智慧交通新势场|华为云立体运维，助力三宝科技智能防控更安全

三宝科技采用了华为云立体运维解决方案。立体运维解决方案融合了华为云的应用运维服务、应用性能管理服务，对虚机、存储、网络、数据库及应用多维度实时监控，并通过应用与资源告警关联、日志分析、智能阈值、分布式调用追踪等技术。

中国道路交通事故年死亡人数高居世界第二位，每年死于车祸的人数都在10万人左右，平均每天有近300人死于车轮下，相当于每天从天上掉下一架波音飞机。道路交通伤害并不是道路交通运输中一个不可避免的后果，是可以预防和控制的。交通安全及预防设备的发展史与汽车的发展一样历史悠久：

1936年，博世公司申请一项电液控制的ABS装置专利。

1953年，美国人约翰.赫特里发明了安全气囊。

1959年，VOLVO推出了由尼尔斯·波哈林发明的三点式安全带。

1992年，奔驰与博世合作开发一种电子稳定控制系统ESP。

2018年，交通安全史上又会有怎样的变革性举措来袭呢？

三宝科技构建两客一危行业新监控模式

三宝集团下的驭道科技推出的车辆主动安全智能防控系统，引入“互联网+物联网”模式，结合自身资本优势及技术优势，在不增加企业负担情况下，为运输企业安装主动安全智能防控终端设备。

车辆主动安全智能防控系统作为交通运输领域“科技兴安”的技术研究成果之一，以“两客一危”车辆及驾驶员为对象，在目前现有重点营运车辆动态监控的基础上，开发具有主动安全智能防控功能的车载集成终端及平台支撑系统。

系统通过车载终端智能识别驾驶员抽烟、打电话、疲劳驾驶、注意力分散、跟车过近、车道偏离以及前向碰撞预警等危险驾驶行为。一方面通过车载设备及时提醒，实现对于驾驶员的安全辅助驾驶；另一方面，通过大数据技术深度分析风险行为，通过人脸身份识别技术实现对于驾驶员驾驶风险的档案建立，在驾驶档案数据的基础上基于人工智能技术建立风险识别与管控模型，大幅提升运输企业的安全管理水平，实现道路运输车辆安全管理事前可预防、事中可控制、事后可追溯的管理能效。

全方位支持 华为云为三宝科技护航

车辆主动安全智能防控系统涉及物联网IOT、海量数据存储、大数据分析处理、人脸识别、视频转码、视频点播、视频直播，对网络接入质量要求高，技术范围广，并且要实现Devops，需要强大的云平台技术支持。在产品的发展初期，业务增长快，IT初始投资成本高，部署难度大，业务上线周期长，升级过程繁琐，扩容难度大，学习效率低。同时，还考虑到车联网涉及SaaS层应用的运营，P层I层的技术维护，物理基础设施运维等，在车联网规模上量后，运营维护整个车联网平台压力巨大，技术要求高，人力负担重。

经过三宝科技的技术专家们反复调研，最终选择了华为云。三宝科技借助华为云平台EI、大数据、视频等平台能力，提高新业务开发效率，快速完成业务上线，搭建高可靠、高安全、高性能的车辆主动安全智能防控系统。华为云提供基础资源和应用服务，使三宝科技更加聚焦业务。

立体化运维 华为云让三宝科技更可靠

传统的应用运维问题定位以日志为主，通过对告警、系统资源、日志的逐一分析，定位故障根因或性能瓶颈。车辆主动安全智能防控系统基于华为云开发，采用了云原生架构，业务复杂、请求链路多样，传统的应用运维模式已经无法继续支撑故障定位与性能分析的诉求。

因此，三宝科技采用了华为云立体运维解决方案。立体运维解决方案融合了华为云的应用运维服务（AOM）、应用性能管理服务（APM），对虚机、存储、网络、数据库及应用多维度实时监控，并通过应用与资源告警关联、日志分析、智能阈值、分布式调用追踪等技术，实现分钟级问题快速诊断和修复，保障应用长稳运行。

在运维过程中，三宝科技通过使用立体运维解决方案，大幅度提升运维效率，快速定位故障及性能瓶颈，问题定位从原来的几天缩短到分钟级，关键业务步骤优化后性能大幅提升，打造出更为安全可靠稳定的车辆主动安全智能防控系统。

未来，华为云将继续支持三宝科技以更快的数据运算能力、更稳定的系统平台向全国范围辐射，帮助运输企业提高安全生产能力，助力交通职能部门高标准实现监管与服务相结合的管理理念！

现在开通华为云立体运维服务，更有赢取大奖机会！

在2018年7月24日-8月20日期间，参与活动，按指引体验及使用APM服务、AOM服务，即有机会赢取华为荣耀手机、华为手环。

活动链接： https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-9956-1-1.html