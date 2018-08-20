群英聚首 新华三与互联网行业共赴产业互联网时代

8月17日，紫光旗下新华三集团“第十届互联网夏季论坛”在呼伦贝尔盛大召开。来自百度、阿里巴巴、腾讯、微软、华能集团等行业名企的百余位技术领袖齐聚一堂，围绕人工智能、区块链、边缘计算等互联网行业前沿技术、应用实践以及未来趋势进行了深入探讨与碰撞

8月17日，紫光旗下新华三集团“第十届互联网夏季论坛”在呼伦贝尔盛大召开。来自百度、阿里巴巴、腾讯、微软、华能集团等行业名企的百余位技术领袖齐聚一堂，围绕人工智能、区块链、边缘计算等互联网行业前沿技术、应用实践以及未来趋势进行了深入探讨与碰撞，共同勾画互联网未来的发展蓝图。

从2009年至今，新华三互联网夏季论坛凭借极富洞察力与前瞻性的技术及应用探讨，已成为中国互联网行业的年度盛会之一，见证了中国互联网十年间的飞速发展。时值夏季论坛十周年之际，本届论坛以“携手创新，共赴未来”为主题，受到互联网行业的热烈响应，参会人员规模再创历史新高。

创新合作模式 迎接产业互联网时代到来

过去十年，消费互联网得到了充分发展。而随着消费互联网的成熟，与制造、农业、能源、物流、交通、教育等传统产业相融合的产业互联网，则将成为互联网下一个十年的发展主题。新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平指出，产业互联网时代正在到来，这意味着诸多传统产业的生产、销售、流通、融资与交付等流程都将相继被互联网重构，不断发展的产业互联网还将提高跨行业协同的效率，从而有助于实现传统产业的跨越式发展，助推经济的脱虚向实与转型升级。

新华三集团副总裁王燕平发表致辞

王燕平介绍，新华三近十年来已与互联网企业在人工智能、软件定义网络、NFV网络功能虚拟化、可视化运维、企业混合云等领域展开了卓有成效的联合创新与合作，而在产业互联网时代，新华三将进一步推进合作的广度与深度，与互联网企业一起探索更为灵活的创新合作模式，共同推动产业互联网的发展。

推动技术升级 助力数字经济持续发展

在本届论坛，人工智能、边缘计算与区域链等新技术成为讨论的热词。新华三集团副总裁、技术战略部总裁李立在主题演讲中指出，新一轮数字化技术正在成为产业融合、行业引领、企业竞争的重要战略力量，成为数字经济持续发展的新引擎，并将深刻改变互联网产业格局。

新华三集团副总裁李立发表主题演讲

新华三已开始将人工智能、容器&微服务与边缘计算等为代表的新技术全面融入数字化解决方案之中，相继推出了Comware V9新一代网络操作系统、AD-Net 3.0应用驱动网络解决方案、400G数据中心交换机旗舰产品、Superdome Flex关键业务服务器、智能云管理闪存存储Nimble、云计算平台 H3CloudOS 3.0、大数据AI-Engine等新产品与方案，进一步巩固了新华三在数字化领域的领导地位。

作为新华三长期战略合作伙伴，百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头亦分享了在下一代网络、SDN、服务器自动化管控、智能数据中心等领域的前沿探索。作为信息化产业代表，微软介绍了自身的数字化转型实践，制造行业代表华能集团则分享了流程型企业的工业互联网先进实践。

王燕平表示，“这十年，既是中国互联网行业呈几何级数增长的十年，也是新华三与互联网企业携手创新、共同成长的十年。新华三期待下一个十年与互联网企业一道携手创新，以互联网的技术、思维和商业模式，共同推动我国传统产业的转型升级，助力数字经济的持续发展。”