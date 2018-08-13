华为云：以行践言，在创新的路上加速奔跑

8月10日，华为云中国行系列活动南京站圆满举办，华为公司副总裁、华为云BU总裁郑叶来到会发表致辞，华为云BU副总裁郑殿海发表主题演讲《以行践言，在创新的路上加速奔跑》

8月10日，华为云中国行系列活动南京站圆满举办，华为公司副总裁、华为云BU总裁郑叶来到会发表致辞，华为云BU副总裁郑殿海发表主题演讲《以行践言，在创新的路上加速奔跑》，共同分享了华为云的整体进展，以及华为云EI助力客户创造价值的理念并助力企业数字化转型成功经验。此外，华为云还与江苏省委共同宣布江苏省工业互联网创新发展“365”工程正式发布，并揭牌中软国际-华为云创新中心。

华为云将有效推动企业实现软硬件高效协同 获得最高性价比

“云计算正在从1.0向2.0时代迈进，如今发展迅猛的人工智能企业或大数据企业，只有实现软硬件协同作业才能为企业获得最高性价比。”华为云BU总裁郑叶来在开场致词中说到。“基于多年在通信、IT、存储技术等方面的经验，华为云将积极发挥自身优势，为企业提供一个可持续创新的云基础设施，以实现企业的软硬件协同作业。”

此外，对于人工智能的思考，郑叶来也指出，华为云希望能为全球的客户服务，做广大用户“用得起、用得好、用得放心”的“普惠AI”，赋能各行各业。

万物互联时代，华为云助力各行各业实现数字化转型

随着万物互联时代的来临，所有行业都已进入信息化、数字化、智能化的“快车道”。企业只有进行数字化转型，才能具备“创新和敏捷”的业务能力，应对技术、需求和商业模式的变化，从而符合时代的要求。

算力是行业数字化的生产要素，而云则是获取算力的最佳方式。“有技术、有未来、值得信赖”华为云始终致力于成为广大客户和合作伙伴的数字化、智能化黑土地。众所周知，华为聚焦ICT基础设施，基于长期在计算、存储、网络等领域实践，积累大量算法、芯片、软硬件结合能力，打造最优的云基础设施。同时云服务也是华为投资的ICT基础设施技术面向客户的线上模式，聚焦ICT基础设施会长期持续战略投入。

此外，华为云业务边界清晰明确，有所为有所不为，与生态共同进步，坚持不碰数据让企业和政府放心使用；不做应用，不与应用开发商争利；不做股权投资，让所有服务的合作伙伴都是华为云的长期合作伙伴。正如郑叶来所说，“你的就是你的，我的就是我的，我们一起来分享、创造。我们希望是一个多样化的生态。”

华为作为一家拥有30多年信息化、数字化、智能化实践经验沉淀的大型企业，围绕对象数字化、流程数字化和决策数字化实现了自身数字化变革。变革成果斐然，目前华为收入快速增长，CAGR达到26%，人均收入提升2.2倍。华为表示愿意将产生的软件开发、制造业实践经验等开放分享给客户，共同享受新时代的果实。

以行践言，携手合作伙伴，智造云帮助制造产业升级

在Cloud2.0时代，华为云正在透过云计算、人工智能、物联网等技术，促进中国各行业升级转型，用“行业+AI”思维及华为云EI辐射城市、工业、零售、金融、汽车、家庭等多个场景，逐渐帮助企业走向升级之路。不同于嘴上提倡用AI、用云改变世界，华为云早已下地实践，成功案例不计其数。

企业上云最大的顾虑就是安全，华为云为政府、企业等客户开设专属云服务，把客户的资源进行物理隔离，为数据资产保驾护航。迄今为止，华为云和政府展开多次合作，例如帮某省公安厅实现全省停车数据汇聚互通，打通交通道路信息发布、安全行车提示、停车引导、警民互动等服务功能，为政务数字化保驾护航。

除了上云的安全顾虑，重载业务的性能挑战亦不容忽视。哈药集团将核心业务搬迁上云，借助华为云X86服务器-Kunlun，实现了32颗CPU高速互联，将原本3天生成的智能报表生缩短至3小时。

华为云不做应用，不跟客户竞争的战略定位也让广大合作伙伴更放心依托华为云实现快速发展。华为此前已经携手子频电子、西公院（西安公路设计院）基于华为云打造吉行宝SaaS服务，实现了车辆在高速公路出入口无感通行，效率是现有缴费方式的三倍以上。目前这项产品已经获得商用，未来还将在安徽、山东等城市不断扩展。

“365”工程战略发布，创新中心揭牌，助推企业创新变革

在此次南京站，江苏省经信委副主任池宇和华为云BU副总裁郑殿海一同宣布江苏省工业互联网创新发展“365”工程正式发布。“365”工程中的“3”是指3个创新发展方向：1打造五星级上云企业，2创立工业互联网标杆工厂，3建立工业互联网平台；“6”是指6个先进制造业集群，分别是：新型电力（新能源）装备、工程机械、物联网、生物医药和新型医疗器械、核心信息技术、汽车及零配件；“5”则是指50个工业互联网创新发展标杆项目。相信此举将助推江苏省的工业互联网进程加速，助力制造强省建设，同时为其它地区的工业互联网化树立榜样。

除此之外，江苏省委常委、南京市委书记张敬华，南京市政协副主席、雨花台区委书记黄河，和华为云BU总裁郑叶来等一同为中软国际-华为云创新中心揭牌，此举代表着华为云将持续支持江苏省内企业发展少走弯路，发力当地企业创新。

事实上，华为云BU成立于2017年3月，同年8月升级为一级部门2018年上半年，华为云收入同比增长7倍。通过技术赋能实践，华为云“有技术、有未来，值得信赖”，在+AI的时代，华为云一直在创新的道路上加速奔跑。点击了解华为云：https://www.huaweicloud.com/

在Cloud2.0时代，华为云正在透过云计算、人工智能、物联网等技术，促进中国各行业升级转型，用“行业+AI”思维及华为云EI辐射城市、工业、零售、金融、汽车、家庭等多个场景，逐渐帮助企业走向升级之路。不同于嘴上提倡用AI、用云改变世界，华为云早已下地实践，成功案例不计其数。