IDC：到2022年SD-WAN基础设施市场规模有望达到45亿美元

IDC发布了两份关于快速增长的软件定义广域网（SD-WAN）基础设施市场的新报告。根据IDC最新的SD-WAN基础设施预测，这个快速发展的网络市场将从2017年到2022年以40.4％的复合年增长率增长到45亿美元。

IDC发布了两份关于快速增长的软件定义广域网（SD-WAN）基础设施市场的新报告。根据IDC最新的SD-WAN基础设施预测，这个快速发展的网络市场将从2017年到2022年以40.4％的复合年增长率增长到45亿美元。IDC市场份额报告是IDC在该细分市场的首次报告，包括2016年和2017年SD-WAN基础设施厂商收入。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“SD-WAN技术的兴起，是我们多年来看到的最快的行业转型之一。各种规模的组织都在对其WAN进行现代化改造，以便为一系列支持云的应用提供更好的用户体验。现有的网络厂商已经迅速重新调整了他们的路由和WAN优化组合，以应对不断进入这个市场中的初创公司。服务提供商领域的快速发展，促使SD-WAN基础设施在未来几年继续保持快速增长，为企业级领域中的其他软件定义网络和安全功能提供滩头阵地。”

2017年SD-WAN基础设施收入增长了83.3％，达到8.33亿美元。这个市场也变得越来越具有竞争力，传统的网络厂商们正在寻求通过并购战略补充现有产品，或者在这个快速扩张的市场中占据一席之地。IDC发现，思科在SD-WAN基础设施市场占据最大份额，特别是思科用于SD-WAN部署的路由产品组合，以及Meraki产品和2017年8月收购Viptela。 VMware（于2017年12月收购了VeloCloud）在SD-WAN基础设施市场中占据第二大市场份额，其次是Silver Peak、Riverbed、Aryaka、诺基亚和Versa。