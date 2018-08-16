有云有未来——华为云技术私享会天津站成功举办

8月10日，主题为“有云·有未来，开启全民上云新时代 华为云基础云服务大解析”的华为云技术私享会首次登陆天津。华为公司云BU五位大咖携带了一大波干货空降在秀丽的海河边，传播云计算的种子，为这座城市的程序员和技术爱好者带来了一场空前的技术盛会。

8月10日，主题为“有云·有未来，开启全民上云新时代 华为云基础云服务大解析”的华为云技术私享会首次登陆天津。华为公司云BU五位大咖携带了一大波干货空降在秀丽的海河边，传播云计算的种子，为这座城市的程序员和技术爱好者带来了一场空前的技术盛会。

众所周知，云上基础设施的稳定性，安全性，高性能，是企业平稳上云的基石。华为云凭借华为三十年积累的技术能力和全面开放深度融合的软硬件技术，为云上客户提供提供稳定、快速、为企业而生的基础设施服务。以计算，存储，网络等方面的技术优势，及丰富的软件产业生态，帮助企业构筑云时代核心竞争力，在云时代赢得最佳先机。

首先，华为云计算域高级技术专家为到场嘉宾做了“最强计算，助力企业上云快人一步“的主题演讲，他提到，公有云2.0时代，从移动、Web类应用到核心应用系统全面上云，传统企业客户会产生大量的上云需求。华为云提供6大类丰富的企业级计算实例，满足200+应用场景。更有专业裸金属服务，助力企业核心应用高效上云，重载应用独享超高算力。“进步最快的计算，期望预见最好的你！”

对象存储服务（Object Storage Service）是一种可存储文档、图片、影音视频等非结构化数据的云存储服务，提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。华为云存储域高级技术专家做了“OBS 3.0，引领数据时代”的分享，他提到，华为云对象存储服务以更高效的软件架构，性能在业界持续保持领先水平。OBS主打以数据为核心的解决方案如视频监控、视频点播、备份归档等，以更易用、更便捷的方式对从GB级到EB级的数据进行云端存储，并赋予近数据计算的能力。

5G时代和万物互联时代即将来临，在中国政府的大力推动下，IPv6正在爆炸式发布，号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址。那么企业要如何选择“一朵合适的云”呢？华为云网络域高级产品经理为现场嘉宾做了“极速稳定云网络，企业上云值托付”的分析。响应国家政策号召，华为云全面支持IPv6，迎接海量连接新时代。IP的需求得到满足后，华为云致力打造全球一张网。首先，为客户提供企业级接入服务。以覆盖全国100+城市的150+pop点，助力客户就近接入；以VPN、专线多种接入方式保障客户数据中心到百G骨干网之间的接入稳定可靠。在用户访问云上业务的过程中，以国内独家内网的低时延的DNS保证用户访问最佳服务；亿级并发ELB，来支持海量用户和业务浪涌。基于全球骨干网能力，华为云的网络覆盖了全球170+国家。此外，华为云联合运营商实现云租户企业级业务合规跨境，免去跨境法规的后顾之忧。实现公有云租户分钟级构建多区域VPC互通及与云下数据中心互通的高性能网络，支撑企业多region业务部署、混合云部署，帮助企业出海，提升业务速度。支持租户跨云跨租户互通，华为云与华为伙伴公有云从此全球一朵云。

针对普通企业数据中心监控常常面临的管理复杂、成本高等问题，华为云监控服务直击痛点，通过一站式监控服务，有效提高用户运维效率；通过对业务及性能的可用性监控，提供稳定快速的伸缩能力。同时引入健康度模型，智能识别云上健康程度，帮助用户提前预警。华为云云监控高级产品专家做的“智能云管家，企业应用的坚实后盾”的分享，很好的诠释了华为云是如何解决管理的问题的，引起了现场嘉宾的阵阵掌声。

如今，游戏是很多人休闲生活中的必不可少的一部分，各种游戏层出不穷，游戏公司竞争激烈。华为云游戏云首席架构师提到游戏行业云时代已经全面来临，游戏行业上云也面临了诸多挑战，譬如：客户端与服务器端频繁产生交互，对网络环境要求非常高；地图走位，技能、装备、人物属性等频繁发生变化，需要服务端进行大量计算。“云享科技，炫舞游戏”的主题分享为现场嘉宾介绍到，华为云以业界领先的计算性能、业界最强的转发性能，以及稳定可靠的存储服务，为用户提供高性能、低时延的流畅体验。

同时现场还进行了精彩的互动，本次华为云私享会让与会嘉宾对华为云基础服务有了进一步的了解。华为云，有技术、有未来、值得信赖，致力于为企业提供稳定可靠、安全可信、可持续创新发展的云服务。以服务的形式分享华为30年沉淀的数字化技术，以行践言，愿同客户、伙伴一道，共同成长，共赢未来，共建更加美好的智能世界！

据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如“秦渲云”这样AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，“+智能，见未来”我们拭目以待。