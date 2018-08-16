华为云C3ne斩获可信云技术创新大奖，8月16日正式商用

8月14日，由中国信息通信研究院主办的“2018可信云大会”在京召开。华为云C3ne云服务器，获得可信云权威评估机构的高度认可，斩获“2018可信云技术创新奖”。

8月14日，由中国信息通信研究院主办的“2018可信云大会”在京召开。华为云C3ne云服务器，获得可信云权威评估机构的高度认可，斩获“2018可信云技术创新奖”。早在今年3月，华为云就在2018首届中国高性能云计算创新大赛上，获得通用计算实例C3 “性能表现优异奖”、异构计算实例P1“性能优秀奖”，以及华为云裸金属服务在中国IT市场年会获得“2017-2018中国公有云市场年度影响力产品”三项大奖之后，连续斩获的又一项行业大奖。

华为云秉承10余年云计算领域技术积累，依托丰富的底层软硬件结合技术经验，致力于不断创新，打造业界最强的计算实例，解决行业技术难题。全新通用网络增强型云服务器C3ne，是华为云新推出的计算性能更高、网络能力更强的弹性云服务器，它继承了2018年爆款服务器C3领先业界15%的计算能力，更搭载华为自研双25GE智能高速网卡，结合集成流表卸载架构、Virtio-Direct、无缝热升级等软件技术，突破性能瓶颈，业界首次将单服务器网络包转发能力提升至千万级别，网络包转发性能领先业界同类产品1倍以上。为游戏、视频直播、社交/短视频、Web商城等日益增长的高并发场景提供更为稳定可靠的驾驭能力。

游戏业务，加速服务快人一步。千万级网络包转发能力，满足游戏加速服务的极高性能要求，时延稳定不掉线；单机并发用户量可由3万提升至13万，游戏玩家承载量提升3倍以上。

视频直播，千万级实时互动毫无压力。轻松应对千万级用户实时在线互动，9倍网络收发包性能提升，可使集群规模成本缩减到原规模的1/9。

社交/短视频，可承载并发量级再创新高。高性能网络中间件，可支持短视频类平台1秒内2万人同时上传视频；可支持微博类社交平台同1秒上亿级消息转发与评论。

Web商城，成交速度与网站体验更胜一筹。40Gbps内网带宽，3倍网络速度提升，有效缩小内网延迟，在同等竞争环境下，可获得3倍于竞争对手的成交速度和网站体验。

与此同时，华为云官方正式宣布，全新通用网络增强型云服务器C3ne，将于8月16日正式商用。更有限时特惠活动，更多信息请点击华为云官网C3ne首发活动页面：https://activity.huaweicloud.com/c3ne_meal/index.html