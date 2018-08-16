华为云的这个操作，让博物馆里的文物活了起来

华为云携手秦渲云，领跑渲染行业进入公有云时代。借助华为云海量的云资源，秦渲云实现了在资源布局、渲染规模以及渲染效率全面提升。通过云计算和大数据支持，形成了面向全球的人工智能数字内容渲染场景解决方案。

两年前，一部名为《我在故宫修文物》的记录长片，将以往秘不示人的文物修复过程和技术，展现给世人。从那时起，文物背后的保护工程就变得不再神秘。随着时代的进步，人们不再满足于博物馆内昏黄的光线，沉静的文物以及冰冷的简短注释，对博物馆提出了更多的要求，因此，博物馆产业发展的背后，除了对原始资源的保护，革新工作也提上了日程。

近几年随处可见博物馆外开设了语音讲解租赁点，但听觉层面的满足感始终不及给人视觉上带来冲击。基于让人们超越以往距离欣赏文物的想法，西安的秦渲云与华为云展开合作，让汉代女俑翩翩起舞；千年的小金龙飞天下海。

众所周知，西安是中华文明和中华民族的发祥地，历代帝王盘踞，博物馆自是不在少数。2018年，秦汉新丝路数字博物馆解决方案在华为云的技术支持下诞生，其中的云渲染技术实现了毋需消耗本机CPU，不用U盘拷贝，只需要在用户在云端一键上传即可渲染，让文物“活泼”起来。

借助于云渲染技术，汉代女俑的舞蹈投射在展台上方。谁能想到以往博物馆见到的正襟危坐的汉代女俑，舞姿居然是如此曼妙，惊艳程度完全不亚于《甄嬛传》中嬛嬛的《惊鸿舞》，让人目不转睛。

另一亮点，同样是神乎其技。秦渲云的交互式3D技术、AR技术和VR技术的应用的运用弥补了以往文物“只可远观“的遗憾。在屏幕上，无论是将文物放大缩小，还是360度大翻转，手触即可操作。

这场博物馆革新，华为云功不可没。首先，华为云运用先进的对象存储OBS技术，使秦渲云在任务上传带宽利用率方面达提到95%以上，较之前传输速度提升300%，故而精良画质呈现在大众眼前。

另一方面，无论是面对复原汉代青铜行灯的细节还是重塑仰韶文化彩陶的颜色，大场景和众多馆藏文物的复原需要大量的计算资源支持，借助华为云自动化弹性部署使得秦渲云能够快速调度全国乃至全球的上万台云主机，最大程度降低了使用成本，提升CPU使用效率。让经典文化在现代科技手段下重现活力。

华为云携手秦渲云，领跑渲染行业进入公有云时代。借助华为云海量的云资源，秦渲云实现了在资源布局、渲染规模以及渲染效率全面提升。通过云计算和大数据支持，形成了面向全球的人工智能数字内容渲染场景解决方案。

除了在云渲染行业展开合作外，华为云在各行各业均多有建树。华为云旨在将物理世界与智能世界连接，并依托华为30年的技术积累以及在云领域的长线布局和投入，致力于让各行各业用上“用得起、用得好、用得放心”的“普惠AI”，以实现众多企业数字化转型，稳步上云。

据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如“秦渲云”这样AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，“+智能，见未来”我们拭目以待。点击了解华为云：https://www.huaweicloud.com/