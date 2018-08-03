近5000万人次年吞吐量的大型机场，提升航旅体验的秘诀是什么？

如今，越来越多的人选择飞机作为出差、旅行、留学、探亲的首选交通方式，随之而来的却是越来越多地抱怨航班延误。其实，在很多时候，我们不是对延误愤怒，更多的是因为信息不对称而产生的焦虑和惶恐。

如今，越来越多的人选择飞机作为出差、旅行、留学、探亲的首选交通方式，随之而来的却是越来越多地抱怨航班延误。其实，在很多时候，我们不是对延误愤怒，更多的是因为信息不对称而产生的焦虑和惶恐。显然，要消除这种负面情绪，更加智慧高效的机场运行系统必不可少。



坐落于“熊猫故乡”成都的双流国际机场，为了应对日趋激烈的市场竞争和不断增加的客流量，选择紫光旗下新华三集团作为合作伙伴，通过建设高效、灵活、稳定的一体化云计算与大数据平台，为机场提供高效、稳定、便捷的IT资源平台，搭建机场集团智慧云中心，为成千上万的旅客带来的便捷旅行体验。



创新技术建设智慧云平台 优化机场运营管理



近些年来，科技创新和社会发展为双流机场带来的是机遇与挑战并存。高速铁路和周边机场的快速发展，双流机场面临更加激烈的市场竞争挑战；同时，移动互联网时代到来，越来越多的旅客也希望通过先进技术获得智能、便捷、舒适、安全的出行体验。因此，双流机场迫切需要通过数字化转型优化运营管理，促进生产效率的提升，实现增长方式的创新。



针对双流机场的需求，新华三采用了一系列创新的技术解决方案，助力机场建设智慧云平台。借助计算虚拟化软件提升服务器资源利用率，在有限的硬件资源上运行近10倍的业务虚机，同时借助虚拟化平台的高可用性保证可靠运行。此外，通过云管理平台实现对IT资源的统一监管，简化运维工作，而大数据平台提供的专用工具，也将帮助简化数据的处理工作。



技术的创新带来了更加高效、稳定和便捷的IT资源交付和效率提升，并节省了采购和开发费用。在系统构建完成后，云平台可以简化资源申请流程，缩短业务上线时间，而通过大数据一体机，则可以改善数据存储，提升数据处理的效率，从而使双流机场的运营管理效率得以提升。

减少10倍硬件采购

硬件设备年耗电量降低90%

经济与环境效益双丰收



四川省机场集团在向服务化、智能化、自适应、随需调整的技术潮流方向转变时，通过智慧云中心的建设，极大地降低了硬件设备配置费用，硬件设备采购从原本的上百台双路服务器减少10倍以上；同时，虚拟化、云计算技术也减少了硬件设备能源消耗，年耗电量降低高达90%以上，从而实现环境效益与经济效益的双重收益。



此外，新华三在软件管控领域的优势也帮助机场集团简化了系统的管理和运维，虚拟化和云平台的部署让双流机场显著降低了运维人员开支成本，同时也实现了对所有物理机、网络、存储、应用系统的实时监控、提前预警、预防性维护及故障快速恢复。



借助新华三提供的云计算和大数据一体化解决方案，在有效提升成本效益的同时，双流国际机场构建了高效便捷的业务创新基础，加速了服务交付速度。数字化转型之风，将推动成都打造未来中国领先、高效、安全的航空枢纽。