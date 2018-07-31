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结交同行价值共赢
导 语
互联的数字网络正在从根本上改变金融服务行业的发展。消费者期望随时随地获得与互联网世界相称的客户体验，同时金融科技新兴企业正在打破已有的价值链，推动更快创新需求。这对网络造成了巨大的压力，一方面要提升性能和灵活性，一方面成本控制与合规性仍然是重中之重。本专题将为CIO 和 CTO 提供最优策略，探索未来网络的演化，并提升运营效率实现企业变革，最终为数字金融提供网络关键投资和策略。
来源：2015/16 年度Ovum ICT 企业洞察
来源：2015 年度Ovum 全球SDN/NFV 调研
迅速转向数字金融服务正不断转变着ICT战略的业务方向。随着机构的性质逐步由数字功能所界定，其核心技术的弹性和性能将变得越来越重要。基础架构服务必须兼具灵活性和效率，以便网络不仅能够提升客户体验，还可适应迅速变化的用户及业务需求。这将促使机构从根本上转变IT功能，同时转向软件定义的数据中心及与此相适应的核心网络。
通过云 CPE 简化金融服务分支机构的连接性
与传统的服务提供商一样，银行的零售分支机构长期以来依靠本地设备 (CPE) 实现多种不同业务线的服务交付。多年来，银行一直使用 CPE 服务交付模式。然而，部署、管理和发展这些网络和安全服务却遭遇重重挑战。
银行和金融科技公司重新创想数字金融服务
金融服务日益融入银行客户的日常生活，推动着整个行业发生前所未有的变革。从云到开放银行API，这些技术在支持银行开创新的数字产品和服务、革新银行分支机构、寻找新的客户细分群体、对未充分利用的数据和信息资产进行货币化等方面都发挥着决定性的作用。
企业无论是在向公有云还是私有云的过渡中，都必须通过一个必要组件——网络来提供服务。为了跟上业务需求变化的速度，企业IT敏捷性至关重要。瞻博网络致力于构建自主运行的网络来帮助用户简化物理拓扑以及网络运营。通过过渡到云，可以更好地实现自动化、分布式及安全性管理，最大限度提升业务效率。
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瞻博网络旨在解决全球最棘手的网络技术问题。将简单性融入到了全球互联的产品、解决方案和服务当中。作为一家创新型公司，瞻博网络坚信，精研至简是创新的最高境界。从首次发布突破性的M40路由器，到如今网络安全、自动化、性能和规模端到端的进步，瞻博网络不断努力突破复杂性的限制，将网络覆盖范围扩展到各个区域。瞻博网络以真正改变世界的方式帮助客户实现“连接世界，沟通你我”的愿景。
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