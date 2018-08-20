+AI时代，华为云助力数字经济快速发展

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华为于8月17日举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”杭州站活动。来自各个领域的嘉宾齐聚西湖之滨，与华为共话数字经济的未来。

来源：至顶网网络频道2018-08-20 14:37:03

关键字： 数字经济 数字化转型 CloudLink 华为云

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作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为于8月17日举办了“AI上有信仰的云——华为云中国行2018”杭州站活动。来自各个领域的嘉宾齐聚西湖之滨，与华为共话数字经济的未来。同时在本站活动上，华为云通信服务的新成员——CloudLink WorkPlace数字化办公云服务正式宣布公测，这是华为首次公开分享自身的IT办公平台和实践经验，并以云服务的方式对外提供公测，希望为企业带来全新的数字化办公体验。

AI上数字经济，用科技力量引领产业发展

近年来，以云计算、大数据、物联网、AI为代表的数字技术创新，正在加速各行业的数字化转型，同时正在驱动数字经济和实体经济进一步增长。华为中国区总裁鲁勇在开场致辞中谈到：“2017年，华为正式成立Cloud BU，致力于为企业提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务，做智能世界的“黑土地”。华为云是领先的云服务品牌，持续为企业客户打造最佳体验的混合云，帮助企业客户加速实现数字化转型和商业成功。浙江的数字经济发展非常快，去年提出‘十万中小企业上云’，今年又提出了‘数字产业化、产业数字化’以及全面实施数字经济的一号工程。华为将浙江作为战略高地进行投入，提供数字化转型的服务。”

 +AI时代，华为云助力数字经济快速发展华为中国区总裁鲁勇

鲁勇还表示，面向未来，华为云将恪守边界，同时保护好企业的数据安全，为越来越多的企业客户、中小互联网公司的数字化转型保驾护航。

作为互联网经济的发源地，浙江在数字经济发展方面同样走在了前列。浙江省经济与信息化委员会副主任马锦跃在致辞中谈到：“近年来，浙江省着力推进云计算、大数据、人工智能与实体经济的深入融合，大力发展以互联网为核心的数字经济。今年，浙江省委省政府又将数字经济列为一号工程，要求加快构建以数字经济为核心的新经济为引领的现代化经济体系。而‘企业上云’就是浙江省数字经济一号工程里面的重要内容。”

马锦跃认为，推动云计算产业发展和应用，需要构建一个开放共赢的产业生态体系，也需要各类云服务企业的积极参与。他说：“去年2月份，浙江省政府与华为通过优势互补，资源共享，在数字经济的各个领域开展广泛而深入的合作。在今后的一个时期，希望华为进一步强化在浙江的业务布局，加大资源投入的力度，充分发挥技术优势，提供数字化转型的丰富经验，在助推浙江数字经济发展中做出更大的贡献。”

华为云是华为倾力打造的云服务品牌。在《做有信仰的云，在创新的路上加速奔跑》主题演讲中，华为Cloud BU数据库服务产品部部长苏光牛谈到：“自Cloud BU成立以来，华为在公有云领域不断深化投入，在创新的道路上加速奔跑。华为在容器与微服务领域释放威力，让企业应用上云更简单高效；同时提供架构级灾备解决方案，保障企业数据资产安全。”

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展华为Cloud BU数据库服务产品部部长苏光牛

“华为云致力于普惠AI，共建行业智能体生态圈。”苏光牛举例谈到：“如城市+AI，打通城市神经网络，让出行更美好；工业+AI，让机器拥有智力，迈入能效新时代；工业+AI，让机器拥有智力，迈入能效新时代；互联网+AI，乐享智慧视界，实现互联网再进化等等。”

持续进步，靠的是持续创新。在本站活动的现场，华为还正式启动了数字化办公云服务公测，希望通过分享自身的成功经验，为企业用户提供全新的数字化办公体验。

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展华为数字化办公云服务公测正式启动

杭州是浙江发展数字经济的排头兵，同时正在积极推动智能制造产业发展。据杭州市经济和信息化委员会副主任杨晓勇介绍，杭州发展智能制造的核心是要推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在制造业当中的深度应用。而除了“数字产业化、产业数字化”，我们还提出了“城市数字化”，即“三化”的新概念。

