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构筑政务云安全堡垒 华为云政务平台通过中央网信办网络安全审查

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8月7日，中央网信办网络安全审查委员会经多轮严格评估，宣布华为云政务平台以“增强”级安全能力通过中央网信办网络安全审查。这是继2017年襄阳政务云平台之后，华为政务行业云计算服务再次通过该审查。

来源：至顶网网络频道2018-08-09 11:15:26

关键字： 网络安全审查 中央网信办 政务云 华为云

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8月7日，中央网信办网络安全审查委员会经多轮严格评估，宣布华为云政务平台以“增强”级安全能力通过中央网信办网络安全审查。这是继2017年襄阳政务云平台之后，华为政务行业云计算服务再次通过该审查。这标志着华为的安全水平和成熟度再次经过权威认证，完全满足政务行业上云的高安全要求。

构筑政务云安全堡垒 华为云政务平台通过中央网信办网络安全审查来源：http://www.cac.gov.cn/2017-09/08/c_1121635729.htm

一、什么是云计算服务网络安全审查

2014年12月，中央网信办《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》，指出了网络安全审查的要求：“对为党政部门提供云计算服务的服务商，参照有关网络安全国家标准，组织第三方机构进行网络安全审查，重点审查云计算服务的安全性、可控性”。

二、通过审查意味着什么？

该审查要求严格、审核范围广，覆盖开发、供应链安全、系统与通信保护、维护、应急响应与灾备、审计、风险评估与持续监控等10+个领域。审查的通过，表明华为云政务平台已建立全生命周期、健全的网络安全管理体系，全面满足政务行业上云的高安全要求。

三、安全努力从未停歇

华为云政务平台是华为云为党政部门提供的专属云计算服务，华为云构建安全可信“黑土地”的努力不会停歇半刻。华为云始终“以客户为中心”，践行“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”的“三不”承诺，始终坚持用户数据安全中立的原则。通过物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全到安全管理的全栈安全防护体系，保障云上客户的业务安全。

更多华为云安全信息：https://www.huaweicloud.com/product/security.html

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