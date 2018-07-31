客户为本需求为纲 填平AI应用鸿沟

从大会的规模上来看，不亚于深圳、西安站，而媒体阵容更加华丽。究其原因，本次北京站带来的“干货”，无论对行业，还是对华为云来讲，都具有相当的分量和价值。

任正非曾经说过一句话：“公司运转依靠两个轮子,一个轮子是商业模式，一个轮子是技术创新。”

中国行北京站 AI上有信仰的云

7月24日，华为云开启了2018年中国行的第三站——北京站。

从大会的规模上来看，不亚于深圳、西安站，而媒体阵容更加华丽。究其原因，本次北京站带来的“干货”，无论对行业，还是对华为云来讲，都具有相当的分量和价值。

华为副总裁，华为云BU总裁郑叶来做了“AI上有信仰的云”的致辞，总结了经过了一年的洗礼，华为云正式驶入快车道，商业模式和运作能力已经完全得到了市场的认可。

敢想敢干 华为靠两条腿走出了云之路

对很多政府机关、企业来说，华为云的名字并不陌生，但从发展的历程来评判，华为云却是新生。 自2017年3月份 Cloud BU成立，到任正非亲自下达指令将其擢升为一级部门，仅仅用了四个月。当时的华为，从公司级战略层面上，又一次笃定了未来。

经过一年的发展，截止到18年上半年，华为云已上线16大类超过120款云服务，60＋解决方案。并根据最新数据显示，华为云收入同比增长700%，仅2018年上半年，合作伙伴数量上升45%，云市场新增上架应用872个。

众所周知，云市场起于电商，敬于技术，久于服务，终于生态。国际云市场的态势，是互联网巨头的天下，而华为的入局，再一次说明中国是一个“国情市场”，而华为仅用了一年，就在杂草丛生硝烟四起的云市场里，硬是走出了一条自己的路。

Cloud 2.0时代到来，随着人工智能、视频，图像处理的技术的需求越来越大，互联网的基础设施也进入了2.0时代，为了降低行业使用人工AI的门槛，华为将云计算、人工AI用服务的方式把这些能力提供出去，为企业提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云基础设施。华为轮值董事长徐直军曾在2018北京软博会上讲了一个比喻，“华为云就是另外一个荣耀，原来企业客户是点对点线下购买我们的服务器、存储、计算能力，华为云就是用在线方式把我们30多年打造的基础设施，提供给企业客户。”

从AI上有信仰的云到加速奔跑 华为的务实之路

上月26号，郑叶来在华为云中国行2018年的首站深圳站发表主题演讲，为华为云一年的发展奠定了基调，即AI+云计算。本次北京站华为云EI产品部总经理贾永利详细阐述了华为云EI智能体的架构——分为云端智能、边缘智能与端三个部分，而且通常情况下，数据积累的时间越久，AI训练的成熟度越高，解决方案就越优质。

实际上，对于云市场来说，实战永远是迭代的最佳方式。无论是国际上的亚马逊、微软，还是国内的华为，最初基于自身经验和数据研发的AI服务，都只能适用于部分领域和层级，而AI能力的提升，必须不断的通过学习来实现。

目前对于AI的训练，国际上有两种不同的做法，一种是以亚马逊为代表的封闭式训练，这种的AI属于企业。另一种就是以谷歌为代表的开放式训练，这种AI属于行业。始终选择做生态和行业“黑土地”的华为，选择了第二种模式，而在国内的实际应用当中，华为显得更有诚意。

据贾永利介绍，华为云致力于打造“用得起、用得好、用得放心”的普惠AI平台，提供极致性能的云基础设施，将人工智能分层，打造以“深度学习、机器学习”为代表的基础技术能力，加上各种视觉与语言的技术打造的通用技术服务，通过多域协同，来支撑企业应用创新。

此外，贾永利还分享了四个主流的AI场景，分别是：通过EI智能视频系列服务，帮助企业对视频内容进行分析、内容审核、打标签进而实现版权维护的互联网+AI；通过智能终端与华为云连接，借助端云协同的方式，利用图像视觉AI能力进行视频/图片数据处理和持续演进的家庭+AI智慧平台；通过智能体的计算分析反馈作用于工业制造的全流程之中，提升制造企业生产成品率，降低企业运维成本，助企业提升效能的工业+AI；通过打通城市神经网络，智能化管理交通信号，对过往车辆、行人进行记录从而高效协调南来北往的车辆通行，保证过往车辆、行人的安全流畅通行的城市+AI等。

以客户需求为纲 全力搭建普惠AI

除此之外，贾永利还发布了国内首个云灾备解决方案——Multi cloud混合云灾备解决方案，这是国内首个涵盖跨云备份、跨云容灾以及云上容灾三大场景，提供完整的公有云备份容灾能力的解决方案。

会上，华为还邀请了多家合作伙伴分享华为云服务的落地案例。可以看到，华为云的市场体系已经十分完整，据最新的Forrester wave报告显示，华为云已经进入国内全栈公有云领导力象限，是国内首家全类服务、全平台、全节点通过ISO27018认证的云服务商，同时，华为云还通过了PCI-DDS，公安部安全等保四级的评定。

以客户的需求为纲，是华为一直以来秉承的企业经营理念，本次中国行的宗旨，正是在契合客户需求的基础上，“让AI高而不贵，让大家用得起、用得好、用得放心。”

夯实黑土地边界 助力合作伙伴构建生态

谈到未来，有人认为马太效应会席卷云市场，正如亚马逊正在努力打造的帝国一样，虽然许多企业对其封闭的技术城墙叫苦不迭，但在数字化业务能力的倒逼下，又不得不纷纷入局。

但市场再小，也不是一家所能掌控，从互联网行业的起始之日，其实就建立在开放的精神之上，这一点在国内云市场，最好的继承者就是华为。

华为一直都在讲自己的黑土地的战略和精神，即将自身作为使能的底座，开放给所有的合作伙伴，提供给养和能力，让合作伙伴都能安心的生长。本次会上，郑叶来又强调了两个关键的点：数据和用户经营。

华为对数据一直保持敬畏的态度，不碰数据是黑土地基本的边界，为合作伙伴提供一个安心使用云服务的环境；用户经营是什么？郑叶来举了一个汽车企业的例子，“你这么大投资，你要成为谁的生态，还是经营你自己的生态？他们说搞明白了，我们有这么大用户量，我们有这么多数据，我们为什么不请一个有能力、有意愿，能帮助我们的人来构建我们自己的生态呢？”

由此可以看出，华为不是一块简简单单的黑土地，而是一块由黑土地组成的大陆，这块大陆版图之上有着各种边界清晰的地貌和植被，那就是合作伙伴借助华为云的黑土地之力，构建出来自身的生态环境。只有这样的黑土地，才能够繁荣，也只有这样的黑土地，才是未来华为云战略版图核心的一环。