恺英网络携手华为云：为下一次“暴击”积蓄能量

8月6日，国内顶级泛娱乐盛会ChinaJoy在上海新国际博览中心圆满落幕。此次恺英网络携手华为云，带来《全民奇迹MU》、《王者传奇》两大超人气巨作，亮相ChinaJoy舞台。

8月6日，国内顶级泛娱乐盛会ChinaJoy在上海新国际博览中心圆满落幕。作为国内领先的游戏企业代表，恺英网络成立于2008年，历经10年的快速发展，主营业务横跨游戏、平台、互联网高科技多个领域，拥有行业领先的XY页游平台，并推出了全民奇迹MU、王者传奇、敢达争锋对决、蓝月传奇等多款现象级产品。在围绕主营业务发展的同时，实现创新与突破。此次恺英网络携手华为云，带来《全民奇迹MU》、《王者传奇》两大超人气巨作，亮相ChinaJoy舞台。

《全民奇迹MU》是一款获得韩国网游《奇迹MU》正版授权的3D动作类RPG多人在线手游，由北京天马时空与上海恺英网络联合开发，恺英网络独家代理发行。游戏采用Unity3D引擎打造，完美重现了端游的精美3D画面，更集成了装备养成、人物养成、Boss挑战、在线交易、战盟PK等海量内容。让玩家身临其境，仿佛回到那个“奇迹的年代”，带来一次真正的掌上奇迹之旅!

《王者传奇》是恺英网络继《全民奇迹MU》后，又一人气大作。游戏实力还原传奇本色品质，继承"传奇"核心玩法，续战法道经典设定，野外PK无限制，红名爆装随时随地解决往日恩怨情仇。游戏传奇忠实玩家众多，拥有完善帮派体系，热血攻城一呼而上。值得一提的是，游戏在画面上复刻顶级蓝光画质，带给玩家完美视觉体验。《王者传奇》号召各位热血玩家，再战沙巴克，传奇不死，兄弟情谊永不灭。

随着游戏产业信息化程度的不断提高，企业对于IT系统的需求也在不断提升，业务系统的连续性和灾难保护的重要性也变得越来越突出。华为云与恺英网络达成合作，为恺英网络提供高可用“两地三中心”部署方案 ，避免因地质灾害等因素可能导致的业务中断问题，全面提升业务的稳定性和可靠性，时刻为业务不间断运行保驾护航！

在过去的三年里，恺英网络凭借其横跨页游、手游的先天基因优势，进而采用页转手平台的打法为其游戏的极速成长实现“暴击”。2018年是恺英网络成立的第十个年头，游戏作为公司最核心的业务板块，再次引发了回归游戏本质的战略思考。静心打磨产品，强化核心品类，扩充用户覆盖面，恺英网络后续将继续携手华为云，打造游戏最强生产力，为下一次"暴击"积蓄能量！

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