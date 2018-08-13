VMware收购Dell EMC Service Assurance Suite团队以增强网络服务能力

VMware已经与其母公司 Dell Technologies展开更多的合作，并宣布了一项最终协议，收购Dell EMC Service Assurance Suite平台背后的技术和团队。

VMware已经与其母公司 Dell Technologies展开更多的合作，并宣布了一项最终协议，收购Dell EMC Service Assurance Suite平台背后的技术和团队。

Service Assurance Suite包括用于监控IT网络的健康和性能以及执行根本原因分析的软件，它针对通信服务提供商提供对物理和虚拟网络以及云环境的可见性和分析，确定如何使用资源以及是否满足服务级别协议。

VMware表示，一旦收购完成，计划将该技术集成到自己面向电信企业的Network Functions Virtualization平台中，将这些服务保障功能用于支持虚拟网络功能的部署。

VMware表示，Service Assurance Suite目前拥有50多家服务提供商客户。这些为企业和政府机构提供服务的客户将可以继续使用该平台。

VMware负责战略和企业发展的执行副总裁兼Telco NFV集团总经理Shekar Ayyar表示，这一新功能将有助于促进即将到来的5G网络部署。“随着运营商为5G做好准备，他们越来越多地使用NFV网络功能虚拟化来对边缘和核心网络实施虚拟化。服务保障对于任何网络来说多是一项关键需求。”

就在几周前，Dell Technologies宣布通过发行新股或现金置换的方式收购旗下控股公司 VMware 的追踪股票再次成为一家上市公司。

在Dell领导层进行了几个月的内部审议之后，最终向股东提出每股109美元的现金或每股追踪股票DVMT新发行的C类股票1.3665股。

分析师表示，当时Dell希望优先偿还在2015年以670亿美元收购EMC公司时所承担的巨额债务，这可能是这笔交易的动机之一。

这些交易也可能使Dell更有利可图。该公司在最近向美国证券交易委员会提交的一份文件中表示，如果股东支持买断计划，该公司预计其收入增长将增加三分之二。