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展杭州市经济和信息化委员会副主任杨晓勇

谈及未来的愿景，杨晓勇说；“我们希望打造数字经济第一城，加快推进‘三化’融合，带动浙江数字产业的发展，同时把杭州的能力和模式辐射到长三角，进而推动全国数字产业发展。”

AI上DevCloud，激发企业新动能

数字经济是推进产业转型升级的重要抓手，软件产业则是数字经济的重要组成部分。华为已连续16年蝉联中国软件业务收入第一名。云时代，华为通过开放自己的软件业务能力，助力中国软件产业转型升级、提质增效。其中在浙江省，华为已在杭州拱墅区、宁波市落地了软件开发创新中心。
杭州市拱墅区副区长余荣升发表主题演讲。今年5月，华为杭州软件云创新中心在拱墅区北部软件园落成，专家技术团队同步入驻。通过技术分享会、华为云进企业等系列活动，企业得以了解认识华为云DevCloud平台并基于该平台开展研发实践，有效解决了异地协同不畅、无法快速迭代等问题，得以节约精力和成本，聚焦自身主业发展。

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展杭州市拱墅区副区长余荣升

AI上IOT，联接智能新世界

物联网等数字技术的飞速发展，为智能制造产业带来了新机遇。“电梯老化、乘梯不文明、监管人力有限是当前电梯管理的痛点。”浙江新再灵科技股份有限公司首席科学家方黎明在演讲中谈到：“新再灵打造的新一代智慧电梯安全管理系统，可以实现困人事故智能识别，提高救人效率；电梯维保效果客观评价，并对不文明的乘梯行为进行智能识别；并对电梯隐患提前预警，让损失降到最低。”

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展浙江新再灵科技股份有限公司首席科学家方黎明

据方黎明介绍，这样的平台目前就部署在华为云上，因为华为云提供了很好的基础服务，支撑了新再灵的人工智能算法和智能识别算法。“因为有华为云的支撑，也为我们系统的安全性提供了全面保障。”方黎明说。

AI上云直播，激活企业内容创新力

当前，直播视频正在融入企业的营销之中，特别是随着技术的发展和客户需求的变化，不少企业都加大了视频化营销的投入。目睹CEO鲁力在演讲中谈到：“目睹携手华为云打造的企业视频全周期运营管理解决方案，具备平台自主、稳定、安全等特性，能够为企业营销、内部沟通、业务培训、系统平台搭建等提供高质量的云视频服务，让直播更具商业价值。”

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展目睹CEO鲁力

谈及为何要选择华为云？鲁力表示：“因为其在安全性、稳定性等方面与我们形成了很好的互补。”

AI上信任，开始智慧教育未来

当下的传统教育面临着教育资源不平衡、教学效率低、缺乏信息化管理手段等难题。杭州施强教育科技有限公司营销中心副总经理徐福运在演讲中谈到：“为了解决这些难题，乐课网提供优质教育资源库、在线教育平台与智慧教育管理平台，而这些平台正是部署在华为云上。华为云为乐课网提供的定制化解决方案，让乐课网的产品服务稳定，网络畅通，使得课堂直播可同时容纳20万以上的在线人数，让课堂变得快乐又高效。”

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展杭州施强教育科技有限公司营销中心副总经理徐福运

AI上浙江，传媒助力数字经济

“当前人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，云作为数字经济时代新型基础设施，正对经济社会各个领域产生深刻影响。” 浙江日报新闻发展有限公司副总经理骆逸群在演讲中谈到：“浙江日报新闻发展有限公司将进一步做好传媒服务，让AI与云计算普惠大众，让更多人享受到科技进步所带来的美好生活，并愿进一步加强与华为的合作，与这朵‘有信仰的云’共赢美好未来。”

+AI时代，华为云助力数字经济快速发展浙江日报新闻发展有限公司副总经理骆逸群

思想碰撞，全新体验

下午，围绕企业和生态两大主题设立的分论坛，不仅为相关行业的客户与伙伴带来了华为云最新的应用实践分享；同时通过与行业领袖、生态精英、跨界大咖共探行业趋势，呈现了两场观点激荡的思想盛宴。

作为华为云中国行的重要组成——杭州站展厅展示了华为云的基础能力，以及华为联合伙伴打造的创新解决方案。值得一提的是，在展厅的体验区，嘉宾可以直接动手操作，这种全新的浸入式场景化体验，让众多嘉宾进一步感受到“数字化”的独特魅力。

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