台目前就部署在华为云上，因为华为云提供了很好的基础服务，支撑了新再灵的人工智能算法和智能识别算法。“因为有华为云的支撑，也为我们系统的安全性提供了全面保障。”方黎明说。

AI上云直播，激活企业内容创新力

当前，直播视频正在融入企业的营销之中，特别是随着技术的发展和客户需求的变化，不少企业都加大了视频化营销的投入。目睹CEO鲁力在演讲中谈到：“目睹携手华为云打造的企业视频全周期运营管理解决方案，具备平台自主、稳定、安全等特性，能够为企业营销、内部沟通、业务培训、系统平台搭建等提供高质量的云视频服务，让直播更具商业价值。”

目睹CEO鲁力

谈及为何要选择华为云？鲁力表示：“因为其在安全性、稳定性等方面与我们形成了很好的互补。”

AI上信任，开始智慧教育未来

当下的传统教育面临着教育资源不平衡、教学效率低、缺乏信息化管理手段等难题。杭州施强教育科技有限公司营销中心副总经理徐福运在演讲中谈到：“为了解决这些难题，乐课网提供优质教育资源库、在线教育平台与智慧教育管理平台，而这些平台正是部署在华为云上。华为云为乐课网提供的定制化解决方案，让乐课网的产品服务稳定，网络畅通，使得课堂直播可同时容纳20万以上的在线人数，让课堂变得快乐又高效。”

杭州施强教育科技有限公司营销中心副总经理徐福运

AI上浙江，传媒助力数字经济

“当前人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，云作为数字经济时代新型基础设施，正对经济社会各个领域产生深刻影响。” 浙江日报新闻发展有限公司副总经理骆逸群在演讲中谈到：“浙江日报新闻发展有限公司将进一步做好传媒服务，让AI与云计算普惠大众，让更多人享受到科技进步所带来的美好生活，并愿进一步加强与华为的合作，与这朵‘有信仰的云’共赢美好未来。”

浙江日报新闻发展有限公司副总经理骆逸群

思想碰撞，全新体验

下午，围绕企业和生态两大主题设立的分论坛，不仅为相关行业的客户与伙伴带来了华为云最新的应用实践分享；同时通过与行业领袖、生态精英、跨界大咖共探行业趋势，呈现了两场观点激荡的思想盛宴。

作为华为云中国行的重要组成——杭州站展厅展示了华为云的基础能力，以及华为联合伙伴打造的创新解决方案。值得一提的是，在展厅的体验区，嘉宾可以直接动手操作，这种全新的浸入式场景化体验，让众多嘉宾进一步感受到“数字化”的独特魅力。