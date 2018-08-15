HCNA-AI：人工智能大潮中 为人才培养引领新风向

近日，华为宣布华为认证体系家族再添新成员，7月26日，华为正式推出“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”。据悉，该认证是华为构建人工智能人才认证体系的第一步，华为正在开发面向资深工程师的HCNP认证，并已规划面向人工智能专家的HCIE认证。

说到华为认证体系，很多人对HCIE、HCNP、HCNA并不陌生，它是培养ICT创新型实用人才、助力快速融入社会、并提高职业生涯起点的重要方式。如今，华为认证已经划分出二十几个技术方向，以满足ICT人才的不同职业发展需求。

近日，华为宣布华为认证体系家族再添新成员，7月26日，华为正式推出“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”。据悉，该认证是华为构建人工智能人才认证体系的第一步，华为正在开发面向资深工程师的HCNP认证，并已规划面向人工智能专家的HCIE认证。

“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”发布会现场

HCNA-AI的推出恰逢其时，自从两年前AlphaGo战胜韩国围棋大师李世石的那一刻起，人工智能既已引爆了业界的关注浪潮。研究显示，2017年的人工智能的需求缺口在96万人，AI毫无疑问已经是ICT行业应用的热点。

几日前，华为与中国软件行业协会、信息技术工科产学研联盟联合发布《中国ICT人才生态白皮书》，其中就指出人工智能的五大关键岗位：人工智能科学家、架构师、算法工程师、NLP工程师、人工智能咨询专家。这些岗位将推动AI深入应用发挥关键作用。

无疑，HCNA-AI将是助力ICT人才步入这些关键岗位的重要起点。

华为认证加速ICT产业智能化转型

为什么开发AI认证？华为企业BG全球培训与认证部部长冯宝帅在发布会上表示，华为发现，人工智能应用越来越广泛，企业用人的需求缺口巨大。“面对国家人工智能发展战略对人才需求的挑战，华为与合作伙伴、高校、业界专家，进行了人才培养的布局与规划，通过构建完善的人工智能职业认证体系、高校课程建设、培训伙伴赋能等多种方式，面向未来、为产业链源源不断输送人才。”

从产业应用来看，越来越多的企业开始关注利用人工智能新兴技术应用，加快传统行业数字化转型。金融、电信、制造等重点行业客户的业务开始由对视频、图像、语音等非结构化数据的处理，向图像鉴别、语义语境分析等智能化技术领域拓展。所以，智能化逐渐成为了ICT产业发展的另一主流趋势。

在浙江大学计算机学院副院长、人工智能研究所所长吴飞看来，虽然人工智能的概念和理论诞生已久，但这一轮的人工智能兴起已经有了成熟的外部环境支撑和社会需求带动，人工智能的深入应用和发展已是必然。

对于此次推出的HCNA-AI认证，华为人工智能认证首席架构师张志峰详细介绍道，华为人工智能工程师认证旨在培养具有人工智能基础理论知识，并能应用业界通用人工智能框架进行应用开发、创新的专业人才。华为将通过完善的人工智能职业认证体系，培养输送符合产业发展需求的知识型、技术型、创新型行业人才，为产业发展提供高能动力，以此推动解决人才缺口问题，并加速ICT产业向智能化转型。

赋能智能时代的AI人才

如果仔细观察人工智能要求的人才需求，大体分为三大类。业务要求：机器学习、算法、深度学习、图像处理是人工智能领域业务的关键；技术/框架：Caffe/TensorFlow/SciKit-learn等技术框架是需求的主流应用场景；Python/Java/ C++等编程语言在需求中更多地被提到；综合能力：例如主动学习能力，阅读能力等。

在推出的HCNA-AI认证中，已经对这些知识进行了较多涉及。例如Python编程基础实验、TensorFlow编程基础实验、语音识别编程实验、图像识别编程实验等等。

张志峰说，“这次推出的工程师级别的AI认证，是为了培养具有人工智能基础理论知识，又能应用业界通用人工智能的框架进行开发创新的人才。这将为以后的人工智能认证，打下更坚实的基础。”

据了解，华为已经联合包括浙江大学在内的多所高校开设人工智能公选课，在浙江工业大学计算机学院院长、国家级教学名师王万良教授看来，校企合作一直是人才培养非常重要的方面。华为也正在努力用各种各样的形式，与更多的高校开展合作。

华为中国区企业BG培训与认证部副部长卢鹏进一步说道，“我们认为中国是人工智能产业里面非常重要的市场，从全球来看中国对于人工智能，无论是从研究还是应用，很多行业都是走在前列。然而没有足够的人才，会制约行业的发展。AI认证的推出将有助于华为自身以及合作伙伴、ICT产业获得人才的基础。”

而随着未来华为面向人工智能的资深工程师的HCNP认证，以及人工智能专家的HCIE认证的推出，越来越多的在校生和ICT职场人将有机会在人工智能大潮中发挥光热。